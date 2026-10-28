Украинцам следует готовиться к новому курсу: прогноз по доллару на ближайшие дни

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыроссийские оккупанты на ТОТРоссия "встраивает" жителей оккупированной части Украины в свою военную систему, причем даже детей: захватчики пошли на новые хитростиБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИтальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной УкраиныИтальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной УкраиныВ КГГА рассказали, когда восстановят движение по Южному мосту КиеваВ КГГА рассказали, когда восстановят движение по Южному мосту КиеваЭлектрическое освещение. ИллюстрацияГрафики ужесточили второй раз за сутки: в Киеве и 7 областях обновили режим отключений светаИллюстрация - АЗС в УкраинеУкраинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоитУкраинские беженцы в Европе. ИллюстрацияСтрана ЕС изменила правила для беженцев из Украины: что нужно знатьДрон попал в лобовое стекло: оккупанты убили канадского волонтера, который спасал животных в Краматорске. ФотоДрон попал в лобовое стекло: оккупанты убили канадского волонтера, который спасал животных в Краматорске. Фото4 знака зодиака ждет новый опыт в конце октября: эти перемены окажутся для них весьма удачными4 знака зодиака ждет новый опыт в конце октября: эти перемены окажутся для них весьма удачными
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Украинцам следует готовиться к новому курсу: прогноз по доллару на ближайшие дни

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
759
Украинцам следует готовиться к новому курсу доллара
Украинцам следует готовиться к новому курсу доллара. Источник: Pixabay

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 1 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн. Вечером же 28 октября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,43 грн, а продавали по 46,04 грн. Таким образом, до конца недели не исключается рост доллара в покупке при снижении в продаже.

А вот в обменниках прогнозируется снижение курса и в покупке, и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45,5 грн. Вечером же 28 октября там:

  • покупали доллар по 45,58 грн;
  • продавали – по 46,64 грн.
Курс доллара в украинских обменниках

Курс доллара в украинских обменниках. Источник: finance.ua

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
10,0 т.
Отмена Нацкешбека и повышение зарплат военным: как депутаты "переписали" бюджет-2027
10,0 т.
Отмена Нацкешбека и повышение зарплат военным: как депутаты "переписали" бюджет-2027
Дарина ГерцеваДарина Герцева
6,3 т.
До 12 лет заключения и 170 тыс. грн штрафа: нардепы поддержали закон против "дропов"
6,3 т.
До 12 лет заключения и 170 тыс. грн штрафа: нардепы поддержали закон против "дропов"
Роман КостюченкоРоман Костюченко
5,7 т.
Сколько будут стоить 100 долларов к 1 ноября: банкир дал прогноз
5,7 т.
Сколько будут стоить 100 долларов к 1 ноября: банкир дал прогноз

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Источник: "Минфин"

В целом же, отметил банкир, в конце октября существенного изменения курса доллара в Украине не ожидается. Ведь "главным инструментом защиты курсовой стабильности остаются валютные интервенции НБУ".

"Несмотря на сокращение резервов до 47,1 млрд долларов в начале октября, их хватает примерно на четыре месяца будущего импорта. Это существенно больше, чем почти 27,4 млрд долларов, которые у страны накануне полномасштабной войны. А при благоприятном графике поступления международной помощи резервы к концу года потенциально могут приблизиться к прогнозируемым ранее 70 млрд долларов", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе считают, что гривневые депозиты являются одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег. Ведь максимальные ставки по отдельным программам могут достигать 17,5% годовых, а с учетом налогообложения депозитных процентов по ставке 23%, фактическая номинальная доходность такого вклада составляет около 13,5% годовых. При этом если за год инфляция составит 10%, такая доходность позволит не только компенсировать рост цен, но и получить определенный реальный доход.

Похожие темы
Курс валютОбмен валютУкраинагривнядолларвалютный рынокоперации с валютой
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!