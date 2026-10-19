Украинские банки заметно обновили курс: сколько стоит доллар 19 октября

За выходные в украинских банках заметно переписали курс наличного доллара. В полдень понедельника 19 октября они продают его в среднем по 44,69 грн, а покупают по 45,22 грн. Это на 31 коп. ниже в покупке, но на 10 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 16 числа.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,1-45,3 грн. Так:

ПриватБанк – 45,15 грн;

Сенс Банк – 45,25 грн;

ПУМБ – 45,3 грн;

Универсал Банк – 45,1 грн;

Райффайзен Банк – 45,15 грн;

Укрсиббанк – 45,19 грн;

А-банк – 45,3 грн;

Правекс Банк – 45,18 грн;

Юнекс Банк – 45,24 грн.

Покупают же они ее по 44,35-44,75 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,55 грн;

Сенс Банк – 44,75 грн;

ПУМБ – 44,7 грн;

Универсал Банк – 44,6 грн;

Райффайзен Банк – 44,75 грн;

Укрсиббанк – 44,65 грн;

А-банк – 44,6 грн;

Правекс Банк – 44,75 грн;

Юнекс Банк – 44,35 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Произошли изменения и в обменниках – однако менее заметные. Там стоимость доллара выставили на среднем уровне 44,68/45,22 грн (покупка/продажа), что:

на 6 коп. ниже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

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Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 25 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн. Таким образом, до конца недели и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Валютный рынок, вероятнее всего, сохранит относительную стабильность. Однако за спокойным курсом будет достаточно сложный баланс между высоким импортным спросом, военными рисками и масштабными интервенциями Нацбанка... Страна покупает за границей гораздо больше товаров, чем продает. Именно эта разница все больше определяет спрос на валюту и объясняет активность Национального банка на межбанке", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако есть условие: дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).