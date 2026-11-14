Удар по серому авторынку: в Украине перекроют схему перекупщиков, из-за которой бюджет теряет миллиарды

В Украине решили усилить борьбу с теневым автомобильным рынком, масштабы которого оцениваются в десятки миллиардов гривен. Верховная Рада приняла законопроект №16037-д, который должен перекрыть одну из распространенных схем уклонения от уплаты налогов. Речь идет о перепродаже автомобилей под видом обычных сделок между физическими лицами. Теперь для применения налоговых льгот автомобиль нужно будет иметь в собственности более 183 дней.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в комментарии OBOZ.UA объяснил, что еще одно нововведение, обязательное указание VIN-кода автомобиля в налоговых накладных, позволит контролировать операции с транспортными средствами и противодействовать налоговым махинациям.

"VIN-код дает нам возможность отследить всю цепочку купли-продажи автомобиля для предотвращения мошенничества с НДС", – отметил он.

В то же время, по словам Гетманцева, ситуация с теневыми продажами автомобилей пока не улучшилась. Именно поэтому дополнительные механизмы контроля остаются актуальными.

"К сожалению, ситуация с теневой продажей такая, как и была. Не изменилась. Но закон еще не подписан", – подчеркнул глава парламентского комитета.

При этом Гетманцев признал, что точной оценки бюджетных потерь от теневой перепродажи автомобилей пока нет. "По поступлениям у нас нет четкой цифры. Ни у кого нет", – сообщил он.

Вместе с тем, по оценкам бизнес-сообщества, в европейской практике ориентир налоговых поступлений от автомобильного рынка составляет около 2% ВВП. Для Украины это должно быть примерно 160 млрд грн в год. Между тем в прошлом году было уплачено лишь 10,4 млрд грн, почти в 16 раз меньше.

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На рынке работают десятки тысяч продавцов автомобилей. Около 36 тысяч компаний представлены на AUTO.RIA, но только 1615 официально зарегистрированы как торговцы транспортными средствами. И даже среди них лишь 15 компаний обеспечивают 91% налоговых поступлений. Нововведение поддержала Европейская Бизнес Ассоциация (EBA).

Об этом сообщили в Ассоциации. Там подчеркнули, что автомобильный комитет EBA активно участвовал в разработке соответствующих изменений. Их цель – создать равные условия для легального автобизнеса и продавцов, которые до сих пор могли использовать налоговые льготы для систематической перепродажи автомобилей.

Главные истории дня

Как перекупщики используют налоговую схему

Сейчас украинское законодательство позволяет физическому лицу продать один легковой автомобиль в течение календарного года без уплаты НДФЛ и военного сбора. За продажу второго автомобиля нужно уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора, а за третий и последующие – в общей сложности 23%.

Эти льготы предусмотрены для обычных автовладельцев. Однако ими пользуются и перекупщики, которые фактически занимаются предпринимательской деятельностью, но не оформляют продажи как коммерческие операции.

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Схема может выглядеть так: автомобили покупают для дальнейшей перепродажи, но оформляют на разных физических лиц. Каждое из них формально продает только одну машину в течение года, поэтому доход от такой операции не облагается налогом. Фактически же за десятками таких сделок может стоять один продавец или целая сеть перекупщиков.

В результате компании, которые работают официально, платят налоги и содержат персонал, конкурируют с продавцами, которые могут избегать соответствующих расходов.

Новые правила должны сделать эту схему значительно менее выгодной. Для получения льготы владелец должен будет владеть транспортным средством более 183 дней с момента государственной регистрации.

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Если машину продадут раньше, доход от первой или второй продажи в течение года будет облагаться налогом по ставке 18% НДФЛ. Вместе с 5% военного сбора налоговая нагрузка составит 23%.

Например, если перекупщик приобрел автомобиль за 400 тыс. грн, а через месяц продал его за 450 тыс. грн, налоги могут составить 103,5 тыс. грн. Причем они будут рассчитываться не только с разницы между ценами покупки и продажи, а с налогооблагаемого дохода от продажи.

