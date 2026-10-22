В Украине переписали правила работы таможни: что разрешат ввозить без налогов

В Украине изменили правила работы таможни, предприятия, чье имущество пострадало от российских обстрелов, теперь смогут сохранить отдельные таможенные упрощения при условии подтверждения финансовых потерь. Также согласование проверок импортных товаров сократят с восьми рабочих часов до одного, а для ввоза компонентов производства вооружения, оплаченного иностранными партнерами, предусмотрели освобождение от ввозной пошлины и НДС (налога на добавленную стоимость).

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Соответствующее постановление Кабинет министров разработал Минфин совместно с Государственной таможенной службой при участии представителей общественности.

Бизнес сможет сохранить таможенные упрощения после российских атак

Одно из ключевых изменений касается предприятий, которые потеряли или повредили имущество в результате российских обстрелов. Ранее последствия таких атак могли затруднять выполнение финансовых критериев, необходимых для получения или сохранения отдельных таможенных упрощений.

Речь идет, в частности, о возможности пользоваться уменьшенной гарантией уплаты таможенных платежей или вовсе освобождаться от такой гарантии. Соответствующие условия также связаны со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО), который предполагает выполнение предприятием определенных требований.

Из-за уничтожения складских помещений, производственного оборудования и других активов компании могут столкнуться с ухудшением финансового состояния. В то же время это не обязательно свидетельствует о проблемах, возникших из-за неэффективного управления бизнесом, причиной могут быть именно последствия российских атак.

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Теперь при оценке финансового состояния предприятий будут учитывать такие обстоятельства. Компания, которая до повреждения или уничтожения имущества соответствовала необходимым финансовым критериям, сможет получить или сохранить соответствующую таможенную авторизацию.

Для этого предприятию необходимо документально подтвердить, что ухудшение финансового состояния связано именно с последствиями атаки. Кроме того, нужно представить финансовый план, предусматривающий восстановление необходимых показателей в течение двух лет.

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Когда будут пересматривать финансовое состояние предприятий

Постановление предусматривает и другие изменения в процедуре оценки компаний, пользующихся таможенными упрощениями. В частности, наличие отрицательных чистых активов будут учитывать на момент проведения оценки, а не за все предыдущие три года, как было раньше. Отмечается, что это меняет подход к анализу финансового состояния предприятия и позволяет учитывать его актуальные показатели.

Также для авторизованных экономических операторов, пострадавших от российских атак, предусмотрена отсрочка мер мониторинга критерия устойчивого финансового состояния. Их не будут проводить до окончания семнадцатого месяца со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

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Отдельно урегулирована ситуация с компаниями, которым уже приостановили таможенные авторизации или которые проходят процедуру их переоценки. Они смогут предоставить Государственной таможенной службе документы и информацию с учетом новых правил.

Для предприятий, которые пользуются уменьшенной гарантией или освобождением от нее, повторная оценка запланирована на первый и второй кварталы 2027 года. Ее будут проводить на основании годовой финансовой отчетности за 2026 год.

Проверки импортных товаров будут согласовывать быстрее

Еще одно направление изменений касается официального контроля товаров, пересекающих границу. Правительство сокращает сроки согласования соответствующих процедур с восьми рабочих часов до одного.

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Это касается осмотра товаров, проверки маркировки, отбора образцов для лабораторного анализа, а также проведения фумигации и обеззараживания. Такие процедуры могут быть необходимы для проверки соответствия продукции установленным требованиям.

Согласование будет происходить через систему "единого окна" с участием декларанта, Государственной таможенной службы и Госпродпотребслужбы. Стороны должны выбрать ближайшее возможное время для проведения соответствующих мероприятий, но согласование не должно длиться более одного рабочего часа с момента, предложенного декларантом.

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Ожидается, что это поможет сократить время пребывания товаров в зонах таможенного контроля. Для импортеров более быстрое согласование процедур будет означать меньше ожидания при организации осмотров и других мероприятий официального контроля.

В то же время нововведение касается именно сроков согласования процедур. Оно не означает, что любой товар автоматически будет проходить таможню за один час или что все проверки отменят.

Как изменят контроль непродовольственной продукции

Постановление также предусматривает пересмотр подхода к государственному контролю непродовольственной продукции, импортируемой в Украину. До внесения изменений в секторальные планы рыночного надзора таможенные органы временно прекратят осуществлять такой контроль. Его возобновят после пересмотра соответствующих планов органами рыночного надзора.

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В то же время это не означает полной отмены требований к безопасности и качеству продукции. Изменения предусматривают, что товары для проверок будут определять по критериям риска, а не только на основе общего подхода к контролю.

Для формирования обновленных секторальных планов будут использовать несколько источников информации. Среди них – данные системы оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск, а также уведомления международных, региональных и иностранных систем о небезопасных товарах. Также будут учитываться меры рыночного надзора, принятые в течение последних двух лет для запрета предоставления на рынке ввезенной продукции.

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Для оборонного производства разрешат беспошлинный ввоз комплектующих

Отдельный блок изменений касается предприятий, которые производят вооружение за счет средств иностранных партнеров Украины. Постановление определяет механизм применения норм Таможенного и Налогового кодексов при ввозе отдельных составляющих для такого производства без уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС).

Льготный режим распространяется на материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие изделия, которые используются для производства вооружения, оплаченного иностранными партнерами. Речь идет о создании механизма, который позволит реализовать предусмотренные законодательством налоговые и таможенные условия для соответствующего импорта.

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Отмечается, что это важно для предприятий, которые участвуют в производстве оборонной продукции и зависят от поставок компонентов из-за рубежа. В то же время освобождение касается определенных законом составляющих и соответствующих условий их использования, а не всех товаров, импортируемых предприятиями оборонного сектора.

Что изменится для таможенных складов

Правительство также урегулировало ситуации, когда системы видеонаблюдения на таможенных складах или в зонах таможенного контроля повреждаются в результате боевых действий, терактов или диверсий, связанных с вооруженной агрессией России. В таких случаях требования к работе поврежденных систем временно применяться не будут. Владелец соответствующего объекта должен сообщить о повреждении таможенному органу.

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Отмечается, что это позволит учитывать обстоятельства, которые не зависят от предприятия и могут препятствовать выполнению технических требований во время войны. Кроме того, держатели таможенных складов и складов временного хранения будут получать из таможенных деклараций информацию о выпуске товаров, находящихся на хранении. Эти данные они смогут использовать для ведения собственных учетных записей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы смогут быстрее получать международные посылки, поскольку таможня внедрила автоматическое оформление отправлений без их физического предъявления и непосредственного участия должностных лиц в процедуре. Нововведение должно ускорить обработку большого количества посылок, однако отправления, которые не соответствуют установленным критериям или вызывают риски, будут проходить дополнительный контроль.