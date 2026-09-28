В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 4 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-45 грн. Вечером же 28 сентября 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,58 грн, а продавали по 45,09 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара в покупке при удешевлении в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45,4 грн. Вечером же 28 сентября там:

покупали доллар по 44,57 грн;

продавали – по 45,05 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

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В целом же, отметил банкир, начало октября на валютном рынке может пройти без заметных изменений. По его словам, дело в том, что:

Хотя рисков и будет постепенно становиться больше, однако их влияние, "скорее всего, будет накапливаться во времени".

В свою очередь, НБУ продолжит оставаться главным игроком рынка и не позволит этому давлению перерасти в резкие валютные колебания.

"Несмотря на усиливающиеся военные и экономические риски, на рубеже сентября и октября резкого ухудшения ситуации на валютном рынке не ожидается. Курсовая "сдержанность", скорее всего, сохранится и на наличном валютном рынке", – рассказал банкир.

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Еще одним фактором стабильности ситуации, по его словам, является доступность валюты. Т.е., дефицита долларов, по словам банкира, на рынке нет.

"К тому же, население имеет альтернативу в виде гривневых депозитов и ОВГЗ. Доходность которых способна в значительной степени компенсировать инфляционные потери", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые годами хранят наличные, могут иметь доллары и евро старых образцов – например, 50 евро первой серии 2002 года или американские банкноты, выпущенные в 1996 году. Однако сам год выпуска не делает такие деньги недействительными даже в 2026 году.

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