В то же время для обычных украинцев, которые пользуются автомобилем более полугода, действующие льготы сохранятся. Исключение из требования о сроке владения предусмотрено и для транспортных средств, полученных в наследство.

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Еще одно важное изменение – обязательное указание VIN-кода автомобиля в налоговых накладных. Это позволит налоговикам отслеживать цепочку поставки машины от импортера или производителя до конечного покупателя.

Масштабы теневого авторынка: миллиарды гривен и тысячи сомнительных продаж

По экспертным оценкам, которые 1 октября 2026 года обнародовал Данило Гетманцев, доля теневого сегмента составляет около 92%. Особенно показательны данные Министерства внутренних дел, которые также обнародовал Гетманцев. Только за первые восемь месяцев 2026 года:

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2 026 автомобилей официально продали за 1 гривну;

еще 84 тыс. автомобилей – по цене менее 50 тыс. грн.

Конечно, низкая задекларированная стоимость сама по себе не доказывает уклонение от уплаты налогов. Однако такие цифры вызывают вопросы относительно реальной стоимости сделок и полноты налогообложения.

Показательны и результаты проверок Государственной налоговой службы. По официальным данным ГНС от 16 июля 2026 года, налоговики провели почти 100 документальных проверок компаний, которые импортируют и продают подержанные автомобили.

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По их результатам:

доначислено 1,2 млрд грн налоговых обязательств;

почти на 1 млрд грн уменьшено отрицательное значение НДС;

по результатам 230 фактических проверок ожидаемая сумма штрафов составила 55 млн грн;

выявлено 17 случаев ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

При этом налоговики прямо описали схемы, которыми пользуются участники рынка. В частности, автомобили импортировали якобы физические лица, после чего машины перепродавали в Украине по заниженным ценам без надлежащей уплаты налогов и регистрации предпринимательской деятельности.

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Другая схема заключалась в том, что компании импортировали автомобили, но не отражали их дальнейшую продажу в налоговой отчетности. В то же время они накапливали налоговый кредит по НДС, уплаченному при импорте.

Таким образом, проблема касается не только неуплаченного налога на доходы физических лиц, но и возможных злоупотреблений с НДС и сокрытия коммерческой деятельности.

Почему бизнес поддерживает новые правила

В Европейской Бизнес Ассоциации убеждены, что принятые изменения позволят сократить объемы серого импорта и нелегальной перепродажи автомобилей.

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Для легальных автодилеров это прежде всего вопрос конкуренции. Официальный бизнес должен платить налоги, вести бухгалтерский учет и соблюдать требования законодательства. В то же время участники теневого сегмента могут получать конкурентное преимущество благодаря уклонению от этих обязательств.

Новые правила должны сократить возможности использования физических лиц в качестве формальных продавцов автомобилей. А обязательная идентификация транспортных средств по VIN-коду в налоговых накладных должна упростить контроль за операциями официальных плательщиков НДС.

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При этом нововведение не означает полной ликвидации теневого автомобильного рынка. Для этого также необходимы эффективные проверки, контроль достоверности стоимости транспортных средств и выявление незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В EBA ожидают, что изменения помогут защитить легальный автобизнес, а дополнительные налоговые поступления можно будет направить, в частности, на финансирование обороноспособности Украины.

Ассоциация также поблагодарила главу парламентского налогового комитета Данила Гетманцева, его первого заместителя Ярослава Железняка и других депутатов за поддержку соответствующих норм.

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Законопроект №16037-д Верховная Рада приняла 11 ноября 2026 года. Новые правила налогообложения перепродажи автомобилей планируется ввести с 1 января 2027 года после завершения процедуры вступления закона в силу

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2027 года далеко не всем продавцам придется платить 23% налога. Нулевая ставка будет действовать для транспорта, который находился в собственности продавца не менее 183 дней.