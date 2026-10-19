Украинские банки заметно обновили курс: сколько стоит доллар 19 октября
За выходные в украинских банках заметно переписали курс наличного доллара. В полдень понедельника 19 октября они продают его в среднем по 44,69 грн, а покупают по 45,22 грн. Это на 31 коп. ниже в покупке, но на 10 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 16 числа.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,1-45,3 грн. Так:
- ПриватБанк – 45,15 грн;
- Сенс Банк – 45,25 грн;
- ПУМБ – 45,3 грн;
- Универсал Банк – 45,1 грн;
- Райффайзен Банк – 45,15 грн;
- Укрсиббанк – 45,19 грн;
- А-банк – 45,3 грн;
- Правекс Банк – 45,18 грн;
- Юнекс Банк – 45,24 грн.
Покупают же они ее по 44,35-44,75 грн. В частности:
- ПриватБанк – 44,55 грн;
- Сенс Банк – 44,75 грн;
- ПУМБ – 44,7 грн;
- Универсал Банк – 44,6 грн;
- Райффайзен Банк – 44,75 грн;
- Укрсиббанк – 44,65 грн;
- А-банк – 44,6 грн;
- Правекс Банк – 44,75 грн;
- Юнекс Банк – 44,35 грн.
Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.
Произошли изменения и в обменниках – однако менее заметные. Там стоимость доллара выставили на среднем уровне 44,68/45,22 грн (покупка/продажа), что:
- на 6 коп. ниже в продаже;
- осталось на прежнем уровне в покупке.
Прогноз курса доллара на неделю
В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 25 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн. Таким образом, до конца недели и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.
При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:
- до 0,5-0,6 грн в банках;
- до 0,6-1 грн в обменниках.
Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.
"Валютный рынок, вероятнее всего, сохранит относительную стабильность. Однако за спокойным курсом будет достаточно сложный баланс между высоким импортным спросом, военными рисками и масштабными интервенциями Нацбанка... Страна покупает за границей гораздо больше товаров, чем продает. Именно эта разница все больше определяет спрос на валюту и объясняет активность Национального банка на межбанке", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако есть условие: дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).
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