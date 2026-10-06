Украинцев "готовят" к новому курсу: что будет с долларом в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 11 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-45,1 грн. Вечером же 6 октября 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,71 грн, а продавали по 45,24 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удешевление доллара как в покупке, так и в продаже.

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А вот в обменниках ожидается рост курса в покупке при снижении в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,6-45,1 грн. Вечером же 6 октября там:

покупали доллар по 44,55 грн;

продавали – по 45,1 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

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В целом же, отметил банкир, ныне на рынке нет предпосылок, которые могли бы привести к существенному росту курса. При чем, даже несмотря на имеющиеся определенные экономические риски. По его словам, необходимо, чтобы эти риски превратились:

либо в реальный дефицит валюты;

либо в резкий скачок спроса.

"Однако в начале октября такого сочетания пока не просматривается. Более того, главным вопросом является, способен ли Нацбанк компенсировать "накопленное давление". В последние месяцы ответ на этот вопрос был положительным: регулятор системно продавал валюту на межбанке, перекрывая недостаток естественного предложения", – объяснил Лесовой.

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Более того, отметил он, после повышения учетной ставки до 16% гривневые активы получили дополнительную поддержку. В частности:

депозитные ставки достигают 17-17,5%;

гривневые ОВГЗ могут приносить около 16,5% годовых.

"Это создает для населения "альтернативу обменникам". Что дает НБУ основания ожидать, что начало октября пройдет без резкого курсового скачка", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.