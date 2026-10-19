В Украине изменят правила бронирования от мобилизации: Корецкий рассказал, кого коснется этот пересмотр

В Украине уже на этой неделе планируется окончательно согласовать изменения в правилах получения отсрочки от мобилизации, чтобы положить конец злоупотреблениям, когда статус критически важного предприятия используется для оформления отсрочек работникам, не связанным с выполнением критически важных задач. В то же время правительство уверяет, что действительно важные для государства предприятия продолжат работать на прежних условиях, а конкретные ограничения, порядок проверок и дата введения новых правил станут известны после принятия соответствующих решений.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Согласно озвученной позиции правительства, изменения в механизме бронирования должны сделать систему более справедливой, не создавая дополнительных препятствий для предприятий, от которых зависит функционирование государства.

В то же время окончательные правила еще не представлены. Сейчас речь идет о подготовке решений, которые должны провести разграничение между предприятиями, обоснованно нуждающимися в бронировании персонала, и случаями формального использования статуса критичности.

В Украине пересмотрят правила бронирования

Основная цель запланированных изменений — предотвратить использование механизма бронирования не по назначению. Система бронирования позволяет отдельным предприятиям, учреждениям и организациям сохранять необходимых работников на рабочих местах во время мобилизации. Прежде всего это касается деятельности, имеющей важное значение для экономики, обеспечения населения и функционирования государства.

Однако, как признают в правительстве, на практике встречаются случаи, когда статус критически важного предприятия используется формально. Речь идет о ситуациях, когда компания имеет соответствующий статус, но бронирует работников, чья фактическая деятельность не связана с выполнением критически важных задач. Именно на такие случаи и планируется нацелить новые ограничения или механизмы проверки.

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"На этой неделе будут доработаны изменения в системе резервирования, чтобы сделать её более справедливой. Они направлены против злоупотреблений, которые, к сожалению, имеют место. Мы не скрываем эту проблему и говорим о ней открыто", — отметил Корецкий.

Кого коснутся изменения и отменят ли действующую систему бронирования

Отдельно в правительстве подчеркнули, что нововведения не должны повлиять на предприятия, которые действительно выполняют критически важные функции. "Действительно критически важных для государства предприятий эти изменения не коснутся. Они будут работать как и раньше", – резюмировал Корецкий.

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Заявленный подход не предусматривает полной отмены бронирования для всех сотрудников критически важных компаний. Вместо этого внимание планируется сосредоточить на обоснованности использования соответствующего статуса. Пересмотр правил бронирования происходит на фоне значительных потерь, которые украинская экономика продолжает нести из-за российских атак.

По данным, озвученным в интервью BBC Украина, только в этом году прямые убытки украинского бизнеса от российских ударов достигли 7,7 млрд долларов. Кроме того, было уничтожено или повреждено более 1 млн квадратных метров складских, производственных и логистических помещений.

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В таких условиях возможность удержать ключевых сотрудников остается одним из важных факторов стабильности предприятий. Например, для производства критически важной продукции недостаточно лишь иметь оборудование и помещения. Необходимы также квалифицированные специалисты, обеспечивающие технологические процессы, обслуживание техники, снабжение и организацию работы.

Потеря таких работников может затруднить деятельность предприятия даже тогда, когда у него достаточно финансовых ресурсов. Поэтому вопрос удержания персонала напрямую связан не только с кадровой политикой отдельных компаний, но и со способностью экономики функционировать во время войны.

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Какую поддержку получает бизнес во время войны

Параллельно с подготовкой изменений в законодательство о резервировании кадров правительство продолжает реализовывать программы поддержки предприятий, работающих в условиях постоянных угроз безопасности. Одним из направлений стала передача государственных помещений бизнесу для релокации и рассредоточения производственных и складских мощностей.

Такой подход должен помочь компаниям переносить деятельность в более безопасные места и снижать риски потери всех производственных или логистических ресурсов в результате одного удара. Еще одним инструментом остается государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

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На компенсацию процентных ставок по этой программе в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 18 млрд грн. Механизм позволяет предприятиям привлекать финансирование на определенных программой условиях, при этом государство компенсирует часть процентных расходов.

Такое кредитование может использоваться для поддержки хозяйственной деятельности, инвестиций и восстановления бизнеса в соответствии с условиями программы. Отдельное направление поддержки касается морских перевозок. Из-за высоких военных рисков суда, заходящие в украинские порты, сталкиваются с трудностями в получении международного страхового покрытия.

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Чтобы поддержать морскую логистику, государство взяло на себя частичную компенсацию соответствующих убытков. Работа портов влияет не только на крупные компании, но и на фермеров, перевозчиков, работников логистических предприятий и других участников производственных и торговых цепочек.

Когда вступят в силу новые правила бронирования

Сейчас главный вопрос для работодателей и военнообязанных работников — когда именно начнут действовать изменения и как они повлияют на уже оформленные отсрочки. Согласно заявлению Корецкого, окончательно согласовать изменения в системе бронирования планируют в течение этой недели.

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Однако окончательная доработка предложений еще не означает их автоматического вступления в силу. Для введения новых правил необходимо будет принять соответствующие нормативные акты, определить порядок их применения и дату вступления в силу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, новые правила отсрочки от мобилизации в ряды вооруженных сил для военнообязанных украинцев, которые существенно ограничат бизнес, правительство разработало без участия Верховной Рады. К тому же обновленные условия и требования не были официально представлены, что создает почву для коррупционных рисков.