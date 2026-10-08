Правительство запустило єОпору в преддверии суровой зимы: какую помощь могут получить украинцы

В Украине запустили государственную платформу єОпора, на которой собраны программы подготовки к зиме 2026–2027 годов, в частности, льготные кредиты до 600 тыс. грн на энергооборудование для частных домов, гранты до 300 тыс. грн для ОСМД и кредиты до 10 млн грн под 0% для бизнеса. Чтобы проверить доступность помощи, нужно зайти на сайт eopora.gov.ua, выбрать категорию заявителя, необходимый вид поддержки и регион проживания или деятельности.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Отмечается, что новый сервис работает в рамках государственной инициативы "Зимняя поддержка".

Какую помощь можно получить

Накануне отопительного сезона правительство объединило на одном сайте информацию о государственных и региональных программах поддержки. Основной акцент сделан на подготовке к возможным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением, а также на повышении энергетической независимости жилых домов и предприятий.

Необходимость такой подготовки связана с продолжением российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Повреждения электростанций, подстанций, газовых и тепловых объектов создают риски перебоев в предоставлении коммунальных услуг, причем ситуация может существенно различаться в зависимости от региона.

Сервис охватывает несколько направлений поддержки. Для владельцев частных домов предусмотрена информация о льготном кредитовании приобретения энергооборудования, для многоквартирных домов – о грантовых программах, а для предпринимателей – о финансировании собственных источников электроэнергии.

Отдельно представлены программы жилищных субсидий, льгот на оплату коммунальных услуг и помощи уязвимым домохозяйствам. Важно, что єОпора не является отдельной программой, в рамках которой всем украинцам будут автоматически выплачивать деньги.

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кредит до 600 тысяч гривен на энергооборудование;

Одной из программ, представленных на платформе, является "Энергоподдержка домов". Она предусматривает льготное кредитование приобретения и установки оборудования, которое помогает частным домам обеспечивать собственные потребности в электроэнергии.

Максимальная сумма кредита – 600 тыс. грн, льготная процентная ставка – от 0% до 7% в зависимости от условий программы. Речь идет о финансировании оборудования для энергонезависимости частных домовладений.

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Однако максимальная сумма кредита не означает, что каждому заявителю обязательно одобрят 600 тыс. грн. Размер финансирования зависит от конкретных условий программы, стоимости оборудования и решения учреждения, предоставляющего кредит. Кроме того, льготный кредит не является безвозвратной выплатой. Полученные средства необходимо возвращать в соответствии с установленным графиком.

ОСМД могут получить до 300 тысяч гривен;

Отдельное направление государственной поддержки касается жильцов многоквартирных домов. Для них на платформе представлена программа "СвітлоДім", которая предусматривает грантовое финансирование оборудования для обеспечения энергонезависимости дома.

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Грант на один дом составляет от 100 до 300 тыс. грн, общий бюджет программы – 800 млн грн. Программа ориентирована на ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющих многоквартирных домов.

Ее цель – помочь обеспечить электропитание важных систем дома во время возможных отключений. Софинансирование со стороны получателя предусмотрено на уровне не более 10%. По состоянию на 8 октября 2026 года программа действует в следующих регионах:

Киев;

Киевская область;

Харьков;

Харьковская область.

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В дальнейшем ее планируют распространить также на Сумы и Днепр. В то же время жителям следует учитывать, что грант предоставляется не каждой квартире отдельно. Получателями выступают соответствующие объединения или управляющие.

почти 20 тысяч гривен для прифронтовых территорий;

Еще одна программа, информация о которой доступна на єОпора, касается уязвимых домохозяйств в прифронтовых регионах. Речь идет о единовременной финансовой помощи в размере 19 400 грн. Поддержка адресована определенным категориям домохозяйств, проживающих на прифронтовых территориях и соответствующих условиям соответствующей программы.

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В то же время сам факт проживания вблизи зоны боевых действий не означает автоматического права на выплату. Необходимо учитывать перечень территорий, критерии уязвимости и установленный механизм предоставления помощи. Поэтому гражданам, желающим получить 19 400 грн, следует проверить на платформе, распространяется ли программа на их населенный пункт, какие категории домохозяйств она охватывает и нужно ли подавать отдельное заявление.

Помимо этой помощи, на сайте представлена информация о жилищных субсидиях и льготах на оплату коммунальных услуг. Субсидии могут предоставляться домохозяйствам с учетом их доходов и расходов на жилищно-коммунальные услуги. Отдельно предусмотрена поддержка на приобретение твердого топлива при определенных условиях.

