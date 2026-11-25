Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла законопроект о легализации и налогообложении криптовалют, который после подписания президентом должен заработать с 1 июля 2027 года. Налог будет взиматься с чистой прибыли от операций с цифровыми активами, стандартная ставка составит 23%, а в переходный период для определенных операций будет действовать льготная ставка 10%.

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Об этом говорится в соответствующем документе №10225-д, за который проголосовал 271 народный депутат (поименное голосование – по ссылке). По фракциям и группам голоса распределились так:

"Слуга народа" – 188;

"Европейская солидарность" –11;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"Доверие" – 14;

"За будущее" – 10;

"Голос" – 13;

"Відновлення України" –10;

внефракционные – 8.

Когда закон о криптовалюте заработает в Украине

Принятый законопроект №10225-д должен ввести новые правила регулирования рынка виртуальных активов. Впрочем, само голосование в Верховной Раде еще не означает, что украинцы уже должны платить налоги по новой схеме. Для вступления в силу документ должен подписать президент.

Предусмотренный реформой запуск – с 1 июля 2027 года. До этой даты правила налогообложения и регулирования криптовалютного рынка останутся прежними.

Ожидается, что после запуска реформы украинцы смогут официально получать доходы от операций с криптовалютами, декларировать их, платить налоги и использовать полученные средства в традиционной финансовой системе. Одна из главных задач нового законодательства – создать правовой механизм, при котором владение цифровыми активами и операции с ними перестанут находиться в правовой неопределенности.

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Сколько налогов придется платить за криптовалюту

Один из важнейших вопросов для владельцев Bitcoin, Ethereum, USDT и других цифровых активов – размер налогов после легализации рынка. Согласно предусмотренным правилам, стандартная ставка налога на доходы от операций с криптовалютами составит 23% – 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

В то же время для некоторых операций предусмотрен переходный льготный режим. До конца 2028 года можно будет воспользоваться сниженной ставкой:

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льготная ставка – 5% НДФЛ + 5% военный сбор – в предусмотренный переходный период;

стандартная ставка – 18% НДФЛ + 5% военный сбор.

Льготный режим должен действовать с 1 июля 2027 года до 31 декабря 2028 года. Он, в частности, предусмотрен для продажи криптовалют, приобретенных ранее, если у владельца нет документов, подтверждающих расходы на их покупку. После завершения переходного периода будет применяться стандартная ставка налогообложения – 23% от налогооблагаемой прибыли.

Налог будут платить не со всей суммы продажи, а с прибыли

Важный момент для владельцев криптовалюты – налог предусмотрен не со всей суммы, полученной при продаже актива, а с чистой прибыли. То есть будет учитываться разница между ценой приобретения и ценой продажи криптовалюты.

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Например, если человек купил криптовалюту за $1000, а позже продал ее за $1500, облагаться налогом будет не вся сумма продажи, а заработанные $500. Если же инвестор продал актив дешевле, чем приобрел, и по итогам операции получил убыток, налог на прибыль от такой операции не возникает.

Также предусмотрена возможность учитывать убытки в следующих налоговых периодах в соответствии с установленными правилами. Такой подход должен сделать налогообложение более справедливым для тех, кто торгует криптовалютами, поскольку налоговая нагрузка не будет зависеть от общего оборота средств.

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Что будет со старой криптовалютой, купленной без документов

Отдельно закон предусматривает механизм для украинцев, которые приобрели цифровые активы задолго до легализации рынка, но не имеют чеков, банковских выписок или других документов, подтверждающих расходы. Для таких случаев предусмотрен специальный переходный период. С 1 июля 2027 года до 31 декабря 2028 года владельцы смогут воспользоваться льготной ставкой 10% при продаже криптовалюты на условиях, определенных законом.

Отмечается, что это должно позволить легализовать доходы от активов, приобретенных ранее, когда полноценного механизма регулирования криптовалют в Украине не существовало. В то же время возможность воспользоваться льготой не означает, что любые средства автоматически будут считаться законными. После запуска реформы операции будут проводиться по установленным правилам, а требования к подтверждению происхождения средств и финансовому контролю будут зависеть от конкретных обстоятельств.

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В каких случаях налог на криптовалюту платить не будут

Законопроект также предусматривает операции, которые не должны создавать налоговых обязательств. В частности, не будет облагаться налогом само владение цифровыми активами, а хранить криптовалюту в собственном кошельке можно будет без уплаты налога лишь за сам факт ее наличия.

Налогообложение не предусмотрено и при простом перемещении активов между собственными криптовалютными кошельками, если такая операция не приносит дохода. Также не будет облагаться налогом обмен одной криптовалюты на другую. Например, если владелец Bitcoin обменяет его на USDT, сам факт такого обмена не будет означать необходимость уплачивать налог.

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Отдельно предусмотрено освобождение от налогообложения, если годовая чистая прибыль от операций с криптовалютами не будет превышать установленного порога – одной минимальной зарплаты.

Криптобиржи и обменники обяжут работать официально

Легализация рынка криптовалют предусматривает не только новые правила для физических лиц, но и изменения для компаний, предоставляющих услуги с цифровыми активами. Криптобиржи и обменники должны будут работать в правовом поле, проходить предусмотренные процедуры регистрации и лицензирования, а также выполнять требования финансового контроля.

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В частности, для таких платформ предусмотрена обязанность передавать налоговым органам информацию об операциях украинских пользователей в установленном порядке. Это позволит государству контролировать облагаемые налогом доходы от криптовалют и сократить возможности для сокрытия прибыли.

В то же время деятельность сервисов, которые не будут соответствовать новым требованиям, могут ограничивать. Для пользователей это будет означать постепенный переход к работе с легальными платформами, у которых будут необходимые разрешения и которые будут соблюдать украинское законодательство.

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Одним из ожидаемых изменений после легализации рынка станет упрощение использования доходов от криптовалют в обычной финансовой системе. Сейчас пользователи могут сталкиваться с дополнительными проверками при переводе средств на банковские счета, в частности из-за вопросов о происхождении денег.

После введения нового регулирования украинцы смогут официально декларировать прибыль от операций с криптовалютами и подтверждать уплату с нее налогов. Отмечается, что это должно сделать использование таких средств более прозрачным и упростить взаимодействие с банками.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что Северная Корея несет ответственность за хакерскую атаку на криптовалютную биржу Binance. Злоумышленники похитили виртуальные активы на сумму более 6 млрд долларов США.