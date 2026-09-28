В Украине на фоне сложной ситуации с государственными финансами правительство определило расходы бюджета, которые должны финансироваться в первую очередь. В приоритете – оборона, пенсии, социальные выплаты и зарплаты учителей, врачей и других работников бюджетной сферы, тогда как часть нового строительства, реконструкций, капитальных ремонтов и благоустройства будут откладывать.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, часть запланированного международного финансирования пока не поступила, в частности из-за невыполнения Украиной части обязательств перед международными партнерами.

"В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное – потребности обороны и наших людей. Сегодня правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов", – заявил Корецкий.

Что будут финансировать в первую очередь

К первоочередным расходам правительство отнесло:

оборону;

пенсии;

социальные выплаты;

зарплаты учителей;

зарплаты врачей;

зарплаты других работников бюджетной сферы.

При этом правительство не заявляет о полной отмене других расходов. Речь идет об их переносе до момента, когда финансовые возможности государства позволят вернуться к соответствующим проектам.

В частности, временно откладываются новое строительство, реконструкции и капитальные ремонты, если они не являются критически важными. Ограничения также касаются расходов на благоустройство – парки, скверы, фонтаны и перекладку брусчатки.

РЕКЛАМА

"Мы все это, безусловно, будем делать, но сейчас все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления. Пора наконец прекратить тратить средства не на приоритетные вещи", – отметил премьер.

Премьер-министр также призвал органы местного самоуправления пересмотреть собственные расходы и определить приоритеты в своих бюджетах. Речь идет об ограничении расходов, которые не являются первоочередными в условиях дефицита ресурсов.

В то же время, по словам премьера, Кабмин продолжает работу над выполнением обязательств, необходимых для получения международного финансирования. Корецкий ранее заявлял, что правительство планирует завершить свою часть необходимых решений до 15 октября.

Главные истории дня

Почему правительство меняет бюджетные приоритеты

Проблема связана с неритмичным поступлением международной финансовой помощи. Корецкий уже заявлял, что дефицит оборонного бюджета составляет $27 млрд, а около $7 млрд правительство планирует обеспечить благодаря более жесткому режиму экономии государственных финансов.

Министерство финансов также отмечало, что из-за неритмичности внешнего финансирования часть капитальных расходов перенесли на конец года. По состоянию на сентябрь речь шла примерно о 39 млрд грн таких расходов. В то же время Минфин отдельно подчеркивал, что приоритетом остаются оборона, зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты.

РЕКЛАМА

Параллельно правительство работает над получением средств от международных партнеров. В частности, 24 сентября Корецкий сообщал о решении Совета ЕС относительно почти 3 млрд евро финансовой поддержки Украины в рамках Ukraine Facility.

Еще одним источником финансирования стали средства Всемирного банка. 22 сентября Украина привлекла $841 млн под гарантии правительства Канады в рамках проекта PEACE in Ukraine. Эти средства должны пойти на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов 10 сентября министр финансов Сергей Марченко не исключил, что в Украине могут возникнуть задержки зарплат и социальных выплат. По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, сколько средств будет поступать на Единый казначейский счет.

РЕКЛАМА