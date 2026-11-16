Украинцам, которые сдают карты "в аренду", будет грозить 8 лет тюрьмы: Зеленский уже подписал закон

В Украине резко ужесточили наказание за финансовое мошенничество и незаконное использование банковских карт и дроп-счетов. Таких правонарушителей смогут лишать свободы на срок до восьми лет.

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Соответствующий законопроект №16013 подписал президент Владимир Зеленский, выступивший его инициатором. Этот закон должен усовершенствовать механизмы противодействия схемам, в которых используют чужие платежные инструменты, электронные кошельки и банковские счета.

Что меняет закон для украинцев

Основная цель документа – перекрыть один из каналов, которые используют организаторы финансовых преступлений. Вместо того чтобы получать деньги непосредственно на собственные счета, они могут привлекать других людей, чьи карты становятся промежуточным звеном для перевода средств – "дропов".

Речь идет о счетах, которые используются для получения, перевода или снятия денег, связанных с мошенничеством. Их владельцы иногда соглашаются передать карту, реквизиты или доступ к банковскому приложению за вознаграждение, не всегда осознавая возможные последствия. Документ должен усилить ответственность за действия, связанные с такими платежными инструментами, и помочь правоохранителям противодействовать схемам, в которых незаконно полученные средства проходят через счета посторонних лиц.

Как работает схема

Мошенники обманом получают средства от потерпевших, например через телефонный звонок, фишинговое сообщение или фальшивый сайт.

Затем деньги поступают на счет другого человека, откуда их переводят на следующие карты или снимают наличными – это затрудняет установление конечного получателя средств.

Мошенники могут использовать счета людей, которые формально не являются организаторами схемы, но согласились помогать с переводами за деньги, что делает их соучастниками. Поэтому передача банковской карты или доступа к счету незнакомцам за вознаграждение может создать серьезные риски.

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Какие наказания предусмотрены за операции с чужими картами

В материалах к законопроекту указывались несколько видов ответственности за незаконные операции с платежными инструментами. Среди них – штрафы и лишение свободы, а строгость наказания будет зависеть от конкретного правонарушения.

За отдельные операции с чужими картами или платежными данными, в частности их приобретение, хранение или сбыт для незаконного использования, предусматривался штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до шести лет. За повторное совершение соответствующих действий наказание может достигать восьми лет заключения.

Главные истории дня

Документ также охватывает незаконное использование средств доступа к банковским счетам и электронным кошелькам. Речь идет о противодействии не только непосредственному мошенничеству, но и обеспечению преступных схем платежными инструментами.

Отдельные положения касаются незаконных операций с платежными данными и электронными деньгами. В предыдущих описаниях инициативы также упоминались штрафы до 85 тыс. грн или лишение свободы на срок до четырех лет за определенные нарушения, связанные с платежными операциями.

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Как не стать дропом

Нельзя передавать посторонним людям банковские карты, PIN-коды, пароли, одноразовые коды подтверждения или доступ к банковскому приложению.

Предложения получить деньги на собственный счет и перевести их другому человеку за вознаграждение могут закончиться проблемами с законом.

Использование карты за деньги, как и оформление нового счета для дальнейших переводов, – это признак мошеннической схемы.

Если на карту поступили средства от незнакомцев, не стоит самостоятельно их переводить – следует обратиться в банк и сообщить о ситуации, чтобы выяснить происхождение платежа и получить инструкции о дальнейших действиях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили сеть мошеннических кол-центров, участники которой выдавали себя за брокеров и финансовых консультантов и выманивали деньги у граждан Германии. От их действий пострадали 135 человек, а общая сумма присвоенных средств превысила 4,3 млн евро.