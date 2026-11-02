Украинцы стали отправлять из-за границы значительно меньше денег: сколько уже перевели
За время полномасштабной войны объемы частных денежных переводов в Украину из-за границы сократились вдвое. В сентябре этот показатель составил 0,6 млрд долларов – это на 6% меньше, чем поступило в августе.
Об этом говорится в сентябрьском обзоре платежного баланса Национального банка Украины. Там подчеркнули, что в начале войны украинцы ежемесячно переводили сумму, эквивалентную 1,2 млрд долларов.
Как изменились денежные переводы в сентябре
- В начале полномасштабной войны украинцы получали из-за границы около $1,2 млрд ежемесячно.
- Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 6,8%.
- Другие частные переводы через официальные каналы уменьшились на 2,2%.
- В целом объем переводов по официальным каналам сократился на 3,8%.
- Поток через неформальные каналы уменьшился на 10,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Переводы в Украину за девять месяцев 2026 года
Всего за январь-сентябрь 2026 года общие объемы денежных переводов уменьшились на 7%. При этом чистая оплата труда сократилась на 23%, а частные трансферты выросли на 15,1%. Для сравнения, по итогам 2025 года объемы частных денежных переводов в Украину уменьшились на 14,7% и составили 8 млрд долларов.
Новые лимиты на денежные переводы
В Украине с 14 ноября 2026 года банки введут новые ограничения на денежные переводы без подтверждающих документов. Для вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей (ФОП) и юридических лиц они сократятся:
- для ФОП 1 группы – до 400 тыс. грн в месяц;
- для ФОП 2-й и 3-й групп – до 1 млн в месяц;
- для новых и "спящих" юрлиц – до 2 млн грн в месяц.
Изменения предусмотрены обновленным Меморандумом "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Он был подписан еще 14 мая, о чем тогда сообщала Национальная ассоциация банков Украины.
Сразу было определено, что лимиты будут урезать постепенно. Часть ограничений уже начала действовать в августе. А второй предельный порог (усиленный) – через 6 месяцев с момента подписания, то есть именно в ноябре.
Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и Всемирный банк ожидают от Украины интеграции в Единую зону платежей в евро (SEPA). Это не только разблокирует жизненно необходимую международную помощь, но и позволит украинскому бизнесу сэкономить сотни миллионов гривен.