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Украинцам осложнят движение на границе с Румынией: каковы причины и сколько продлятся ограничения

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 мин
138
Украинский пограничник на пункте пропуска. Иллюстративное фото.
Украинский пограничник на пункте пропуска. Иллюстративное фото. Источник: ГПСУ

10 ноября с 08:00 до 16:00 на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" ограничат въезд автомобилей в Румынию из-за замены модульных кабин пограничного контроля, также возможны задержки для пешеходов. Водителям советуют выбрать альтернативный пункт пропуска "Біла Церква – Сигету-Мармацией" и заранее скорректировать маршрут.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Причиной станут технические работы на территории пункта пропуска, во время которых будут заменять модульные кабины, предназначенные для осуществления пограничного контроля.

Когда и какие ограничения введут на границе с Румынией

Временные изменения коснутся пункта пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией", который соединяет Закарпатскую область Украины с Румынией. По информации пограничников, ограничения будут действовать 10 ноября с 08:00 до 16:00. В этот восьмичасовой промежуток движение транспортных средств на въезд в Румынию будет ограничено.

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Причина – проведение работ по замене модульных кабин, которые используются для пограничного контроля. Речь идет о техническом обновлении инфраструктуры пункта пропуска, необходимой для оформления граждан и транспортных средств.

В то же время ограничения не означают полного прекращения работы всего пункта пропуска. Однако автомобилистам, которые планируют ехать в Румынию именно через "Солотвино – Сигету-Мармацией", следует учитывать временные изменения и не рассчитывать на обычный режим оформления.

Кроме того, возможно замедление пропуска пешеходов. Поэтому временные неудобства могут затронуть не только водителей, но и граждан, пересекающих границу без автомобиля.

Через какой пункт пропуска советуют ехать вместо Солотвино

Водителям, которые планируют пересекать украинско-румынскую границу в указанный период, пограничники рекомендуют альтернативный маршрут. В частности, можно воспользоваться пунктом пропуска "Біла Церква – Сігету-Мармацієй". Он также расположен на украинско-румынской границе в Закарпатской области и может стать вариантом для автомобилистов, которые не хотят зависеть от временных ограничений в Солотвино.

В то же время перед выездом стоит учесть расстояние до альтернативного пункта пропуска и заранее проверить ситуацию на маршруте. Перенаправление части транспортного потока может повлиять на загруженность других направлений, поэтому даже альтернативный вариант не гарантирует отсутствия очередей.

Особенно важно спланировать поездку тем, у кого есть билеты на автобусы, пересадки, запланированные встречи или другие временные ограничения. Если пересечение границы запланировано на утро или первую половину дня 10 ноября, лучше заранее предусмотреть дополнительное время.

Что нужно учесть пешеходам

Временные работы могут повлиять не только на автомобильное сообщение. По предупреждению пограничников, в течение 10 ноября с 08:00 до 16:00 также возможно замедление оформления пешеходов в пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией".

Гражданам, планирующим пересечь границу пешком, также стоит заложить дополнительное время на прохождение контроля. Особенно это актуально для тех, у кого запланированы пересадки или дальнейшие поездки по территории Румынии.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцев предупредили о значительном увеличении количества обращений по поводу пересечения границы, поэтому рассмотрение отдельных запросов может длиться дольше в пределах установленных законодательством сроков. Чтобы сэкономить время, дату пересечения границы советуют подтверждать штампом во время паспортного контроля, а информацию о временных ограничениях на выезд можно проверить в "Личном кабинете".

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