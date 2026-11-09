Украина готовится восстановить авиасообщение до завершения войны: что известно о запуске рейсов

Украина готовится восстановить гражданские авиарейсы еще до окончания полномасштабной войны, но конкретной даты открытия аэропортов пока нет. Государство рассчитывает на украинские авиакомпании, которые сейчас базируются за границей, а главным условием запуска полетов остается безопасность пассажиров и самолетов.

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Об этом заявил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач. По его словам, подготовка к возвращению гражданской авиации продолжается, хотя конкретных сроков возобновления полетов пока нет.

"Мы точно работаем над тем, чтобы такие возможности были. Или во время полномасштабного вторжения, или уже после, но мы должны быть готовы в конкретный момент запустить гражданскую авиацию", – подчеркнул чиновник.

На какие авиакомпании рассчитывает Украина

Одним из важных элементов будущего восстановления полетов должны стать украинские авиакомпании. По словам Деркача, государство рассчитывает на перевозчиков, которые сейчас продолжают работать, но базируются за границей.

После появления возможности восстановить гражданское авиасообщение они потенциально смогут вернуться к выполнению рейсов из украинских аэропортов. Отмечается, что это позволило бы постепенно восстанавливать воздушное сообщение с другими странами и возвращать Украине привычную роль на международном авиационном рынке.

Однако для этого недостаточно одной лишь готовности авиакомпаний. Нужно обеспечить безопасность полетов, проверить состояние аэропортов, подготовить персонал и наземные службы, а также согласовать работу всех структур, от которых зависит гражданская авиация.

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Именно поэтому подготовка может продолжаться даже при отсутствии регулярных рейсов. Государство стремится сохранить возможность быстро перейти от планирования к практическому запуску авиасообщения, если это позволит ситуация с безопасностью.

Почему украинские аэропорты до сих пор не принимают пассажирские рейсы

После начала полномасштабного вторжения гражданское авиасообщение в Украине прекратили из-за угрозы для пассажирских и грузовых самолетов. Украинское воздушное пространство закрыто для гражданской авиации, поскольку полеты в условиях российских атак создают неприемлемые риски.

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Даже если отдельные аэропорты имеют необходимую инфраструктуру, это не означает, что они могут безопасно принимать пассажирские самолеты. Постоянные воздушные тревоги, ракетные и дроновые атаки, а также риски для воздушных судов и людей на борту остаются главными препятствиями для возобновления регулярных рейсов.

Именно вопрос безопасности является определяющим при принятии такого решения. Перед запуском гражданской авиации необходимо иметь четкие механизмы защиты самолетов, пассажиров, экипажей и работников аэропортов. Без соответствующих гарантий возвращение рейсов невозможно, даже при наличии технической готовности.

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Поэтому заявления о подготовке к восстановлению авиасообщения не означают, что пассажирские самолеты начнут летать в ближайшее время. Сейчас речь идет о проработке возможного сценария, а не об утвержденном графике открытия аэропортов.

Государство продолжает финансировать работу аэропортов

Несмотря на отсутствие регулярных пассажирских рейсов, украинская аэропортовая инфраструктура нуждается в содержании. Часть объектов не может просто прекратить существование на время войны, ведь для их будущего восстановления важно сохранять оборудование, технические системы и профессиональный персонал.

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В частности, в государственном бюджете предусматривают средства на поддержку функционирования аэропортов и работников, которые обслуживают соответствующую инфраструктуру. Отмечается, что это позволяет сохранять определенный уровень готовности объектов, даже если они не используются для обычных гражданских перевозок.

Расходы на содержание аэропортов во время войны уже становились предметом обсуждения. Ведь инфраструктура требует финансирования даже без продажи билетов и получения привычных доходов от пассажирских рейсов.

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В то же время сохранение аэропортов и кадрового потенциала может стать важным преимуществом после появления условий для возобновления полетов. Если государство сможет поддержать необходимые системы и персонал, возвращение авиасообщения не придется начинать с нуля.

Точных дат открытия украинских аэропортов пока не называют. Заявление Деркача свидетельствует о том, что восстановление рассматривают как задачу, к которой страна должна быть готова заранее. Однако окончательное решение будет зависеть от ситуации с безопасностью и возможности гарантировать защиту пассажиров и самолетов.

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