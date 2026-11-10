В Украине приняли новые правила перехода на платежи в евро: что будет с банковской тайной

В Украине во втором чтении приняли законопроект, предусматривающий создание единого реестра банковских счетов и сейфов, усиление финансового мониторинга и подготовку к присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA). При этом новые правила не означают отмену банковской тайны, автоматического доступа к остаткам средств или истории переводов, а также не предусматривают замену гривны на евро.

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Соответствующие изменения закреплены в законопроекте №14327-д, за который во втором чтении и в целом проголосовали 249 народных депутатов (поименное голосование – по ссылке). Голоса распределились по фракциям и группам так:

"Слуга народа" – 175;

"Европейская солидарность" – 17;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 16;

"Доверие" – 18;

"За майбутнє" – 2;

"Голос" – 3;

"Відновлення України" – 11;

внефракционные – 7.

Основная цель реформы заключается в адаптации украинского финансового законодательства к стандартам Европейского Союза (ЕС). Ожидается, что это позволит Украине в будущем присоединиться к европейскому платежному пространству, а украинцам и бизнесу – осуществлять переводы в евро по более простым правилам.

Что предусматривает новый законопроект и зачем Украине SEPA

SEPA, или Single Euro Payments Area, – это Единая зона платежей в евро, которая позволяет осуществлять безналичные переводы между странами-участницами по унифицированным правилам. Фактически речь идет о создании условий, при которых международные переводы в евро станут проще, быстрее и потенциально дешевле для граждан и предприятий.

Для Украины присоединение к SEPA будет означать возможность более глубокой интеграции с европейской финансовой системой. Отмечается, что это особенно важно для украинцев, которые получают средства из-за границы, переводят деньги родственникам в Европе, работают с иностранными заказчиками или ведут международную предпринимательскую деятельность.

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Однако для вступления в платежную зону недостаточно одной лишь технической готовности банков. Украина должна также привести законодательство в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию средств в соответствие с европейскими требованиями.

Именно на это направлен законопроект №14327-д. Среди его ключевых положений – совершенствование механизмов противодействия легализации незаконных доходов, систематизация информации о банковских счетах и создание условий для более эффективного обмена данными, определенными законом, между уполномоченными органами.

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При этом поддержка документа парламентом сама по себе еще не означает присоединения Украины к SEPA. После завершения законодательных процедур стране необходимо будет подать соответствующую заявку, пройти ее рассмотрение в Европейском платежном совете и обеспечить выполнение необходимых условий.

В Украине создадут единый реестр счетов: какие данные туда попадут

Одним из наиболее обсуждаемых положений законопроекта стало создание централизованного государственного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Его назначение – систематизировать базовую информацию о том, в каких финансовых учреждениях у человека есть счета. В таком реестре предполагается хранить:

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номер банковского счета в формате IBAN;

название банка, в котором открыт счет;

идентификационные данные владельца счета;

информацию о наличии индивидуального банковского сейфа.

При этом реестр не предусматривает хранения информации об остатках денег, истории переводов или содержимом банковских сейфов. Например, уполномоченный орган сможет установить, в каком банке у человека есть счет, если для этого будут предусмотренные законом основания и полномочия.

Однако получение подробных сведений о движении средств останется отдельной процедурой, для которой необходимо соблюдать установленные законодательством требования. Аналогичные механизмы уже применяются во многих странах ЕС.

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Отменят ли банковскую тайну и кто получит доступ к счетам

Создание реестра вызвало дискуссии о возможном расширении доступа государственных органов к финансовой информации украинцев. Однако эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко подчеркивает, что речь идет не о полном раскрытии банковской тайны, а о централизации ограниченного перечня данных.

Сейчас уполномоченные правоохранительные и антикоррупционные органы уже могут получать определенную информацию от банков в соответствии с законодательством. Однако для этого часто необходимо отправлять отдельные запросы в финансовые учреждения. Новый реестр должен упростить и ускорить получение базовых сведений о наличии счетов.

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Среди органов, для которых законопроект предусматривает соответствующие механизмы доступа, называют Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и другие уполномоченные структуры. В то же время в ранее представленной редакции законопроекта предусматривалось, что прямой доступ правоохранительных органов к реестру должен заработать на завершающем этапе европейской интеграции – не ранее чем за шесть месяцев до обретения Украиной членства в ЕС.

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Начнут ли банки чаще проверять переводы украинцев

Еще одним направлением изменений является совершенствование финансового мониторинга. Речь идет о механизмах, с помощью которых банки выявляют подозрительные операции и проверяют возможные риски отмывания средств, финансирования терроризма и других финансовых правонарушений.

По словам Павленко, украинская система финмониторинга постепенно переходит к риск-ориентированной модели. Банки будут обращать внимание не только на сумму перевода, но и на характер операции, ее регулярность и соответствие финансовому профилю клиента.

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В частности, финансовые учреждения могут учитывать источники поступления средств, количество контрагентов, назначение платежей и их типичность для конкретного человека. Например, если физическое лицо регулярно получает многочисленные переводы от незнакомых людей, банк может обратить внимание на такие операции, даже если каждый отдельный платеж невелик.

В то же время это не означает, что все переводы автоматически будут признавать подозрительными или что банки должны блокировать счета из-за самого факта поступления денег. Для большинства клиентов, которые используют счета по назначению и могут объяснить происхождение своих средств, изменения не должны создавать существенных трудностей, считает эксперт.

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Чтобы снизить вероятность дополнительных проверок, она рекомендует не использовать личные карты для систематического получения платежей за предпринимательскую деятельность, правильно указывать назначение переводов и хранить документы, подтверждающие происхождение значительных поступлений. При этом дополнительная проверка не обязательно означает блокировку счета. Решение банка будет зависеть от конкретных обстоятельств, оценки рисков и требований законодательства.

Заменят ли гривну на евро после присоединения к SEPA

Несмотря на название платежной системы, присоединение Украины к SEPA не будет означать перехода на евро в качестве национальной валюты. Как ранее объяснял вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов, законопроект касается правил осуществления платежей в евро, а не изменения денежной единицы Украины.

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Гривна останется национальной валютой, а Национальный банк Украины продолжит осуществлять монетарную политику в соответствии со своими полномочиями. То есть украинцам не нужно обменивать сбережения на евро или ожидать автоматического перевода гривневых счетов в иностранную валюту.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, граждан Украины, которые находятся в странах Европейского Союза (ЕС) и пользуются услугами местных банков, ждут новые, более строгие проверки. В частности, финучреждения будут фиксировать все их паспорта, а также отслеживать криптокошельки.