В Украине могут создать собственный флот для экспорта агропродукции, на который, по предварительным оценкам, понадобится $150-200 млн, а закупка одного бывшего в употреблении судна будет стоить $10-15 млн. Реализовать проект при благоприятных условиях могут за несколько месяцев, однако для запуска флота нужно не только приобрести корабли, но и сформировать экипажи, наладить управление и обеспечить организацию перевозок.

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Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии СМИ. Идея создания собственного флота обсуждается на фоне постоянных рисков для украинского экспорта, в частности из-за российских атак на портовую инфраструктуру и зависимости аграрного сектора от морской логистики.

Зачем Украине собственный флот для экспорта агропродукции

Украинский аграрный сектор в значительной степени зависит от возможности экспортировать выращенную продукцию за границу. Морские перевозки остаются одним из ключевых направлений логистики, особенно для зерна, кукурузы, масличных культур и других товаров, которые экспортируются крупными партиями.

В то же время полномасштабная война существенно изменила условия работы украинских портов и судоходства. Российские атаки на портовую, энергетическую и транспортную инфраструктуру создают дополнительные риски для экспортеров, а перебои в логистике могут влиять на сроки доставки, стоимость перевозок и конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках.

На этом фоне создание государственного или государственно-частного флота рассматривают как один из возможных способов диверсифицировать риски и повысить устойчивость стратегически важной отрасли. Высоцкий поддерживает эту идею. По его словам, участие государства в стратегических сферах экономики может помочь обеспечить стабильность в периоды кризисов и расширить возможности украинских экспортеров.

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"Это хорошая идея с учетом реалий последних пяти лет и вызовов, с которыми мы сталкиваемся", – отметил он. Собственный флот потенциально позволил бы Украине получить больше возможностей для организации перевозок, не полагаясь исключительно на сторонних судовладельцев. В то же время его создание не означает автоматического решения всех проблем морской логистики.

Сколько будет стоить приобретение судов

По предварительным расчетам, стоимость одного судна среднего тоннажа составит примерно 10-15 млн долларов, если речь идет о приобретении подержанного корабля. Новые суда обойдутся дороже, поэтому окончательный бюджет будет зависеть от характеристик флота, технического состояния кораблей и условий их покупки. Предварительная оценка расходов на создание флота:

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стоимость одного подержанного судна – $10-15 млн;

ориентировочные инвестиции во флот – $150-200 млн;

возможный срок реализации – несколько месяцев.

По словам министра, для создания флота, который будет ощутимо влиять на объемы перевозок аграрной продукции, может потребоваться около 150-200 млн долларов. Отмечается, что это значительные средства, однако, по его оценке, проект не потребует миллиардных инвестиций.

В то же время озвученная сумма является предварительной оценкой. Это не означает, что весь бюджет пойдет исключительно на приобретение судов: для полноценного запуска необходимо учесть и другие расходы, связанные с организацией работы флота.

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Почему купить суда недостаточно

Создание собственного флота предполагает не только закупку кораблей. Для их полноценной эксплуатации необходимо сформировать экипажи, нанять специалистов, обеспечить техническое обслуживание, организовать управление судами и наладить операционную деятельность.

Кроме того, морские перевозки требуют планирования маршрутов, взаимодействия с портами, оформления документов, страхования и решения других логистических вопросов. Для Украины, которая работает в условиях военных рисков, отдельным вызовом останется обеспечение безопасности судоходства.

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Поэтому даже при возможности быстро приобрести необходимые корабли запуск флота потребует комплексной подготовки. Висоцкий, однако, считает, что при благоприятных обстоятельствах реализация инициативы может занять не годы, а несколько месяцев.

Ранее идею создания собственного флота озвучивали и представители аграрного бизнеса. В ноябре генеральный директор ТАС Агро Олег Заплетнюк заявил в интервью Mind, что Украине стоит рассмотреть возможность создания государственного флота как минимум из 10 судов.

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По его мнению, такой флот мог бы перевозить украинскую продукцию по Черному морю, в частности в условиях военного сопровождения. Предложение стало одним из аргументов в пользу того, чтобы Украина развивала собственные возможности морских перевозок.

Почему Украина ищет альтернативы морскому экспорту

Порты Большой Одессы остаются одним из ключевых путей вывоза украинской аграрной продукции. В то же время регулярные российские обстрелы портов и прилегающей инфраструктуры вынуждают государство и бизнес искать дополнительные варианты транспортировки товаров.

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Ранее заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Андрей Кашуба отмечал, что порты Большой Одессы остаются основным направлением для экспорта значительной части украинской агропродукции. На фоне угроз безопасности Украина также рассматривает возможности развития частного флота и привлечения бизнеса к покупке судов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2026 году Украина увеличила поставки репчатого лука в Европейский союз (ЕС) в 4,3 раза. Отмечается, что это позволило стране выйти на седьмое место среди поставщиков этого овоща, обогнав Турцию и Индию.