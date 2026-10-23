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Третий рекорд за месяц: курс доллара в Украине вышел на исторический уровень

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
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Женщина держит в руках банкноты долларов. Иллюстрация
Курс доллара в Украине вырос. Иллюстрация. Источник: krakenimages.com/Magnific

На понедельник, 26 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара на уровне 45,2 грн. Это новый исторический рекорд – такого курса никогда не фиксировалось с момента введения гривни. Предыдущий максимум был установлен лишь 13 октября (45,08 грн/дол.), а до этого – 6 октября (45,06 грн/дол.).

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. По сравнению с пятницей, 23 октября, курс на понедельник подскочил сразу на 15 коп.

Рекордный курс доллара к гривне

Рекордный курс доллара к гривне. Источник: bank.gov.ua (скриншот)

Евро при этом далек от рекордов. С пятницы европейская валюта подорожала на 14 коп., до 50,58 грн, но исторический максимум был установлен еще 24 августа на уровне 52,25 грн.

Курс гривни к евро

Курс гривни к евро. Источник: bank.gov.ua (скриншот)

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Напомним, в государственном бюджете на 2026 год был "заложен" курс доллара в 45,7 грн. В макроэкономическом прогнозе для бюджета-2027 средний курс рассчитан на уровне 47,1 грн/дол. (на конец года – 48,3 грн).

В то же время утром 23 октября украинские банки выставили курс на уровне 44,81/45,41 грн (покупка/продажа). Это выше на 7 коп. в продаже, чем было в четверг, 22 октября.

Каким будет курс доллара до конца года: прогноз банкира

В конце 2026 года доллар может стоить около 46 грн или немного больше. Резкого обвала гривни не ожидают: банкиры считают, что ситуация на валютном рынке останется контролируемой.

Такой прогноз озвучил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка. По его словам, даже если военные и экономические риски усилятся, Национальный банк будет располагать достаточным количеством инструментов, чтобы сдерживать резкие колебания курса.

Член Совета НБУ Василий Фурман, в свою очередь, объяснил: при режиме управляемой гибкости точно спрогнозировать курс на конец года невозможно – он зависит от соотношения спроса и предложения валюты. На стабильность также влияют международные резервы Нацбанка и регулярность поступления помощи от партнеров.

По состоянию на начало октября международные резервы Украины составляли около $47 млрд. Нацбанк рассчитывает, что при благоприятном сценарии к концу года они могут вырасти до $70 млрд. НБУ продолжает проводить значительные валютные интервенции: по оценке Фурмана, в последнее время на них тратят $1-1,2 млрд в неделю.

Валютная стабильность зависит и от своевременного поступления международного финансирования. По словам Фурмана, в 2026 году Украина должна получить около $54 млрд внешней поддержки. Ритмичность поступлений, в частности, зависит от выполнения обязательств перед международными партнерами и принятия необходимых законодательных решений.

Ранее OBOZ.UA писал, в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках. Это не доллар и не евро.

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