Украина впервые за 3 месяца увеличила "запас" валюты: как удалось и что это значит

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины заметно выросли после трех месяцев непрерывного падения. По итогам октября 2026 года они составили 49,08 млрд дол. (после 47,1 в сентябре). Таким образом, в октябре ЗВР увеличились на 4,2%, что укрепило финансовую устойчивость страны.

Видео дня

Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Главная причина роста – валютные поступления от международных партнеров. Они превысили чистую продажу валюты Нацбанком (это делается для поддержки гривны) и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

"Текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", – отметили в Нацбанке. Размер ЗВР Украины остается высоким и по международным стандартам. По подсчетам НБУ, нынешней суммы хватает на финансирование 4,2 месяца будущего импорта. "Нормой" же считаются 3 месяца.

Что это означает и почему важно

Чем выше резервы, тем больше возможностей поддерживать курс гривны есть у НБУ. Если спрос на доллары и евро резко растет, Нацбанк может продавать валюту из резервов, чтобы не допустить чрезмерных колебаний.

есть у НБУ. Если спрос на доллары и евро резко растет, Нацбанк может продавать валюту из резервов, чтобы не допустить чрезмерных колебаний. У страны есть больший запас средств для критического импорта . Например, для закупки топлива, оборудования, лекарств и других товаров за рубежом.

. Например, для закупки топлива, оборудования, лекарств и других товаров за рубежом. Резервы помогают государству проводить международные платежи и обслуживать внешние долги .

. Это позитивный сигнал для международных партнеро в и инвесторов. Значительные резервы свидетельствуют о том, что у страны есть финансовый запас на случай кризисных ситуаций.

в и инвесторов. Значительные резервы свидетельствуют о том, что у страны есть финансовый запас на случай кризисных ситуаций. В то же время увеличение резервов не означает, что у государства стало больше денег на социальные выплаты или зарплаты. ЗВР не являются бюджетными средствами, которые правительство может расходовать на пенсии, зарплаты или другие расходы.

ЗВР Украины в октябре-2026: что повлияло на сумму

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за октябрь 2026 года составили 3,69 млрд дол. (в сентябре для сравнения было лишь 890,4 млн дол.) Эта сумма не учитывает получение 4,6 млрд дол. от Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan – их не включили в международные резервы в связи с целевым назначением , пояснили в НБУ.

на счета правительства в НБУ за октябрь 2026 года составили 3,69 млрд дол. (в сентябре для сравнения было лишь 890,4 млн дол.) Эта сумма не учитывает получение 4,6 млрд дол. от Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan – их , пояснили в НБУ. На обслуживание долгов Украина потратила 242,3 млн дол., а еще 252,8 млн было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

Украина потратила 242,3 млн дол., а еще 252,8 млн было выплачено Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанковском рынке – в октябре 2026 года НБУ продал на валютном рынке почти 6,05 млрд . Это почти на 600 млн больше, чем было в сентябре.

. Это почти на 600 млн больше, чем было в сентябре. Курс валют – оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 204,4 млн дол.

Что входит в ЗВР Украины

В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, наличных и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. По состоянию на 1 ноября 2026 года:

РЕКЛАМА

золото занимает наименьшую долю в резервах – 7,2%;

ценные бумаги – 59,6% всего объема ЗВР;

оставшиеся 33,2% приходятся на "живые" деньги (наличные, депозиты, корреспондентские счета).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Национальном банке на фоне укрепления гривны заявили, что готовы и дальше поддерживать устойчивость валютного рынка. Там также заверили: проблем с наличием наличной валюты в финансовой системе нет.

Главные истории дня