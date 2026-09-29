В Украине с 28 по 30 сентября 2026 года включительно временно приостановлено оформление паспортных документов из-за технических проблем и ограничений доступа к информационным системам, однако уже готовые документы в подразделениях "Паспортного сервиса" продолжают выдавать в соответствии с графиком. Записи граждан в электронной очереди не отменяются – прием перенесут, а сотрудники должны связаться с заявителями для согласования новой даты и времени.

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Об этом сообщает Государственная миграционная служба. Причиной назвали техническую неисправность оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, из-за которой ограничен доступ к части информационно-телекоммуникационных систем.

Паспорта временно оформлять не будут

Проблемы возникли из-за неисправности оборудования оператора, обеспечивающего функционирование каналов связи. В результате ГМС временно лишилась полноценного доступа к части систем, необходимых для оказания паспортных услуг.

Именно поэтому с 28 по 30 сентября включительно предоставление услуг по оформлению паспортных документов временно приостановлено. Речь идет о техническом ограничении, а не об изменении правил получения документов или приостановке их оформления на неопределенный срок. В ГМС сообщили, что оказание услуг возобновится после завершения необходимых работ и восстановления работы соответствующих систем.

Кроме того, из-за технических проблем временно не работает официальный сайт Государственной миграционной службы. "После возобновления работы соответствующих систем предоставление услуг будет возобновлено", – отметили в ведомстве.

Что происходит в "Паспортном сервисе"

Временные изменения касаются также центров "Паспортный сервис" ГП "Документ". В компании сообщили, что 28, 29 и 30 сентября прием граждан не будет осуществляться из-за плановых технических работ. В то же время есть важное исключение для тех, кто уже подал документы и ожидает готовый паспорт.

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Выдача готовых документов не приостанавливается. Их можно получить в соответствии с графиком работы конкретного подразделения. "Выдача готовых документов будет осуществляться в соответствии с графиком работы", – пояснили в ГП "Документ".

Отдельно в ГП "Документ" разъяснили ситуацию для людей, которые заранее записались в электронную очередь именно на те дни, когда прием временно не проводится. Повторно становиться в очередь самостоятельно из-за технических работ не нужно. Все предварительные записи остаются в силе.

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"Все записи в электронную очередь остаются действительными", – подчеркнули в "Паспортном сервисе". Сотрудники должны связаться с такими гражданами и согласовать другую дату и время посещения. Таким образом, из-за вынужденного переноса люди не должны терять свое место в электронной очереди.

Когда возобновится оформление документов

Заявленный период ограничений – с 28 по 30 сентября включительно. Возобновление полноценного предоставления услуг зависит от завершения технических работ и восстановления доступа к необходимым информационным системам.

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В ГМС подчеркнули, что после устранения проблем работа соответствующих сервисов и предоставление услуг возобновятся. Таким образом, согласно объявленному графику временные ограничения охватывают три дня. Людям, которым необходимо срочно оформить документы, следует учитывать эту паузу при планировании.

Процедура оформления паспортных документов предполагает работу с государственными информационными системами и проверку данных заявителя. Поэтому отсутствие стабильного доступа к соответствующей инфраструктуре фактически делает невозможным полноценный прием и обработку заявлений.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам в 2026 году не нужно обязательно менять действующие паспорта-книжечки на ID-карты, однако по достижении 25 и 45 лет новую фотографию необходимо вклеить в течение месяца, иначе документ придется обменивать. За пользование недействительным паспортом в первый раз может быть вынесено предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – наложен штраф от 17 до 51 грн.

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