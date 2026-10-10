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Цены в Украине резко изменились: яйца подорожали почти на 44%

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read1 мин
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В Украине могут пересмотреть стоимость продуктов
В Украине могут пересмотреть стоимость продуктов. Источник: Freepik

В Украине в сентябре инфляция составила 2,1%, а годовые темпы роста цен достигли 10,0%. Больше всего за месяц подорожали яйца – на 43,6%.

На это обратил внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин."10% — первый двузначный показатель с начала 2026 года. Мой прогноз был +1,5% м/м, годовой — 9,4%. Недооценил (летний прогноз НБУ предусматривал 8,4% на конец сентября и 10% по итогам года)", – отметил он.

На цены повлияло масштабное разрушение инфраструктуры. "Холодильные склады под ударами – это прямой путь к росту цен на мясо и молочные продукты: меньше мест хранения, более короткие цепочки, более высокие затраты на альтернативную логистику. Мясо +1,7% м/м и молоко +2,9% – это не только сезон, это и логистика", – пояснил эксперт.

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Пострадали фармацевтические склады и производители, склады обуви и одежды. "И ко всему этому прибавляются высокие цены на топливо (+5,2% м/м, +46,2% г/г) — это не просто цена на АЗС, это стоимость каждого километра логистики (а позже каждого градуса в холодильнике, каждого часа работы генератора из-за энергетических проблем)", – добавил Шевчишин.

Больше всего подорожали:

  • яйца +43,6% м/м
  • образование +17,4% м/м (высшее +23,3%, среднее +14,3%)
  • сахар +8,3% м/м
  • хлеб +1,8%
  • рыба +2,1%
  • масло +1,8%

Что подешевело

  • фрукты -5,7%
  • овощи -2,3%

Шевчишин считает, что в октябре инфляция будет на уровне +1,3–1,5% м/м, годовая поднимется до 10,7%. Инфляционный импульс носит структурный характер и опирается не только на внутренние тенденции, но и на мировые тренды.

"После ударов по дата-центрам, энергетических проблем — новые тарифы на интернет и телефонную связь, если не в октябре, то в ноябре уже будут введены", — прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве признали, что в результате российских атак в столице сократилось количество некоторых импортных медикаментов и лекарств от хронических заболеваний. Это связали с нарушением отдельных логистических цепочек производителей и поставщиков лекарств, поскольку обстрелы повлияли на своевременность поставок отдельных препаратов в аптечную сеть.

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