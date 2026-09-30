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Блог

Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Mакроэкономика / Мнения
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Блог |

Украинские налоговики, наверное, получили нового руководителя

Юрий Конюшенко стал временным главой ГПСУ. Иллюстрация
Юрий Конюшенко стал временным главой ГПСУ. Иллюстрация
Источник: Коллаж OBOZ.UA

Правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины и сразу поручил ему ВРЕМЕННО исполнять обязанности ее председателя.

Юрий Конюшенко (год рождения найти не удалось, страницы в Википедии о нем пока нет):

  • когда-то работал в Секретариате Кабмина – в частности, заведующим отделом по вопросам налоговой и таможенной политики,
  • а затем в Минфине – директором Депертамента обеспечения координационно-мониторинговой работы,

то есть в налоговой – человек новый, хотя и знает, СКОЛЬКО надо собирать (и должен быстро научиться, КАК это, НЕ НАРУШАЯ законодательства, делать, – чтобы правильно сбором налогов руководить).

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Кстати, предыдущие руководители ГНСУ с 2019 года (а еще раньше она называлась иначе), то есть за время каденции действующего президента Украины, работали на своей должности:

  • почти год;
  • 3 суток (и.о.);
  • более года;
  • более полугода (и.о.);
  • почти месяц (и.о.);
  • более 3 лет (все равно и.о.!) – Татьяна Кириенко;
  • почти полгода – будущий Генпрокурор Руслан Кравченко;
  • почти 15 месяцев (снова и.о.) – Леся Карнаух.

Таким образом, руководители – в большей части "неполноценные" (только исполняющие обязанности), то есть с ограниченными полномочиями и соответственно таким же влиянием, при этом – за исключением одной (также, впрочем, "неполноценной") – работали каждый от 3 дней до 15 месяцев, то есть лишь некоторые успевали не только познакомиться, но и что-то начать понимать.

Так у нас собирают налоги во время войны (сначала – вялотекущей, а потом – и полномасштабной).

Однако же "не стреляйте в [нового] пианиста": он будет руководить как сумеет, его вины нет (ибо он назначен), так что лучше ему помогите – дабы не пошел в Генпрокуроры…

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

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