Уклоняющимся хотят блокировать счета и отбирать водительские права: какие новые ограничения готовят в Украине

В Украине готовят предложения по усилению ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление воинской части, среди возможных мер – арест счетов, ограничение водительских прав и расширение полномочий полиции по розыску. Однако эти новые правила еще не приняты и не действуют, Министерство обороны должно подготовить предложения, которые должна рассмотреть Верховная Рада, тогда как сейчас применяются действующие штрафы и предусмотренная законом уголовная ответственность.

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Вопрос об усилении ответственности за нарушение правил мобилизации вновь оказался в центре внимания после заявлений премьер-министра Сергея Корецкого. По его словам, Министерство обороны работает над механизмами усиления ответственности за уклонение от военной службы, а правила должны быть одинаковыми для всех.

Ожидается, что соответствующие наработки могут представить до 1 декабря 2026 года. Однако речь идет именно о подготовке предложений, а не об уже принятых изменениях в законодательство. Среди возможных мер, которые обсуждают представители власти и парламента, называют:

арест банковских счетов лиц, уклоняющихся от военной службы, а также военнослужащих, самовольно оставивших часть и не вернувшихся;

временное лишение права управлять транспортными средствами;

расширение полномочий полиции по розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части;

возможные ограничения доступа к отдельным административным услугам, в частности через центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

<span>потенциальные ограничения на выдачу паспортов и разрешений на оружие.

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Однако этот перечень не является утвержденным пакетом санкций. Часть идей озвучена отдельными парламентариями или обсуждается в юридической среде, а окончательного решения об их введении нет.

Могут ли уклонистам действительно заблокировать банковские счета

Одной из наиболее обсуждаемых возможных санкций является арест средств на банковских счетах. По словам одного из народных депутатов, которого цитируют украинские СМИ, такую меру могут рассматривать не только в отношении военнообязанных, уклоняющихся от выполнения обязанностей, но и в отношении военнослужащих, самовольно оставивших место службы и не вернувшихся.

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Также парламентарий предположил, что в рамках возможных предложений могут рассматривать последующий арест имущества. В то же время он усомнился, что Верховная Рада поддержит такую норму. Важно, что в настоящее время нет принятого общего правила, согласно которому банковские счета будут автоматически блокировать только из-за нарушения правил воинского учета или пребывания в розыске ТЦК.

Действующее законодательство предусматривает возможность ареста средств в установленном законом порядке, в частности в рамках исполнительного производства. Например, соответствующие процедуры могут применяться для взыскания неоплаченных штрафов. Однако это не означает, что сам факт нахождения человека в розыске ТЦК автоматически приводит к блокировке его банковских карт.

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Если правительство предложит новый механизм ограничения доступа к средствам, для его введения необходимо будет определить законодательные основания, порядок применения, компетентные органы и возможности обжалования. До принятия соответствующих норм говорить об автоматической блокировке счетов всех нарушителей законодательства о мобилизации преждевременно.

Могут ли лишить водительских прав

Еще одна возможная мера – временное ограничение права управлять автомобилем. Такую идею также упоминали среди вариантов усиления ответственности за уклонение от мобилизации. Однако сейчас общего нового запрета на управление транспортными средствами для всех военнообязанных, нарушивших правила воинского учета, не введено.

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Если соответствующую инициативу включат в законодательные предложения, необходимо будет определить, кого именно она коснется, при каких условиях будет применяться и кто будет принимать решение. Отдельным вопросом останутся процедура обжалования и возможные исключения.

Поэтому сообщения о том, что в Украине уже начали лишать уклонистов водительских прав по новым правилам, не соответствуют указанному статусу инициативы. Сейчас речь идет о возможном механизме, которому еще предстоит пройти законодательную процедуру.

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Отдельное направление возможных изменений касается военнослужащих, самовольно оставивших воинские части. Один из народных депутатов предположил, что полномочия по их розыску могут расширить, привлекая к этому процессу не только Государственное бюро расследований, но и Национальную полицию.

По его словам, действующие военнослужащие периодически поднимают вопрос о необходимости дополнительных механизмов. Ожидается, что соответствующие предложения Министерства обороны могут учитывать позицию и выводы Вооруженных сил Украины.

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Могут ли ограничить выдачу паспортов и услуги ЦНАП

Еще одна группа возможных ограничений касается доступа к государственным услугам. В юридических сообществах обсуждают варианты, при которых нарушителям правил воинского учета могут ограничить получение отдельных административных услуг, оформление паспортов или разрешений на оружие.

Народный депутат Александр Федиенко ранее поднимал вопрос о возможных ограничениях в работе ЦНАП для лиц, не выполняющих требования воинского учета. Однако эти обсуждения не означают, что все такие ограничения уже действуют или что их обязательно введут. Пока нет окончательно утвержденного перечня санкций и соответствующих законодательных изменений, говорить о всеобщем запрете получать услуги ЦНАП или оформлять паспорта преждевременно.

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Кто будет принимать решения о новых правилах мобилизации

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что Кабинет министров и Министерство обороны не могут самостоятельно вводить новые наказания для лиц, уклоняющихся от военной службы. По его словам, соответствующие органы могут подготовить предложения, но вопрос усиления ответственности относится к компетенции законодателя.

"Речь может идти исключительно о направлении соответствующих предложений в Верховную Раду", – объяснил парламентарий, комментируя подготовку возможных изменений. Вениславский также отметил, что парламент ожидает предложений Министерства обороны.

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После их представления можно будет предметнее оценить, какие именно меры предлагают ввести и получат ли они поддержку депутатов. Таким образом, анонсированный правительством пересмотр ответственности еще не означает автоматического вступления в силу новых ограничений.

Какие штрафы и наказания действуют уже сейчас

Несмотря на обсуждение новых механизмов, действующее законодательство уже предусматривает ответственность за нарушение правил воинского учета и уклонение от призыва. За нарушение правил воинского учета в особый период, в частности за неявку по вызову в ТЦК, несвоевременное обновление данных или утрату либо порчу военно-учетных документов, предусмотрены административные штрафы от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

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За повторное нарушение в течение года штраф может составить от 25,5 тыс. до 34 тыс. грн. В то же время уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации при наличии состава уголовного правонарушения подпадает под статью 336 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 26 октября Кабинет министров Украины официально обновил правила бронирования военнообязанных работников, опубликовав соответствующее постановление. Центральные и местные органы власти должны обеспечить выполнение новых правил в 10-дневный срок со дня вступления этого документа в силу.