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бизнес может получить до 10 млн грн под 0%.

Для предпринимателей на платформе представлены отдельные программы финансирования, направленные на обеспечение стабильной работы бизнеса в условиях возможных перебоев с электроснабжением. Одна из них предусматривает льготное кредитование под 0% на сумму до 10 млн грн. Воспользоваться программой могут физические лица-предприниматели, представители микро- и малого бизнеса, отвечающие установленным требованиям.

Средства предназначены для приобретения генерирующего оборудования, позволяющего предприятиям частично или полностью обеспечивать собственные потребности в электроэнергии. Максимальный срок кредитования составляет три года.

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В частности, речь идет о производственных предприятиях, торговых заведениях, предприятиях сферы услуг и других объектах, где отключение электроэнергии может приводить к простоям. В то же время получение кредита не является автоматическим. Предприниматели должны соответствовать критериям программы, а решение о финансировании принимается в соответствии с установленными процедурами.

Отдельно для бизнеса доступна информация о льготном кредитовании приобретения и установки когенерационных установок в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Согласно условиям, представленным на платформе, максимальная сумма кредита на когенерацию составляет до 250 млн грн, а срок финансирования может достигать 10 лет.

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Помощь в обеспечении газом и интернетом

Помимо программ финансовой поддержки, на єОпорі размещена информация о других инструментах подготовки к зимнему периоду. В частности, представлена программа обновления оборудования для учета природного газа. Она предусматривает замену газовых счетчиков на приборы нового поколения.

Отдельное направление посвящено обеспечению доступа к интернету во время отключений электроэнергии. На платформе можно найти информацию о технологии xPON, которая использует оптоволоконные сети для предоставления интернет-услуг.

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Такое подключение при соответствующей организации питания сети провайдера может обеспечивать доступ к интернету даже при отсутствии электроэнергии в доме. Однако пользователям необходимо позаботиться о резервном питании собственного оборудования, в частности роутера и оптического терминала.

Как найти программу помощи на єОпорі: пошаговая инструкция

Для поиска доступной поддержки не нужно просматривать все государственные программы по отдельности. На платформе предусмотрены фильтры, которые позволяют подобрать варианты в соответствии с категорией заявителя, его потребностями и регионом. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

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перейти на официальный сайт; нажать кнопку "Зимняя поддержка"; в разделе "Кто вы?" выбрать категорию заявителя; в разделе "Чем помочь?" указать нужный вид поддержки; выбрать свой регион; ознакомиться с предложенными программами, условиями участия и информацией о порядке обращения.

Как подготовить квартиру к отключениям света

Помимо финансовых программ, правительство разместило на сайте "еОпора" практические рекомендации по подготовке к отопительному сезону. Прежде всего гражданам советуют проверить, насколько хорошо жилье сохраняет тепло. Речь идет о состоянии окон, дверей и других мест, через которые могут происходить теплопотери.

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По возможности стоит заранее устранить щели, проверить уплотнители и позаботиться о надлежащем состоянии отопительного оборудования. Отдельное внимание рекомендуется уделить резервным источникам электроэнергии. В частности , необходимо проверить исправность портативных зарядных устройств, зарядных станций и аккумуляторных устройств, которые могут понадобиться во время отключений.

Также целесообразно подготовить автономные источники освещения – фонари и лампы с аккумуляторным питанием. Важно заранее сохранить необходимые контакты, чтобы иметь к ним доступ даже при отсутствии мобильного интернета. Речь идет о номерах экстренных служб, местных коммунальных предприятий, аварийных служб и других учреждений, к которым может возникнуть необходимость обратиться.

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Еще одна рекомендация – узнать адрес ближайшего "Пункта несокрушимости". Такие пункты могут обеспечивать доступ к базовым услугам во время длительных перебоев с электроэнергией и теплоснабжением. В то же время стоит заранее проверять актуальный режим работы конкретного пункта, поскольку он может зависеть от местных условий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пока нет оснований прогнозировать отключения электроэнергии по 16 часов в сутки зимой 2026–2027 годов, а нынешние ограничения в значительной степени связаны с ремонтными работами и защитой энергетической инфраструктуры. В то же время наибольшие риски он видит в возможных перебоях с теплоснабжением в Киеве, Харькове и Одессе.