Украинцев "готовят" к новому курсу доллара: чего ожидать от банков в середине октября

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 25 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн. Вечером же 19 октября 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,75 грн, а продавали по 45,28 грн. Таким образом, до конца недели не исключается рост доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая ж ситуация прогнозируется и в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45,5 грн. Вечером же 19 октября там:

покупали доллар по 44,72 грн;

продавали – по 45,26 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

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В целом же, отметил банкир, на текущей неделе рынок будет находится в состоянии дисбаланса: спрос на валюту будет превышать ее предложение. По его словам, дело в том, что:

Страна покупает за границей гораздо больше товаров, чем продает.

Эта разница все больше определяет спрос на валюту и объясняет активность Национального банка на межбанке.

Впрочем, подчеркнул Лесовой, резкого ослабления гривни пока не ожидается. А потому резкого колебания курса, скорее всего, удастся избежать.

"Валютный рынок, вероятнее всего, сохранит относительную стабильность. Однако за спокойным курсом будет достаточно сложный баланс между высоким импортным спросом, военными рисками и масштабными интервенциями Нацбанка", – резюмировал банкир.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако есть условие: дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).