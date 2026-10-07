В Украину ''в черную'' завезли товары на миллиарды: OBOZ.UA пообщался с ''карго-компанией'', которая ввозит вещи без счетов и за крипту

В Украине контрабанда приобрела системный характер: товары "в черную" ввозят десятки фирм, которые официально оказывают услуги по перевозке. Речь идет о так называемых "карго-компаниях" – логистических посредниках, у которых налажены каналы ввоза в Украину товаров из ЕС, Китая и Турции.

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Из-за таких схем государственный бюджет недополучает колоссальные суммы. Фактически это деньги, которые могли бы пойти на зарплаты военнослужащим, закупку оружия и другие нужды обороны. Вместо этого миллиарды оседают в карманах недобросовестных дельцов, которые ввозят товары без надлежащего таможенного оформления и уплаты налогов.

На проблему "серого" импорта в Украине обращают внимание уже как минимум несколько лет. Однако, несмотря на многочисленные заявления и расследования, правоохранительные органы и таможня до сих пор не смогли навести порядок в этой сфере.

На деятельность "карго-компаний" на этот раз обратила внимание профильная парламентская временная следственная комиссия (ВСК). Представители ВСК связались с такими компаниями и убедились: от клиентов им не нужны никакие документы, ведь они работают полностью "в черную". По оценкам ТСК, через таких посредников в Украину ввозят контрабанду на сумму около 300 млрд грн. С менеджером одной из таких компаний пообщался и OBOZ.UA.

О том, какие компании в этом задействованы и как работают схемы, читайте в материале.

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Контрабандисты открыто предлагают свои услуги

Материалы ТСК свидетельствуют о том, что серый импорт в Украине не просто существует – его открыто рекламируют в интернете, на билбордах и в социальных сетях, пользуясь молчаливым согласием или откровенным саботажем со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

Комиссия выявила 97 сайтов, которые без каких-либо препятствий предлагают услуги по доставке товаров из-за рубежа с заниженной таможенной стоимостью или вообще без документов и уплаты налогов.

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"Даже не имея специальных полномочий и доступа к базам данных, мы легко нашли 97 сайтов карго-перевозчиков, записали разговоры и получили переписку, подтверждающую, что товары предлагают ввозить без надлежащего таможенного оформления и документов об их происхождении", – пояснил член ВСК Даниил Гетманцев.

Товары ввозятся под видом дешевого сырья (при этом сохраняются первые четыре цифры кода, чтобы автоматизированные системы их не блокировали), а продаются в розницу с колоссальной наценкой.

Например, ремень Brioni по документам декларировался по 36 грн, а реализовывался по 23 360 грн – рост цены в 799 раз. Женские брюки Dolce & Gabbana задекларировали по 184 грн, а продали по 114 567 грн.

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По данным ВСК, только в 2024 году из-за подобных манипуляций и расхождений был заблокирован НДС на сумму 16,5 млрд грн.

Среди компаний, предлагающих такие услуги, – ALSU Trans, которую, по словам Гетманцева, "источники в бизнес-среде" связывают с фигурантом дела о коррупции на Одесской таможне Вадимом Альпериным. В СМИ Альперина также называют "королем контрабанды".

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Отдельной критической брешью в государственной безопасности стал ввоз коммерческих партий одежды, обуви и тканей под видом гуманитарных грузов. Поскольку такие декларации имеют упрощенную форму без подробной разбивки по кодам УКТВЭД, таможенники пропускают их по формальным основаниям.

Наличные, собранные с тысяч мелких торговцев на рынках за нелегальные товары, превращаются в огромные потоки наличности, которые далее поступают в конвертационные центры и криптокошельки для оплаты новых партий за рубежом.

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При этом ввезенная контрабанда в Украине продается по вполне рыночным ценам. Фактически такие дельцы воруют в первую очередь у армии. Государство недополучает миллиарды налогов и сборов, которые должны были бы пойти на финансирование обороны. Сейчас все налоговые поступления направляются на оборону, тогда как другие бюджетные расходы финансируются с помощью партнеров.

Не заметить такую схему невозможно. При этом БЭБ и таможня фактически бездействуют. Простая статистика: если на Запорожской таможне средняя уплата сборов составляла около $2,8 за кг, а на Житомирской – $2,6 за кг, то на других пунктах пропуска показатели выглядят аномально низкими:

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Сумская таможня – от 0,006 до 0,01 доллара за кг;

Черновицкая таможня – около $0,10 за кг;

Закарпатская таможня – около $0,30 за кг.

Кроме того, зафиксировано резкое падение поступлений за 2026 год на пяти таможнях – Сумской, Харьковской, Черновицкой, Ровенской и Тернопольской, – что прямо противоречит общему тренду.

Объединение баз данных таможни, налоговой службы и БЭБ позволило бы в режиме реального времени отслеживать всю цепочку: от поступления товара за 200 грн до его продажи на рынке за 148 000 грн. Однако сейчас ведомства работают разрозненно, перекладывая ответственность друг на друга.

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Представитель бизнеса Андрей Антонюк рассказал на заседании ВСК, какие схемы сегодня, по его словам, предлагают предпринимателям карго-компании.

Первый вариант – ввоз товара по заниженной стоимости – около 5–6 долларов за килограмм – с минимальным пакетом документов. Это дешевле, однако остается риск, что груз проверят, доначислят таможенные платежи или даже конфискуют товар.

Второй вариант, который в грузоперевозочных компаниях якобы называют лучшим, – ввоз "без документов, под видом гуманитарной помощи". По словам Антонюка, это немного дольше и дороже, но клиенту обещают, что все пройдет "тихо и спокойно".

