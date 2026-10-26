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Такого с курсом в Украине еще не было: официальный доллар вырос и обновил исторический рекорд

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Официальный доллар вырос и обновил исторический рекорд
Официальный доллар вырос и обновил исторический рекорд. Источник: Freepik

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс доллара на 27 октября до 45,54 грн. Это сразу на 34 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 44,2 грн, который действует 26 октября.

НБУ обновил официальный курс доллара до рекорда

НБУ обновил официальный курс доллара до рекорда. Источник: НБУ

В то же время, большинство крупных банков уже сегодня продают доллар по курсу около 46 грн. В частности, по данным "Минфина":

  • ПриватБанк – 45,75 грн;
  • Сенс Банк – 45,99 грн;
  • ПУМБ – 45,9 грн;
  • Универсал Банк – 45,8 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,9 грн;
  • Укрсиббанк – 45,8 грн;
  • А-банк – 45,9 грн;
  • Правекс Банк – 45,77 грн;
  • Юнекс Банк – 45,99 грн.
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В покупке же стоимость валюты в ряде учреждений находится в непосредственной близости к 45 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,15 грн;
  • Сенс Банк – 45,3 грн;
  • ПУМБ – 45,3 грн;
  • Универсал Банк – 45,3 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,4 грн;
  • Укрсиббанк – 45,2 грн;
  • А-банк – 45,3 грн;
  • Правекс Банк – 45,25 грн;
  • Юнекс Банк – 44,55 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара до конца недели

В среднем же, 26 октября банки покупают доллар по 45,22 грн, а продают по 45,83 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 45,17/46 грн.

Курс доллара в украинских банках сегодня

Курс доллара в украинских банках сегодня. Источник: "Минфин"

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу,  до 1 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

Прогноз по курсу доллара до конца недели

Прогноз по курсу доллара до конца недели. Источник: finance.ua

"Ближайшая неделя станет скорее проверкой ожиданий, чем началом нового курсового цикла. Решение по учетной ставке может повлиять на настроения участников рынка, но основным фактором стабильности будет оставаться способность НБУ покрывать структурный дефицит валюты. И пока этот механизм работает, у гривни будет достаточно опоры, чтобы выдерживать даже достаточно сильное внешнее давление", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе считают, что гривневые депозиты являются одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег. Ведь максимальные ставки по отдельным программам могут достигать 17,5% годовых, а с учетом налогообложения депозитных процентов по ставке 23%, фактическая номинальная доходность такого вклада составляет около 13,5% годовых. При этом если за год инфляция составит 10%, такая доходность позволит не только компенсировать рост цен, но и получить определенный реальный доход.

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