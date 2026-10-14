В одной из стран ЕС предложили полностью прекратить финансовую помощь Украине: чем объяснили такое решение

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах 2027 года может прекратить финансовую помощь Украине не только напрямую от Франции, но и в рамках совместных программ ЕС, объясняя это бюджетными проблемами страны. Она также выступила против вступления Украины в Евросоюз и пообещала сократить французские взносы в бюджет объединения, что потенциально может затруднить согласование будущих пакетов поддержки Киева.

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Об этом она заявила в интервью Financial Times. По ее словам, поддержка Украины создает дополнительную нагрузку на французский бюджет, который и без того сталкивается со значительным дефицитом и ростом государственного долга.

Речь идет не только о двусторонней финансовой помощи, которую Франция оказывает непосредственно Украине. Ле Пен также допустила возможность прекращения участия Франции в финансировании Киева через общеевропейские механизмы.

Ле Пен хочет пересмотреть финансовую помощь Украине

В беседе с Financial Times лидер французских ультраправых поставила под сомнение целесообразность дальнейшего выделения средств Украине в нынешних объемах. Она подчеркнула, что Франция уже взяла на себя значительные финансовые обязательства в рамках европейской поддержки Киева.

"Честный подход – это сказать господину Зеленскому, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем делать больше", – заявила Ле Пен. В качестве аргумента она привела европейский кредит Украине на 90 млрд евро. По ее словам, на долю Франции в этом механизме приходится 18 млрд евро.

"Мы уже выделили кредит от ЕС на 90 млрд евро, из которых на долю Франции приходится 18 млрд евро. 18 млрд евро – это действительно очень много", – сказала политик. Таким образом, Ле Пен дала понять, что в случае прихода к власти может потребовать существенного сокращения финансовых обязательств Парижа перед Украиной.

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Ранее она уже выступала за прекращение двусторонней помощи Киеву, допуская сохранение отдельных форм оперативной поддержки и обучения украинских военнослужащих. Теперь ее позиция распространяется и на участие Франции в совместных финансовых инициативах ЕС.

Почему Франция может сократить помощь Украине

Главным аргументом Ле Пен стала сложная ситуация с государственными финансами Франции. Страна сталкивается со значительным бюджетным дефицитом, высоким государственным долгом и необходимостью сокращать расходы.

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Согласно приведенным финансовым прогнозам, дефицит французского бюджета по итогам 2026 года может составить 5,4% ВВП, а государственный долг – достичь 119,3% ВВП. Французское правительство предложило бюджетные меры, которые должны позволить снизить дефицит до 5% ВВП в 2027 году. Однако принятие соответствующего бюджета остается предметом политических споров.

Ситуацию осложняет и рост стоимости государственных заимствований. В начале октября доходность десятилетних французских государственных облигаций поднялась до 4,97% – одного из самых высоких показателей за последние десятилетия. В то же время во Франции продолжаются масштабные протесты, участники которых требуют увеличения финансирования образования и улучшения условий обучения.

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Ле Пен использует эти обстоятельства в качестве аргумента в пользу пересмотра финансовых обязательств Франции перед Евросоюзом и Украиной. Ранее она также представила планы масштабного сокращения государственных расходов в случае победы на президентских выборах.

Под угрозой могут оказаться миллиарды евро для Украины

Заявления Ле Пен прозвучали на фоне дискуссий о дальнейшем финансировании Украины со стороны Европейского Союза. В 2026 году ЕС согласовал кредитный механизм поддержки Украины общим объемом 90 млрд евро. Программа рассчитана на два года и предусматривает предоставление до 45 млрд евро в 2026 году и остальных средств в 2027-м.

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Из общего объема 60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды, а еще 30 млрд евро – на прямую бюджетную поддержку. Однако даже этого финансирования может оказаться недостаточно для покрытия всех потребностей Украины. По оценкам чиновников Европейской комиссии, в 2027 году стране могут понадобиться дополнительные 70 млрд евро.

Кроме того, в Евросоюзе обсуждают новый семилетний бюджет, который предусматривает создание отдельного финансового инструмента для Украины объемом до 100 млрд евро. Именно эти будущие договоренности могут оказаться под политическим давлением, если Ле Пен победит на президентских выборах.

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В то же время Франция не может в одиночку отменить все уже согласованные европейские механизмы помощи. Решения по бюджету ЕС и совместному финансированию принимаются в соответствии с установленными процедурами при участии других государств-членов и европейских институтов.

Ле Пен категорически выступила против вступления Украины в ЕС

Отдельную часть интервью Financial Times политик посвятила возможному членству Украины в Европейском союзе. Ле Пен заявила, что категорически не поддерживает вступление Украины в это объединение.

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По ее словам, такой шаг может нанести значительный экономический ущерб Франции, прежде всего ее сельскохозяйственному сектору. Политик даже сравнила возможное присоединение Украины к ЕС с "харакири", имея в виду, по ее мнению, чрезмерные экономические риски для действующих членов объединения.

Основная озабоченность Ле Пен связана с украинским аграрным производством. Украина обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом и в случае вступления в ЕС станет одним из крупных участников общего аграрного рынка. Отмечается, что это может усилить конкуренцию для производителей из Франции и других государств-членов.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил в понедельник, что в случае формирования правительства его политическая сила тщательно пересмотрит вопрос о поддержке Украины со стороны Великобритании. Он поставил под сомнение использование части финансовой помощи, при этом признав, что угроза со стороны российского диктатора Путина сейчас является самой серьезной за все время.