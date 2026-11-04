Украинцам изменят правила заработка на крипте: какие налоги придется платить

В Украине готовят полноценные правила для рынка криптовалют, криптобиржи и компании по хранению цифровых активов будут проходить авторизацию, а доходы от продажи крипты будут облагаться налогом с разницы между ценой покупки и продажи, тогда как обмен одних виртуальных активов на другие не будет облагаться налогом. Для уже приобретенной криптовалюты предусмотрели переходный период со ставкой НДФЛ 5% до конца 2028 года, а основные положения нового регулирования должны заработать с 1 июля 2027 года, если законопроект окончательно примут.

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О поддержке законопроекта сообщили представители рабочей группы, которая работала над его подготовкой. За соответствующее решение проголосовали 20 членов профильного комитета. Таким образом, документ прошел очередной важный этап перед рассмотрением в сессионном зале Верховной Рады.

Речь идет о попытке сформировать понятные правила для рынка, который уже давно существует в Украине, но нуждается в комплексном законодательном регулировании. Виртуальные активы используют для инвестиций, торговли, переводов и хранения средств, однако отсутствие полноценной нормативной базы создает неопределенность как для пользователей, так и для компаний, предоставляющих соответствующие услуги.

Когда в Украине заработают новые правила для криптовалюты

Законопроект №10225-д предусматривает, что новое регулирование вступит в силу с 1 июля 2027 года. Участники рынка получат время подготовиться к изменениям, в частности адаптировать свою деятельность к новым требованиям по авторизации, защите клиентских активов и финансовому контролю. Документ должен установить правовые основы функционирования рынка виртуальных активов, определить статус его участников, правила предоставления услуг и полномочия государственных органов, которые будут контролировать этот сегмент.

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Одной из ключевых задач является создание прозрачной системы, при которой деятельность криптобирж и других компаний не будет оставаться вне государственного надзора. В то же время регулирование должно обеспечить условия для развития технологических компаний, а не создавать лишние препятствия для использования цифровых активов.

Законопроект предусматривает распределение регуляторных полномочий между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины. Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет отвечать за регулирование основной части рынка виртуальных активов. НБУ будет осуществлять полномочия в сферах, касающихся электронных денег, валютного надзора и других вопросов, отнесенных к его компетенции.

Главные истории дня

Как будут облагаться налогом операции с криптовалютой

Отдельный большой блок законопроекта касается налогообложения. Именно этот вопрос имеет особое значение для людей, которые покупают и продают Bitcoin, Ethereum и другие виртуальные активы, поскольку новые правила должны определить, как именно будет рассчитываться налогооблагаемый доход.

Согласно предложенному подходу, налоги будут начислять не на всю сумму продажи криптовалюты, а на разницу между ценой ее приобретения и продажи. То есть налогообложению будет подлежать финансовый результат операции – прибыль, полученная от роста стоимости актива.

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Этот принцип аналогичен подходу, применяемому к операциям с ценными бумагами. Например, если человек приобрел криптовалюту за 50 тыс. грн, а позже продал ее за 70 тыс. грн, базой для налогообложения будет разница в 20 тыс. грн, а не вся сумма средств, полученных от продажи.

В то же время законопроект предусматривает несколько важных исключений. Во-первых, операции с виртуальными активами не будут облагаться НДС. Отмечается, что это касается операций, подпадающих под соответствующие положения документа, и должно устранить дополнительную налоговую нагрузку на оборот цифровых активов.

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Во-вторых, обмен одного виртуального актива на другой не будет облагаться налогом. Например, если владелец обменивает один вид криптовалюты на другой, сама такая операция не должна создавать налогового обязательства.

В-третьих, предусмотрено освобождение от налогообложения прибыли в размере до одной минимальной заработной платы. Небольшие доходы от операций с криптовалютой при условиях, определенных документом, не будут облагаться налогом.

Для владельцев старой криптовалюты предусмотрели переходный период

Отдельно авторы законопроекта учли интересы людей, которые приобрели виртуальные активы еще до введения нового регулирования. Для таких активов предлагается установить переходный период до конца 2028 года. В течение этого времени к доходам от операций с ранее приобретенными виртуальными активами будет применяться льготная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5%.

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Значительная часть владельцев криптовалюты начала инвестировать в цифровые активы задолго до появления комплексных правил их налогообложения. Переходный механизм должен дать им возможность адаптироваться к новым требованиям и легализовать операции в рамках предусмотренных законом процедур. В то же время конкретные условия применения льготной ставки, порядок подтверждения приобретения активов и другие практические нюансы будут зависеть от окончательной редакции законодательства и соответствующих подзаконных актов.

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Криптобиржи обяжут проходить авторизацию

Еще одно принципиальное изменение касается компаний, работающих с виртуальными активами. Законопроект предусматривает введение авторизации для криптобирж, кастодианов и других участников рынка.

Кастодианы – это компании, предоставляющие услуги по хранению криптовалют и других цифровых активов клиентов. Они могут обеспечивать хранение ключей доступа к активам и выполнять другие операции, связанные с управлением ими.

После введения новых правил такие компании должны будут соответствовать установленным требованиям для работы на украинском рынке. Отмечается, что это должно сделать деятельность поставщиков услуг более контролируемой и понятной для потребителей. Важно, что законопроект предусматривает не только требования к допуску компаний на рынок, но и конкретные правила их дальнейшей работы.

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В частности, речь идет о надлежащем хранении активов клиентов, разграничении средств пользователей и собственных средств компаний, а также процедурах рассмотрения жалоб. Такие механизмы должны снизить риски потери активов из-за недобросовестных действий посредников или проблем в работе платформ.

Усилят финансовый мониторинг криптовалютных операций

Законопроект также предусматривает ужесточение требований финансового мониторинга. В частности, участники рынка должны будут уделять больше внимания проверке клиентов и установлению происхождения средств, используемых для операций с виртуальными активами.

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Государство стремится сделать сектор криптовалют более прозрачным и уменьшить возможности использования цифровых активов в незаконных финансовых схемах. Соответственно, пользователям следует учитывать, что после введения нового регулирования операции с криптовалютой могут сопровождаться дополнительными проверками.

В частности, компании должны будут выполнять установленные требования по идентификации клиентов и выяснению источников происхождения средств. В то же время усиление финансового мониторинга не означает автоматического запрета на владение криптовалютой или ее использование.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, криптобиржа Binance подверглась хакерской атаке, в результате которой из ее кошельков вывели около 5 млрд долларов. По предварительным данным, отток средств зафиксирован сразу в пяти блокчейнах.