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Он утверждает, что под видом гуманитарной помощи в Украину могут заезжать грузовики с французским вином, сыром и колбасой, а автомобили с гуманитарной помощью после ввоза продают.

Антонюк отметил, что бизнесу из-за этого "стыдно": предприниматели не хотят переходить в "серый сектор", но в то же время все больше чувствуют себя обманутыми из-за того, что платят все налоги, в то время как другие могут пользоваться подобными схемами.

Кто работает на рынке: OBOZ.UA пообщался с менеджером "карго-компании"

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На украинском рынке зарегистрировано более 600 компаний, предоставляющих услуги по доставке грузов. В то же время, по данным правоохранительных органов, реально действующими являются лишь около 25 из них. Остальные формально могут считаться "спящими" компаниями. Однако это не обязательно означает, что они не ведут деятельность: часть таких структур потенциально может работать вне официального учета.

Показательным примером является компания TOP CARGO. На своем сайте она предлагает не только услуги по доставке товаров, но и финансовые операции. В частности, речь идет о помощи с выводом средств в Китай в обход установленных ограничений, без отчетности перед налоговыми органами, а также об открытии счетов. Такие услуги выходят далеко за пределы обычной доставки грузов и могут требовать соответствующих разрешений и лицензий.

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При этом на сайте TOP CARGO не указано юридическое название компании. В то же время торговая маркаTOP CARGO зарегистрирована на ООО "ТОПКарго". По итогам прошлого года компания задекларировала лишь около 14 тыс. грн чистой прибыли за весь год.

Менеджер на сайте компании в разговоре с журналистом OBOZ.UA сообщила, что брендовые вещи они не доставляют. Но если с брендовых вещей удалить все логотипы и пришить их уже в Украине, то доставка возможна. Более того, доставить могут вещи даже без необходимого для растаможивания документа (инвойса). При этом по закону для растаможивания обязательно должна быть счет-фактура (инвойс) или другой документ, определяющий стоимость товара.

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Более того, на вопрос, можно ли оплатить услуги криптовалютой (что официально невозможно), менеджер на сайте TOP CARGO отметила, что "у нас возможны различные способы оплаты".

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Владельцами ООО "ТОПКарго" являются одессит Ян Краснощок и Артем Сун-Чен-Ли, проживающий во Львове. Последний ранее также владел долей в ООО "Укртехагро" и в настоящее время руководит благотворительным фондом "К победе вместе!".

При этом связанные с Артемом Сун-Чен-Ли юридические лица фигурируют в уголовных делах.

В частности, в деле №42023000000000257, которое расследует ГБР, речь идет об операциях ООО "Укртехагро" с военным снаряжением. По версии следствия, в 2022 году компания оформила импорт баллистических и пуленепробиваемых шлемов с использованием льгот по уплате ввозной пошлины и НДС. В качестве основания для применения льгот было указано, что конечными получателями товара являются "субъекты, участвующие в обеспечении национальной безопасности и обороны".

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Однако, как указано в материалах дела, вместо передачи шлемов конечным потребителям ООО "Укртехагро" реализовало их ООО "Интербезопасность ЛТД". Часть товара последняя компания впоследствии продала подразделениям Департамента полиции охраны Нацполиции по 12,6 тыс. грн за один шлем. При этом заявленная ООО "Укртехагро" при таможенном оформлении стоимость составляла 4571 грн за единицу.

Еще 40 шлемов, согласно материалам следствия, были проданы индивидуальному предпринимателю, который впоследствии поставил их Управлению полиции охраны в Тернопольской области уже по цене 19,68 тыс. грн за единицу.

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Отдельно ООО "Укртехагро" фигурирует в уголовном производстве № 12022100020001475, которое расследовало Дарницкое управление полиции ГУНП в Киеве.

В материалах этого производства следствие описывает схему, в которой компания якобы использовала статус гуманитарного груза и сертификаты конечного потребителя для ввоза военного снаряжения. По версии правоохранителей, после таможенного оформления часть товара не была передана бесплатно военным, как это предусматривалось документами, а была предложена к продаже.

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Среди прочего речь шла о 186 бронеплитах, 10 рациях Motorola Solutions и 23 плитоносках. Как указано в материалах дела, после доставки снаряжения волонтеру для передачи воинской части ему сообщили о необходимости оплатить товар. В результате, по версии следствия, за снаряжение было уплачено 1 млн 266,3 тыс. грн через пункт обмена валют.

Важно, что приведенные обстоятельства являются версией следствия, изложенной в материалах уголовных производств, и сами по себе не означают доказанности вины конкретных лиц или компаний. Окончательную правовую оценку должны дать суды.

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В то же время совокупность этих данных вызывает вопросы к деятельности структур, связанных с владельцами TOP CARGO, особенно на фоне того, что сама компания позиционирует себя не только как логистический оператор, но и предлагает клиентам услуги, связанные с перемещением и выводом средств за границу.

Благодаря схемам контрабанды в Украине процветает теневой бизнес, который продает товары за наличные, ввозит контрафактную продукцию и не платит налоги – ни НДС, ни налог на прибыль, ни таможенные сборы.

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В условиях, когда из-за дефицита бюджета под угрозой могут оказаться даже зарплаты военных, такая деятельность представляет угрозу для всех. Ведь сейчас как никогда важно наводить порядок во всех сферах и не допускать подобного.

Часто такие компании юридически вообще не существуют и полностью ведут деятельность в тени. Подробнее об этом – в следующих публикациях. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].