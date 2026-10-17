Цены на нефть продолжают стремительно расти: Трампу не помогло "дизельное соглашение" с Путиным

Цена на нефть марки Brent 16 октября достигла $110 за баррель впервые с мая на фоне опасений, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может еще больше сократить предложение. Соглашение президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным не помогло изменить настроения на рынке.

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Об этом сообщает агентство Reuters: фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $3,94, или на 3,7%, до $109,86 за баррель, что является максимальным показателем с 19 мая. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) закрылись ростом на $3,44, или на 3,5% — до $101,41, что является максимумом с 17 сентября.

В целом за эту неделю нефть Brent подорожала на 4,9%, а WTI — на 10,4%.

"WTI и Brent отыграли предыдущие потери, поскольку опасения по поводу эскалации вновь возникли на фоне слухов об атаках на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии", — отметила в своей аналитической заметке исследовательская и консалтинговая компания Energy Aspects.

"Израильские источники предполагают, что Иран может готовить превентивный удар после необычных перемещений военных, выявленных западной разведкой. Хотя эти данные не подтверждены, они подкрепляют наше мнение о том, что постоянные риски эскалации будут поддерживать спотовые цены", – добавили в Energy Aspects.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что перехватила и уничтожила баллистическую ракету, выпущенную в направлении города Ямбу на Красном море. Этот порт имеет критическое значение для усилий Саудовской Аравии по обходу Ормузского пролива с целью обеспечения поставок нефти на международные рынки.

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По первым данным консалтинговой компании Rapidan Energy Group, инфраструктуре Ямбу ущерб не нанесён. Обеспокоенность по поводу поставок также усилилась из-за увеличения количества атак в районе Ормузского пролива за последние 10 дней. Иран заявил, что усиливает ответные удары в связи с блокадой своих портов со стороны США и более жесткими санкциями, введенными в прошлом месяце.

"Интенсификация иранских атак привела к резкому снижению потоков нефти из Персидского залива", – отметили аналитики Kpler в четверговом отчете, добавив, что они ожидают более медленного и неравномерного восстановления потоков через Ормузский пролив в отсутствие всеобъемлющего политического соглашения.

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"Конфликт на Ближнем Востоке постоянно напоминает о себе, и, как мне кажется, под вопросом то, сколько дизельного топлива Россия реально сможет поставить на рынки. Эти два фактора заставляют трейдеров оставаться в позициях покупателей", — сказал Деннис Кисслер, старший вице-президент по торговле BOK Financial.

Чтобы увеличить предложение, Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг согласилось выпустить на рынок более 20 миллионов баррелей топлива.

Соединенные Штаты также опубликовали запрос на предложения по обмену до 17 миллионов баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва страны (SPR), сообщило Министерство энергетики в пятницу.

Как писал OBOZ.UA, высокопоставленные чиновники Белого дома допускают, что война США против Ирана может затянуться до окончания президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. В то же время Тегеран может оставаться готовым продолжать конфликт даже после инаугурации нового президента Соединенных Штатов в январе 2029 года.