В Украине начнут по-новому определять курс валют: что изменило решение НБУ

В Национальном банке Украины (НБУ) решили пересмотреть правила определения валютных курсов и межбанковских ставок и ввести отдельный справочный курс гривны к евро, который будут ежедневно рассчитывать по состоянию на 12:00. Впрочем, непосредственно на правила покупки и продажи валюты для населения это не повлияет.

Видео дня

Об этом сообщили в Нацбанке. Это позволит точнее отражать реальную ситуацию на рынке.

Новый ориентир курса евро

Изменения политики НБУ означают введение справочного значения курса гривны к евро – ранее существовал только такой показатель для доллара. Новый индикатор будут рассчитывать ежедневно по состоянию на 12:00. Как это будет работать:

сначала НБУ будет определять справочный курс гривны к доллару ;

; затем будет учитывать рыночные котировки пары доллар/евро ;

; на основе этих двух показателей будет рассчитывать ориентировочный курс гривны к евро.

Для чего это нужно

Если компания покупает евро в банке для расчетов с европейским поставщиком, новый индикатор даст ей дополнительный ориентир, по которому можно оценить справедливость предложенного банком курса. Кроме того, это поможет банкам и компаниям быстрее определять условия валютных сделок на будущее (форвардных контрактов).

Но следует отметить, что это не обязательный курс, а справочный показатель. То есть банки не должны продавать по нему евро населению.

Расчет официальных курсов других валют

В НБУ также решили обновить методику определения официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара), специальных прав заимствования (СПЗ) и учетных цен на банковские металлы. Теперь для расчета будут использовать:

РЕКЛАМА

официальный курс гривны к доллару;

средние рыночные котировки валютной пары доллар/соответствующая валюта за период с 10:30 до 15:00.

Таким образом, НБУ усовершенствовал способ пересчета стоимости других валют через доллар, используя более актуальные рыночные данные.

Больше информации о валютных операциях

С 1 февраля 2027 года регулятор начнет ежедневно публиковать дополнительные данные, на основе которых определяет валютные индикаторы. В частности, можно будет увидеть:

сколько валютных сделок учли при расчете;

на какую общую сумму их заключили;

какими были самый низкий и самый высокий курсы;

рассчитывали ли показатель в обычных или особых условиях.

Главные истории дня

Это позволит лучше оценивать, насколько показатель отражает реальные операции на рынке.

Больше информации о межбанковских ставках

Аналогичные изменения коснутся индекса UONIA – показателя средней ставки, по которой украинские банки кредитуют друг друга на один день. НБУ также будет раскрывать количество и общую сумму сделок, минимальные и максимальные ставки, а также тип расчета индекса, который важен прежде всего для банковского сектора и финансовых учреждений. Изменения будут внедряться поэтапно:

РЕКЛАМА

4 ноября 2026 года – начнут действовать новые методики расчета валютных индикаторов и изменения, касающиеся UONIA;

– начнут действовать новые методики расчета валютных индикаторов и изменения, касающиеся UONIA; 1 февраля 2027 года – НБУ начнет ежедневно публиковать расширенные данные о сделках, использованных для расчетов

Основной эффект – банки, компании и другие участники финансового рынка получат более точные ориентиры для валютных операций, а общественность – больше информации о том, как формируются показатели НБУ.

Также OBOZ.UA сообщал, что Национальный банк Украины принял ряд решений, которые изменят правила работы для банков. Это будет означать раскрытие финансовой отчетности, смягчение валютного контроля, а также обновление требований к капиталу.