Украинцев предупредили об затруднениях с передвижением на границе с Венгрией: что нужно знать

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката КиеваВ Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката КиеваРоссия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийРоссия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видео"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видеоатака шахедовУкраина под массированной воздушной атакой: в небе более сотни российских "Шахедов""Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в Купянске"Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в КупянскеСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноИллюстрация. ГороскопРушатся старые сценарии навсегда: три знака ощутят сильные изменения в жизни во второй половине октябряВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. Фото

Украинцев предупредили об затруднениях с передвижением на границе с Венгрией: что нужно знать

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 мин
icon 9
Иллюстрация - выезд из Украины за границу
На границе с Венгрией могут образоваться очереди. Иллюстративное изображение. Источник: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

15 октября 2026 года с 09:00 до 17:00 на международном пункте пропуска "Чоп (Тиса)" на границе с Венгрией будут проводиться технические работы с временным ограничением электроснабжения, из-за чего оформление легковых автомобилей и грузовиков может существенно замедлиться. О полном закрытии пункта пропуска не сообщалось, однако водителям и международным перевозчикам рекомендуется заранее планировать поездки, учитывать возможные задержки и проверять актуальную информацию перед выездом.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Причиной временных затруднений станут запланированные технические работы, во время которых предусмотрено ограничение электроснабжения.

Когда и где возникнут затруднения на границе

Согласно официальному сообщению, технические работы запланированы на четверг, 15 октября 2026 года, на международном автомобильном пункте пропуска "Чоп (Тиса)", расположенном в Закарпатской области на границе с Венгрией.

Работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00, то есть в общей сложности восемь часов. В течение этого периода предусмотрено временное ограничение электроснабжения, которое может повлиять на скорость проведения контрольных процедур.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 16,0 т.
В одной из стран ЕС предложили полностью прекратить финансовую помощь Украине: чем объяснили такое решение
icon 16,0 т.
В одной из стран ЕС предложили полностью прекратить финансовую помощь Украине: чем объяснили такое решение
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 864
Банки "готовятся" продавать доллары по новому курсу: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни
icon 864
Банки "готовятся" продавать доллары по новому курсу: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 3,6 т.
В Украине заметно подорожал доллар: сколько валюта в обменниках 14 октября
icon 3,6 т.
В Украине заметно подорожал доллар: сколько валюта в обменниках 14 октября

Пункт пропуска "Чоп (Тиса)" является одним из важных автомобильных переходов на украинско-венгерской границе. Пограничники призывают учитывать указанный временной промежуток при планировании маршрута.

Кого коснутся ограничения

В Государственной пограничной службе подчеркнули, что затруднения коснутся сразу двух направлений автомобильного движения – легкового и грузового. Основной причиной задержек станет временное ограничение электроснабжения во время проведения технических работ.

Поскольку контрольные операции на международных пунктах пропуска предполагают использование электронных систем и соответствующего оборудования, перебои с электроснабжением могут повлиять на скорость оформления. При этом точную продолжительность возможных задержек в ГПСУ не назвали.

Она будет зависеть, в частности, от фактической интенсивности движения, количества транспортных средств, прибывающих на пункт пропуска, и хода технических работ. Поэтому восьмичасовой период, указанный в сообщении, не означает, что каждый автомобиль будет ожидать на границе именно восемь часов.

Что рекомендуют водителям и международным перевозчикам

Важно, что официальное сообщение не предусматривает полного прекращения работы международного автомобильного пункта пропуска. Государственная пограничная служба предупредила именно о замедлении контрольных операций.

Пограничники обратились к гражданам и перевозчикам с просьбой учесть запланированные работы при организации поездок. Особенно актуально это предупреждение для тех, у кого четко определено время прибытия в пункт назначения или кто осуществляет международные перевозки по согласованному графику.

Грузовым перевозчикам также целесообразно учитывать возможные задержки при планировании логистических маршрутов, доставке товаров и соблюдении согласованных сроков перевозки.

Как проверить ситуацию на границе перед выездом

Перед поездкой гражданам рекомендуется проверять актуальные сообщения официальных государственных органов. В частности, информацию о временных ограничениях, изменениях в работе пунктов пропуска и других важных обстоятельствах публикует Государственная пограничная служба Украины.

Оперативные сообщения можно найти на официальном сайте ГПСУ и в ее Telegram-канале. В то же время информация о запланированных технических работах не является прогнозом фактической длины очередей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 8 октября 2026 года в Закарпатье заработал новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацей" на границе с Румынией, который на первом этапе сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. После завершения строительства полноценного комплекса его планируют расширить для пропуска еще до 360 грузовиков и 50 автобусов ежедневно.

Похожие темы
Украинцы за границейУкраинаграницаГосударственная пограничная служба УкраиныГосударственная таможенная служба Украиныавтоавтобус
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться