Из-за нарушения сроков или неполного выполнения обязательств по определенным реформам перед международными партнерами в 2026 году Украина недополучила от них 1,6 трлн грн макрофинансовой помощи. По этой причине пришлось привлекать средства с единого казначейского счета и увеличивать внутренние заимствования, а дефицит госбюджета достиг 669 млрд грн.

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Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год за январь-сентябрь. Аудиторы констатировали, что объем полученных внешних заимствований и безвозвратной международной помощи оказался на 50,4% меньше запланированного.

Почему не пришли деньги

Сумма, которую Украина получила от международных партнеров за девять месяцев 2026 года, оказалась на 1,6 трлн грн меньше предусмотренной планом на отчетный период. В частности, в государственный бюджет не поступили запланированные средства:

от Европейского Союза в рамках механизма усиленного сотрудничества;

по программе Ukraine Facility;

часть финансирования от Международного валютного фонда (МВФ).

В Счетной палате назвали одной из основных причин задержки международного финансирования нарушение Украиной сроков или неполное выполнение обязательств по определенным показателям реформ.

При этом зависимость государственного бюджета от внешних ресурсов продолжает расти. Хотя за январь-сентябрь доходы госбюджета увеличились на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, во многом это стало возможным благодаря росту объемов безвозвратной международной помощи в 3,8 раза.

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Как ситуация повлияла на госбюджет

Чтобы компенсировать недополученное внешнее финансирование, правительство было вынуждено активнее использовать внутренние ресурсы. В частности, было привлечено:

576,6 млрд грн со средств единого казначейского счета;

со средств единого казначейского счета; около 73 млрд грн дополнительных внутренних заимствований сверх запланированного объема.

Такая замена внешних ресурсов внутренними имеет финансовые последствия. Как объясняют аудиторы, доходность внутренних заимствований выше, чем внешних. Соответственно, их увеличение приведет к дополнительным расходам на обслуживание государственного долга. Всего за девять месяцев:

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доходы государственного бюджета составили 4,1 трлн грн (64,4% годового плана);

(64,4% годового плана); расходы – 4,8 трлн грн (65,9% годового плана);

(65,9% годового плана); дефицит – 669 млрд грн.

Среди других проблем с наполнением бюджета Счетная палата выделяет:

налоговый долг с начала года увеличился на 20,6 млрд грн – до 253,9 млрд грн;

переплаты налогов и сборов выросли до 74,1 млрд грн ;

; невозмещенный НДС по состоянию на 1 октября составил 44,7 млрд грн.

Другие угрозы для бюджета

Помимо нехватки международного финансирования, на бюджетную ситуацию влияют экономические и военные факторы. По оценке Счетной палаты, реальный ВВП Украины за январь-сентябрь 2026 года сократился на 0,3%, хотя правительство прогнозировало по итогам года рост экономики на 2,4%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года также зафиксировано сокращение:

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промышленного производства – на 1,9%;

строительства – на 5,1%;

грузооборота – на 10,4%.

В то же время розничная торговля выросла на 8%, а сельскохозяйственное производство – на 0,9%. Из-за отклонения фактической экономической динамики от прогнозов государственный бюджет недополучил 27,8 млрд грн отдельных доходов.

Дополнительным риском стало ухудшение торгового баланса: импорт товаров увеличился на 25,2%, тогда как экспорт сократился на 0,2%. На этом фоне и из-за неритмичного поступления международной помощи международные резервы Украины с начала года уменьшились на 17,9% – до 47,1 млрд долларов по состоянию на 1 октября.

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Рекомендации Счетной палаты

По результатам анализа исполнения государственного бюджета аудиторы предложили правительству ряд мер, которые должны помочь снизить риски невыполнения бюджетного плана до конца 2026 года. В частности, рекомендовано:

активизировать взаимодействие с Верховной Радой для принятия законопроектов, необходимых для получения финансовой помощи от ЕС и МВФ, и обеспечить выполнение обязательств по реформам;

поручить Министерству финансов и Государственной налоговой службе принять меры для сокращения налоговой задолженности;

своевременно корректировать помесячную роспись государственного бюджета с учетом актуальных графиков поступления международного финансирования;

ускорить использование кредитных средств международных финансовых организаций и иностранных кредиторов, предназначенных для публичных инвестиционных проектов;

рассмотреть возможность перераспределения расходов по бюджетным программам, в частности в отношении трансфертов местным бюджетам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 20 ноября Украина получила от ЕС почти 8 млрд евро в рамках Ukraine Facility – это крупнейшая единовременная выплата за всю историю программы. Деньги пойдут на первоочередные бюджетные нужды – то есть финансирование пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам, погашение долгов.