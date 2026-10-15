Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро от ЕС: какие законы приняли народные депутаты

Верховная Рада Украины приняла ряд важных законодательных изменений, в частности касающихся налогообложения международных посылок, таможенных процедур, оценки имущества и деятельности государственных органов, благодаря чему страна выполнила необходимые условия для разблокирования около 4 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза (ЕС). В то же время фактическое поступление средств еще требует завершения соответствующих процедур, а получение как минимум 25 млрд евро дальнейшей международной поддержки остается под вопросом из-за невыполненных обязательств Украины.

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О разблокировании соответствующих средств сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Речь идет о решениях, связанных с программой Ukraine Facility, договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ) и другими механизмами сотрудничества с международными партнерами.

По оценке, приведенной после парламентских голосований, Украина выполнила пять условий, необходимых для получения финансирования в размере 4 млрд евро. Среди них – налоговые и таможенные изменения в отношении международных онлайн-покупок, законодательство об оценке, решения относительно отбора экспертов для Счетной палаты и отдельная поправка, касающаяся сотрудников Бюро экономической безопасности.

Какие решения позволили Украине разблокировать 4 млрд евро

Одним из ключевых результатов парламентской недели стало принятие решений, которых международные партнеры ожидали от Украины в рамках выполнения реформ. В частности, речь идет о пяти составляющих соответствующего пакета.

постановление об экспертах по отбору членов Счетной палаты;

Решение касается процедур формирования органа, осуществляющего контроль за поступлением и использованием средств государственного бюджета. Независимость и профессионализм такого контроля имеют важное значение для международных партнеров, оказывающих Украине финансовую поддержку.

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законодательные изменения в сфере оценки;

Соответствующее решение входит в пакет реформ, выполнение которых Украина согласовала с международными партнерами.

налоговые изменения в отношении международных посылок;

Они предусматривают пересмотр правил налогообложения товаров, которые украинцы заказывают из-за рубежа, прежде всего через международные электронные платформы и маркетплейсы.

таможенные изменения в отношении международных посылок;

Они должны обеспечить практическое применение новых налоговых правил при ввозе товаров на территорию Украины.

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поправка, касающаяся сотрудников Бюро экономической безопасности, которая была включена в налоговый законопроект о международных посылках.

Именно выполнение всех пяти условий, согласно приведенной оценке, создало основания говорить о разблокировании финансовой помощи в размере 4 млрд евро.

Налог на посылки стал частью международных обязательств Украины

Одним из наиболее заметных решений стали изменения в налоговом и таможенном законодательстве, касающиеся международных онлайн-покупок. Речь идет о двух взаимосвязанных документах – правительственном законопроекте № 15460 и депутатском № 16051-1.

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Основным является законопроект № 16051-1, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины. Он определяет новые правила налогообложения товаров, приобретенных украинцами за рубежом через электронные платформы и маркетплейсы.

В частности, предусмотрено введение 20% налога на добавленную стоимость для коммерческих онлайн-покупок стоимостью до 150 евро, которые ранее могли ввозиться без уплаты НДС в пределах установленного порога. Новые правила должны распространяться, в частности, на заказы через международные торговые платформы, такие как Temu и AliExpress.

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При этом предусмотрен механизм, при котором налог будет начисляться при оформлении покупки, а его уплату будут обеспечивать соответствующие продавцы или электронные платформы. В свою очередь, законопроект № 15460 вносит изменения в Таможенный кодекс Украины. Его задача – урегулировать таможенные процедуры, необходимые для реализации новой системы налогообложения.

В то же время новые правила налогообложения не обязательно начнут действовать сразу после принятия законов. Для этого необходимо вступление в силу соответствующих положений и техническая подготовка систем администрирования.

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Почему ЕС связывает финансирование с принятием законов

Международная финансовая поддержка Украины предусматривает не только выделение средств, но и выполнение согласованных реформ. Одним из ключевых механизмов сотрудничества с Европейским Союзом является программа Ukraine Facility, рассчитанная на 2024–2027 годы. Ее общий объем составляет до 50 млрд евро в форме различных инструментов поддержки.

Программа предусматривает финансирование государственных нужд, поддержку восстановления и модернизации экономики, а также проведение реформ, необходимых для дальнейшей европейской интеграции Украины. Значительная часть выплат зависит от выполнения конкретных показателей и мер, закрепленных в Плане Украины.

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Для получения отдельных платежей государство должно принять предусмотренные документы, изменить определенные процедуры или провести институциональные реформы. После выполнения соответствующих условий результаты проверяются европейскими институтами. Только после прохождения необходимых процедур может быть принято решение о перечислении финансирования.

Почему еще 25 млрд евро остаются под вопросом

Несмотря на выполнение первого пакета условий, вопрос о дальнейшем финансировании Украины остается открытым. По оценке народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), после разблокирования около 4 млрд евро еще как минимум 25 млрд евро международной поддержки зависят от принятия других законодательных решений.

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В частности, речь идет об антикоррупционных реформах и изменениях, необходимых для выполнения обязательств перед Европейским Союзом и международными финансовыми институтами. Ранее депутат подчеркивал, что отсутствие необходимых законодательных решений сдерживает получение дополнительных средств.

Среди направлений, которые остаются важными для дальнейшего сотрудничества с ЕС, – обеспечение верховенства права, укрепление независимости государственных институтов и противодействие коррупции. Эти вопросы закреплены и в обновленном Плане Украины. В июле 2026 года Совет ЕС одобрил изменения к нему, которые предусматривают дополнительное финансирование в размере 8,3 млрд евро в 2026 году и новые реформаторские обязательства, в частности в сфере антикоррупционной политики.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах 2027 года может прекратить финансовую помощь Украине не только непосредственно со стороны Франции, но и в рамках совместных программ ЕС. Она также выступила против вступления Украины в Евросоюз и пообещала сократить французские взносы в бюджет объединения, что потенциально может затруднить согласование будущих пакетов поддержки Киева.