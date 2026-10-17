В Ужгороде по завышенным ценам под видом квартир сдают даже кладовые без ремонта и мебели: что происходит на рынке аренды

На фоне массовых атак РФ на Киев за последние месяцы значительно вырос спрос на жилье в относительно безопасных регионах Украины. На первом месте – Ужгород, где средняя стоимость аренды квартиры уже более чем вдвое превышает столичный показатель.

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Украинцы жалуются на владельцев квартир, которые резко подняли цены, пользуясь высоким спросом. Вместе с тем государство в этой ситуации продолжает бездействовать. Рынок аренды жилой недвижимости почти полностью находится в тени, и в ситуации, когда необходимо регулирование, на арендодателей нет никаких рычагов воздействия.

О том, что происходит на рынке недвижимости и как должна измениться ситуация, читайте в материале OBOZ.UA.

В Ужгороде цены взлетели, а в Киеве – снизились

Согласно с данными LUN.ua, больше всего стоимость аренды выросла в Ужгороде – за год на рекордные 82%. Теперь в среднем однокомнатная квартира стоит 36 тыс. грн. Для сравнения: в Киеве – всего 16 тыс. грн (в 2,25 раза меньше).

Цены на квартиры в Ужгороде всего за полгода взлетели на 63%, тогда как в Киеве за аналогичный период снизились на 8%. Киев и Сумы – единственные областные центры, где снижается стоимость аренды квартир. В преддверии зимы ситуация обостряется еще сильнее. Мэр Виталий Кличко призвал покинуть город тех, у кого есть такая возможность. Из-за российских обстрелов гибнут мирные жители, зимой столица рискует вновь остаться без отопления и в условиях постоянных отключений электроэнергии.

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Все это делает столицу одним из наименее привлекательных для аренды городов Украины. Однако здесь остаются миллионы горожан.

Наиболее заметные изменения в сентябре произошли на рынке долгосрочной аренды. По данным "OLX Недвижимость", количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир в Киеве выросло сразу на 20% по сравнению с августом.

В то же время количество откликов от потенциальных арендаторов сократилось на 20%. Это означает, что выбор жилья на рынке расширился, однако активность людей, ищущих квартиры, снизилась. На фоне таких изменений медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице, как и ожидалось, снижается.

Главные истории дня

По данным ЛУН, за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%. В Одессе их стало более чем в три раза больше. В то же время в Черновцах объявлений стало меньше почти на две трети, а в Ужгороде и Ивано-Франковске – примерно на 60%.

"Внутреннюю миграцию мы действительно наблюдаем еще с середины августа. Люди готовятся к зиме: меняют жилье и районы в пределах столицы или переезжают в более безопасные регионы. Увеличение количества объявлений в Киеве и сокращение в ряде городов западных областей согласуется с этими процессами. Однако только по объявлениям невозможно определить, сколько людей переехало и по каким причинам", – объясняет Людмила Кирюхина, руководительница "ЛУН Статистика".

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Какое жилье предлагают

Сейчас в Ужгороде квартиры в отдаленных от центра районах без ремонта стоят от 20 тыс. грн, с ремонтом – от 30 тыс. грн. И это в разы больше, чем несколько лет назад. Рынок может "выровняться" и без внешнего вмешательства, но уже после полномасштабной войны.

Вместе с тем, средняя зарплата в Ужгороде не выросла пропорционально стоимости жилья. Согласно данным Work.ua, сейчас в Ужгороде в среднем предлагают 30,5 тыс. грн. Для сравнения: средняя зарплата в Киеве – 37,5 тыс. грн. При этом в столице аренда "однокомнатной" обойдется в 43% медианной зарплаты, тогда как в Ужгороде – в 118%.

