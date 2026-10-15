Украинцам выделят до 300 тыс. грн на генераторы и солнечные панели: программу помощи расширили

В Украине расширили государственную программу "СвітлоДІМ" на Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Сумскую области, благодаря чему ОСМД, управляющие и обслуживающие кооперативы в семи регионах могут получить от 100 до 300 тыс. грн на обеспечение резервного электроснабжения многоквартирных домов. Средства разрешено потратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели и другое оборудование для поддержания работы водоснабжения, отопления и лифтов во время отключений.

Видео дня

Об этом официально сообщили в Дії. Ранее программа уже заработала в Киеве, Киевской и Харьковской областях, а теперь география государственной поддержки охватывает семь регионов.

Главная цель инициативы – помочь жильцам многоэтажек подготовить дома к длительным отключениям электроэнергии. Речь идет прежде всего об обеспечении работы критически важных внутридомовых систем, от которых зависят базовые бытовые условия.

В каких областях украинцы могут получить до 300 тыс. грн

После расширения программы подать заявку на государственную помощь могут уполномоченные представители многоквартирных домов в семи регионах Украины. В частности, программа "СвітлоДІМ" доступна в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях.

Программа предусматривает финансирование приобретения оборудования, которое позволит поддерживать работу важных систем дома даже при отсутствии электроснабжения из централизованной сети. При этом размер помощи зависит от характеристик конкретного дома. Государство предусмотрело три уровня финансовой поддержки в зависимости от типа многоквартирного дома.

До 100 000 грн могут получить дома высотой до шести этажей. Эта сумма предназначена для приобретения оборудования, которое поможет обеспечить резервное питание необходимых общих систем.

РЕКЛАМА

До 200 000 грн предусмотрено для домов высотой от семи до шестнадцати этажей. В таких зданиях обычно больше оборудования, работа которого зависит от электроснабжения, а значит, потребность в резервных источниках питания может быть выше.

До 300 000 грн могут получить дома высотой от семнадцати этажей, дома с собственной котельной, а также многоэтажные дома от четырех до шестнадцати этажей, имеющие не менее трех подъездов. Таким образом, максимальный размер финансирования доступен не только самым высоким зданиям.

Главные истории дня

На что разрешено потратить государственную помощь

Полученные средства можно направить на приобретение оборудования, необходимого для обеспечения резервного электропитания многоквартирного дома. Прежде всего речь идет о генераторах, которые могут обеспечивать электроэнергией отдельные системы во время отключений централизованного снабжения.

Кроме того, программа позволяет приобретать инверторы, аккумуляторы, солнечные панели и другое оборудование для резервного питания. Выбор конкретной системы зависит от потребностей дома, его технических характеристик и имеющегося оборудования.

РЕКЛАМА

Важная особенность программы "СвітлоДІМ" заключается в том, что наличие генераторане лишает дом возможности получить государственную поддержку. Если ОСМД или управляющий уже приобрели оборудование для резервного питания, средства можно направить на другие нужды, разрешенные условиями программы.

Например, в доме может быть установлен генератор для обеспечения работы водяных насосов, но при этом может потребоваться дополнительное оборудование для резервного питания лифтов. В таком случае помощь может быть использована для расширения существующей системы энергоснабжения. Также дом может рассмотреть возможность приобретения аккумуляторов, инверторов или солнечных панелей, если это соответствует техническим потребностям и требованиям программы.

РЕКЛАМА

Кто может подать заявку на получение помощи

Обратиться за финансированием могут не отдельные владельцы квартир, а уполномоченные представители организаций, обеспечивающих управление и обслуживание многоквартирных домов. В частности, право на подачу заявки имеют объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), управляющие и обслуживающие кооперативы.

Житель многоэтажного дома не может просто подать личное заявление на получение 100–300 тыс. грн для своего жилья. Зато совладельцы могут обратиться к председателю ОСМД или управляющему, чтобы инициировать участие дома в государственной программе.

РЕКЛАМА

Перед подачей заявки важно определить, какое именно оборудование необходимо для дома, какие системы требуют резервного питания и соответствуют ли запланированные расходы условиям финансирования. Также необходимо учитывать технические возможности установки оборудования, его мощность и безопасность дальнейшей эксплуатации.

Как оформить до 300 тыс. грн через Дію

Подача заявок на участие в программе осуществляется онлайн через портал Дія. Для этого уполномоченный представитель ОСМД, управляющего или обслуживающего кооператива должен воспользоваться соответствующей электронной услугой.

РЕКЛАМА

Прежде всего необходимо проверить, соответствует ли дом территориальным и другим требованиям программы. После этого нужно подготовить информацию о многоквартирном доме и определить оборудование, на приобретение которого планируется направить средства.

Далее уполномоченный заявитель подает электронную заявку через сервис Дія, указывая необходимые сведения в соответствии с требованиями сервиса. После подачи документы проходят проверку и рассмотрение в рамках процедуры, предусмотренной программой.

В случае положительного решения финансирование предоставляется через установленный механизм с привлечением банков-партнеров. При этом заявителям следует заранее ознакомиться с правилами использования средств, требованиями к приобретению оборудования и порядком подтверждения расходов.

РЕКЛАМА

Еще одна особенность программы заключается в том, что участники могут самостоятельно выбирать поставщика оборудования. То есть государство не ограничивает ОСМД или управляющего одним конкретным продавцом генераторов, инверторов или аккумуляторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут получить жилищную субсидию на покупку дров. Максимальный размер выплаты – 9 205 грн, чего должно хватить на 2 тонны топлива. Впрочем, право на такую помощь имеют не все – субсидия предназначена только для тех, чей доход не покрывает расходы на отопление.