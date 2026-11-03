В Украине начнут по-новому определять курс валют: что изменило решение НБУ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояМы предлагали России продлить прекращение огня после Олешек, в ответ – Камышуваха, – ЗеленскийМы предлагали России продлить прекращение огня после Олешек, в ответ – Камышуваха, – ЗеленскийГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионов7-летний вундеркинд из Индии установил 21 рекорд за три месяца: объяснил 100 физических понятий и пробежал 10 км менее чем за час. Фото7-летний вундеркинд из Индии установил 21 рекорд за три месяца: объяснил 100 физических понятий и пробежал 10 км менее чем за час. ФотоКличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в КиевеКличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в КиевеРоссийская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентовРоссийская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентовИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр"Пыточной не было, псевдомедик дает показания ГБР": Выговский подвел итоги инцидента в Петропавловской Борщаговке. Видео"Пыточной не было, псевдомедик дает показания ГБР": Выговский подвел итоги инцидента в Петропавловской Борщаговке. ВидеоЧемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в ТокиоЧемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в ТокиоОтключения электроэнергии в Украине. ИллюстрацияВ Украине – жесткие отключения света, РФ продолжает атаку на энергетику: названы самые проблемные регионы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Украине начнут по-новому определять курс валют: что изменило решение НБУ

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
2,4 т.
В НБУ приняли важное решение относительно определения курса евро
В НБУ приняли важное решение относительно определения курса евро. Источник: Freepik

В Национальном банке Украины (НБУ) решили пересмотреть правила определения валютных курсов и межбанковских ставок и ввести отдельный справочный курс гривны к евро, который будут ежедневно рассчитывать по состоянию на 12:00. Впрочем, непосредственно на правила покупки и продажи валюты для населения это не повлияет.

Об этом сообщили в Нацбанке. Это позволит точнее отражать реальную ситуацию на рынке.

Новый ориентир курса евро

Изменения политики НБУ означают введение справочного значения курса гривны к евро – ранее существовал только такой показатель для доллара. Новый индикатор будут рассчитывать ежедневно по состоянию на 12:00. Как это будет работать:

  • сначала НБУ будет определять справочный курс гривны к доллару;
  • затем будет учитывать рыночные котировки пары доллар/евро;
  • на основе этих двух показателей будет рассчитывать ориентировочный курс гривны к евро.
Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
6,9 т.
Прежний курс больше неактуальный: сдавать доллары в украинские обменники стало дороже
6,9 т.
Прежний курс больше неактуальный: сдавать доллары в украинские обменники стало дороже
Роман КостюченкоРоман Костюченко
3,9 т.
Впервые в истории Украины: курс доллара существенно вырос и обновил рекорд
3,9 т.
Впервые в истории Украины: курс доллара существенно вырос и обновил рекорд
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
819
Украинцы стали отправлять из-за границы значительно меньше денег: сколько уже перевели
819
Украинцы стали отправлять из-за границы значительно меньше денег: сколько уже перевели

Для чего это нужно

Если компания покупает евро в банке для расчетов с европейским поставщиком, новый индикатор даст ей дополнительный ориентир, по которому можно оценить справедливость предложенного банком курса. Кроме того, это поможет банкам и компаниям быстрее определять условия валютных сделок на будущее (форвардных контрактов).

Но следует отметить, что это не обязательный курс, а справочный показатель. То есть банки не должны продавать по нему евро населению.

Расчет официальных курсов других валют

В НБУ также решили обновить методику определения официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара), специальных прав заимствования (СПЗ) и учетных цен на банковские металлы. Теперь для расчета будут использовать:

  • официальный курс гривны к доллару;
  • средние рыночные котировки валютной пары доллар/соответствующая валюта за период с 10:30 до 15:00.

Таким образом, НБУ усовершенствовал способ пересчета стоимости других валют через доллар, используя более актуальные рыночные данные.

Больше информации о валютных операциях

С 1 февраля 2027 года регулятор начнет ежедневно публиковать дополнительные данные, на основе которых определяет валютные индикаторы. В частности, можно будет увидеть:

  • сколько валютных сделок учли при расчете;
  • на какую общую сумму их заключили;
  • какими были самый низкий и самый высокий курсы;
  • рассчитывали ли показатель в обычных или особых условиях.

Это позволит лучше оценивать, насколько показатель отражает реальные операции на рынке.

Больше информации о межбанковских ставках

Аналогичные изменения коснутся индекса UONIA – показателя средней ставки, по которой украинские банки кредитуют друг друга на один день. НБУ также будет раскрывать количество и общую сумму сделок, минимальные и максимальные ставки, а также тип расчета индекса, который важен прежде всего для банковского сектора и финансовых учреждений. Изменения будут внедряться поэтапно:

  • 4 ноября 2026 года – начнут действовать новые методики расчета валютных индикаторов и изменения, касающиеся UONIA;
  • 1 февраля 2027 года – НБУ начнет ежедневно публиковать расширенные данные о сделках, использованных для расчетов

Основной эффект – банки, компании и другие участники финансового рынка получат более точные ориентиры для валютных операций, а общественность – больше информации о том, как формируются показатели НБУ.

Также OBOZ.UA сообщал, что Национальный банк Украины принял ряд решений, которые изменят правила работы для банков. Это будет означать раскрытие финансовой отчетности, смягчение валютного контроля, а также обновление требований к капиталу.

Похожие темы
Курс валютОбмен валютУкраинаНациональный банк Украины (НБУ)евро
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!