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То есть украинец, который живет и работает в Ужгороде и имеет средний доход, практически не имеет шансов арендовать полноценное отдельное жилье. Хотя какое-то жилье все же арендовать можно. Например, владелец кладовки без отопления, кровати, ремонта и вообще условий для комфортного проживания предлагает сдать недвижимость за 6 тыс. грн в месяц. Свое помещение автор объявления назвал "однокомнатной квартирой небольшой площади".

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"Мы уехали из Запорожья еще в 2023 году, сначала немного пожили во Львове, но потом друзья пригласили нас в Ужгород. Говорили, что там очень спокойно: небольшой город, ничего туда не долетает и вообще можно спокойно отпустить ребенка в школу. Нас сначала удивило, что все цены – в долларах. Мы снимали квартиру за 450 долларов. Доллар растет – так что почти каждый месяц приходится платить больше. Но теперь наша квартира уже стоит 600 долларов. Это обычная хрущевка площадью 43 кв. м", – сетует жительница Ужгорода Алина.

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Ситуацию необходимо менять, и без государства не обойтись

В соцсетях активно обсуждают рост цен в западной части Украины. Большинство разделяет возмущение: украинцы наживаются на горе тех, кто вынужденно приехал в город. И Ужгород – город-лидер по темпам роста цен. Здесь нет комендантского часа, сюда редко "долетают" российские ракеты. Стремительный рост спроса привел к пересмотру предложения.

Владельцы жилья цинично объясняют это законами экономики. Однако на самом деле в Украине – дикий рынок. По разным оценкам, более 90% таких владельцев не платят никаких налогов со своего дохода, а кроме того – фактически остаются вне контроля.

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Государство самоустранилось от регулирования этого вопроса. В условиях, когда почти на любую квартиру найдется арендатор, владельцы пренебрегают правами тех, кому передают жилье. При этом такие действия противоречат другим украинским законам.

Например, каждый украинец обязан регистрироваться по месту постоянного проживания. Если жить без "прописки", грозит штраф от 17 до 51 грн. Это предусмотрено статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Украинцам сдают квартиры, но арендодатели почти никогда не соглашаются регистрировать арендатора в своем жилье.

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Такая регистрация не имеет никакого отношения к праву собственности, фактически это уведомление государства о том, где именно сейчас проживает гражданин. Но главный вопрос – регулирование цены.

Государство должно обеспечить условия, при которых будут защищены права обеих сторон. Арендатор в Ужгороде, очевидно, находится в значительно более слабой позиции и почти никогда не имеет возможности торговаться.

В странах, где рынок аренды работает легально, уже существуют готовые механизмы, которые помогли бы решить почти все упомянутые проблемы. Например, в Германии в городах с напряженным рынком жилья новая арендная плата, как правило, не может превышать местную сравнительную ставку более чем на 10%. У этого правила есть исключения, в частности для определенных видов нового жилья.

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В Испании в районах, официально определенных как территории с напряженным жилищным рынком, действуют ограничения на размер арендной платы. Конкретный предел зависит от ситуации: в частности, от того, сдается ли квартира впервые, какова была арендная плата ранее и относится ли владелец к крупным арендодателям.

Во Франции в ряде городов, в частности в Париже, действуют ориентировочные предельные ставки аренды, зависящие от района, типа жилья и характеристик квартиры. В отдельных случаях допускается доплата, но не произвольно. Также существуют правила индексации арендной платы по договорам.

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Таких примеров – десятки. В Швеции арендные ставки обычно согласовываются в ходе переговоров между арендодателями и организациями арендаторов. Стоимость также оценивают с учетом аренды сопоставимых квартир. В Украине же на протяжении уже пяти лет бесконтрольный рынок аренды превращается в дикий.

И это ударило не только по тем, кто ищет себе более безопасный город для проживания. Например, жители Ужгорода, которые снимали квартиры еще до 2022 года и не успели накопить на собственное жилье, столкнулись с ситуацией, когда средняя стоимость аренды уже превышает размер средней зарплаты, а цены на продажу взлетели до самых высоких в стране отметок.