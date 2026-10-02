Украина получила от ЕС отказ в финансировании: медиа назвали причину

Европейский Союз (ЕС) отказался ускорить предоставление кредитных средств для покрытия непредвиденного дефицита в финансировании украинской армии на 2026 год. В ЕС настаивают на соблюдении плановых сроков выплат и требуют ускорить внутренние реформы.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Причиной обращения Киева стала объявленная летом потребность в дополнительных 27 миллиардах евро из-за стремительного роста военных расходов.

Условия Брюсселя и позиция Еврокомиссии

Во время встречи в Нью-Йорке председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС располагает 37 миллиардами евро бюджетной поддержки на 2026 год. Однако выделение этих ресурсов напрямую связано с выполнением Киевом конкретных условий:

прогресс в борьбе с теневой экономикой и увеличение налоговых поступлений;

приведение украинских норм в соответствие со стандартами ЕС (процессы, которые в настоящее время заблокированы в Верховной Раде).

Источники Bloomberg отмечают, что Брюссель поставил под сомнение расчеты украинской стороны. По мнению европейских чиновников, досрочная выплата лишь усугубит бюджетный дефицит в 2027 году. Кроме того, ЕС подчеркивает, что треть потребностей Украины должны покрывать другие партнеры – Канада, Норвегия и Япония.

"Мы определили ресурсы для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Мы также подтвердили меры, необходимые для обеспечения своевременного предоставления этих средств", – говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Украины.

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Первые 45 миллиардов евро из кредитной программы на 2027 год будут выделены не ранее начала следующего года. Президент Владимир Зеленский сообщил, что для контроля процессов Украина и ЕС переходят на режим ежемесячной координации действий.

Оценки МВФ и будущая программа

В Международном валютном фонде прогнозируют, что Украина столкнется с масштабной нехваткой средств в течение следующих нескольких лет:

2027 год: дефицит от $30 до $35 миллиардов ;

дефицит от ; 2028 год: $17 миллиардов;

$17 миллиардов; 2029 год: 2 миллиарда долларов.

Главные истории дня

Пресс-секретарь МВФ Джули Козак заявила, что Фонд рассматривает возможность объединения второго и третьего обзоров программы финансирования на сумму $8,1 млрд с вынесением решения на рассмотрение Исполнительного совета до декабря 2026 года. Однако главным условием для выделения транша остается получение надежных финансовых гарантий от международных доноров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне затягивания войны и постоянных российских атак Украина предложила Евросоюзу полное привлечение замороженных суверенных активов России, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

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