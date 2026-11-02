Украинцам следует готовиться к новому курсу: прогноз по доллару на начало ноября

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 8 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,85-45,7 грн. Вечером же 2 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,42 грн, а продавали по 46,18 грн. Таким образом, до конца недели не исключается рост доллара в покупке при снижении в продаже.

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А вот в обменниках прогнозируется снижение курса и в покупке, и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45,5 грн. Вечером же 2 ноября там:

покупали доллар по 46,02 грн;

продавали – по 47,08 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

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В целом же, отметил банкир, до уонца недели рынок будет оставаться достаточно подвижным – ведь причин для полноценного курсового затишья пока нет. Определающим же, по его словам, станет ряд фавторов. В частности:

Российские атаки на энергетические объекты, производство и логистическую инфраструктуру.

Потребность бизнеса тратить больше на энергообеспечение, транспортировку, восстановление поврежденного оборудования.

Цены на топливо, непосредственно отражающиеся на себестоимости производства и перевозок.

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"В таких обстоятельствах главной задачей Нацбанка будет оставаться поддержание валютного равновесия. Собственно, механизм "управляемой гибкости" и дальше будет оставаться главным предохранителем резких курсовых изменений. Он не способен устранить все причины повышенного спроса, однако позволяет уменьшать их непосредственное влияние на курс", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, существенных изменений на наличноп рынке не ожидается. Так:

Обменники по прежнему будут ориентироваться на ситуацию на межбанке.

Разница между курсами купли и продажи будет оставаться преимущественно небольшой.

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"Правда, из-за ситуативного роста спроса спред (разница между курсами покупки и продажи) может временно расширяться почти до 1 грн. А курс продажи – приближаться к верхним границам прогнозируемых коридоров", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.