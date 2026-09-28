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Украина теряет 2 млрд грн каждый час: в правительстве назвали цену российских обстрелов

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Сколько денег теряет экономика Украины из-за российских обстрелов
Сколько денег теряет экономика Украины из-за российских обстрелов
Источник: t.me/zoda_gov_ua

Российские обстрелы и повреждения критически важной инфраструктуры продолжают наносить серьезный ущерб украинскому бизнесу. Из-за вынужденных остановок предприятий и логистических сбоев правительство вынуждено последовательно ухудшать прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) – это каждый час наносит бюджету убытки в размере 2 млрд грн.

Об этом министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко рассказал Forbes Ukraine. "По нашим оценкам, один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике около 2 млрд грн", – отметил министр.

В то же время определить точное совокупное влияние атак на ВВП пока сложно, ведь на итоговые показатели одновременно влияют несколько факторов:

  • перебои с поставками сырья и комплектующих;
  • осложнения экспортной логистики;
  • вынужденная остановка производственных мощностей.

Точной статистики о количестве предприятий, которые полностью прекратили деятельность или переместились после атак, пока нет, поскольку"ситуация меняется буквально каждый час".

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Ухудшение прогнозов экономического роста

Систематические обстрелы и военные риски вынуждают Минэкономики пересматривать макроэкономические ожидания в сторону снижения:

  • динамика на 2026 год: в начале года правительство ожидало роста ВВП на уровне 2,4%, однако в середине года прогноз снизили до 1,6%, и по итогам второго полугодия ожидается дополнительное снижение темпов роста еще на 0,5%;
  • перспективы на 2027 год: в проекте госбюджета на 2027 год изначально заложено рост на уровне 1,3%. Впрочем, чиновники уже готовятся к возможному пересмотру этого показателя в сторону снижения на 0,3–0,5%.

Наибольшие поступления в бюджет в течение года обеспечил аграрный сектор благодаря высоким показателям урожая. В то же время Александр Кравченко подчеркнул уязвимость этой отрасли: если враг начнет наносить системные удары по элеваторам, складам и портовой инфраструктуре, ситуация в агросекторе и экономике в целом может резко ухудшиться.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине готовятся к возможным серьезным перебоям с интернетом из-за российских атак на дата-центры и другую критическую инфраструктуру, поэтому часть систем защищают физически, переносят в "облако" и за границу. В правительстве подчеркивают, что это подготовка к худшему сценарию, а не прогноз полного исчезновения интернета в стране.

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