Украинцам изменили правила аренды недвижимости: сколько теперь придется платить

С 23 октября 2026 года владельцы квартир, домов и нежилых помещений, которые сдают недвижимость обычным физическим лицам, будут платить 5% НДФЛ и 5% военного сбора – всего 10% вместо 23%, экономя на примере аренды за 15 тыс. грн в месяц 23 400 грн в год. При этом арендодатели должны самостоятельно декларировать доходы по итогам года и уплачивать налоги, а для отдельных видов доходов и ситуаций продолжают действовать другие правила налогообложения.

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Об этом рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она отметила, что закон подписал Президент и он вступил в силу после официального опубликования.

Нововведения касаются владельцев квартир, домов и других объектов недвижимости, которые сдают их в аренду физическим лицам, не имеющим статуса самозанятых.

Соответствующие положения содержит Закон Украины от 9 июня 2026 года № 4903-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложения таких доходов". Хотя документ в первую очередь посвящен налогообложению доходов через цифровые платформы, он также меняет правила для арендодателей.

Как изменится налогообложение аренды квартиры

До вступления в силу новых правил доходы физических лиц от сдачи недвижимости в аренду облагались НДФЛ по ставке 18%. Дополнительно владелец должен был уплачивать военный сбор по ставке 5%. В общей сложности это составляло 23% дохода.

Отныне в предусмотренных законом случаях ставка НДФЛ составляет 5%, а военный сбор остается на уровне 5%. Таким образом, общая ставка налогообложения снижается до 10%. Изменения предусмотрены новой редакцией подпункта 170.1.5 Налогового кодекса Украины.

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Они распространяются на доходы от сдачи в аренду жилой и нежилой недвижимости или их частей, если арендатором является обычное физическое лицо, не имеющее статуса самозанятого. В частности, речь идет о сдаче в аренду:

квартир;

жилых домов;

комнат;

нежилых помещений;

частей жилых и нежилых объектов недвижимости.

Таким образом, снижение налога касается не только владельцев квартир, сдающих жилье для проживания. Оно также может применяться к доходам от аренды помещений иного назначения, если соблюдаются установленные законом условия.

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В то же время новую ставку нельзя автоматически применять ко всем операциям с недвижимостью. Если арендатор имеет статус налогового агента или речь идет об ином виде дохода, порядок налогообложения будет определяться соответствующими нормами Налогового кодекса.

Сколько денег смогут сэкономить арендодатели

Снижение ставки НДФЛ повлияет на сумму, которую владельцы недвижимости будут платить в бюджет. Чем выше доход от аренды, тем больше будет разница между старым и новым размером налога. Например, если владелец сдает квартиру за 15 тыс. грн в месяц, его доход за год составит 180 тыс. грн.

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При старой ставке НДФЛ в 18% сумма этого налога составила бы 32 400 грн в год. При новой ставке 5% она составит 9 000 грн.

Показатель Ставка НДФЛ 18% Ставка НДФЛ 5% Месячный доход от аренды 15 000 грн 15 000 грн Годовой доход 180 000 грн 180 000 грн НДФЛ за год 32 400 грн 9 000 грн

Разница в сумме НДФЛ составит 23 400 грн в год, это расчет только налога на доходы физических лиц, без учета военного сбора. Поскольку военный сбор остается на уровне 5%, общая сумма налогов за год в приведенном примере уменьшится с 41 400 грн до 18 000 грн. Итак, при применении новой ставки общая экономия составит 23 400 грн в год.

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Кто должен платить налоги с аренды

Если физическое лицо сдает недвижимость другому физическому лицу, которое не является самозанятым, обязанность задекларировать доход и уплатить налоги остается за арендодателем. То есть владелец недвижимости должен самостоятельно определить сумму полученного дохода, рассчитать налоговые обязательства и перечислить средства в бюджет. Пониженная ставка не отменяет необходимости выполнять эти требования.

При этом закон меняет порядок уплаты налогов. В частности, отменяется требование ежеквартально уплачивать НДФЛ и военный сбор с доходов от сдачи недвижимости в аренду обычным физическим лицам. Вместо этого налоговые обязательства будут определяться по итогам отчетного года.

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Согласно новым правилам физическое лицо, получающее доход от сдачи недвижимости в аренду другому физлицу, должно по итогам отчетного налогового года подать декларацию об имущественном состоянии и доходах, самостоятельно определить налоговые обязательства и уплатить их в бюджет.

При этом обязанность декларирования не зависит от того, был ли договор аренды нотариально удостоверен. Сам факт заключения договора без нотариального удостоверения не освобождает владельца от выполнения налоговых требований.

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В то же время закон предусматривает некоторые упрощения при заполнении декларации. В частности, при условиях, определенных Налоговым кодексом, арендодатель может не указывать в ней отдельные доходы. В частности, это касается определенных доходов, полученных от налоговых агентов, и доходов, которые согласно закону не подлежат налогообложению.

Однако такое упрощение не будет автоматически действовать во всех случаях. Если человек обязан подавать декларацию по другим основаниям, ему необходимо учитывать соответствующие требования законодательства.

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Что изменится для нотариально удостоверенных договоров

Закон также предусматривает передачу налоговым органам информации о договорах аренды недвижимости, которые удостоверяют нотариусы. Если стороны решили нотариально удостоверить договор аренды, нотариус должен сообщить о нем контролирующему органу по налоговому адресу арендодателя. Информацию будут подавать по форме и в порядке, которые определит Кабинет Министров Украины.

За нарушение порядка или сроков подачи таких сведений предусмотрена ответственность в соответствии с Налоговым кодексом. Таким образом, новые правила предусматривают не только снижение налоговой нагрузки, но и требования к обмену информацией об арендных договорах.

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Когда ставка 5% не применяется

Владельцам недвижимости следует учитывать, что сниженная ставка НДФЛ распространяется на определенные законом доходы, а не на любые поступления, связанные с недвижимостью. Согласно обновленной редакции подпункта 170.1.5 Налогового кодекса доходы от сдачи в аренду объектов, которые не относятся к жилой или нежилой недвижимости либо их частям, облагаются НДФЛ по ставке 18%.

Отдельно нужно учитывать статус арендатора и характер операции. Если он выступает налоговым агентом, порядок налогообложения определяется другими положениями Налогового кодекса. Поэтому перед применением ставки 5% важно убедиться, что конкретная ситуация соответствует условиям закона.

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Когда вступили в силу новые правила

Закон № 4903-IX президент подписал 22 октября 2026 года, а вступил в силу он 23 октября 2026 года. Именно с этой даты действуют предусмотренные им изменения правил налогообложения доходов физических лиц от сдачи недвижимости в аренду.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине стремительно падает спрос на крупногабаритное жилье – за последний год в большинстве регионов существенно сократилось количество как предложений трехкомнатных квартир, так и откликов потенциальных покупателей. Но несмотря на падение спроса, стоимость такого жилья продолжает расти, причем разрыв в ценах между областями достиг более семи раз.