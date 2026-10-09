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Такого не было уже год: инфляция в Украине достигла двузначного уровня, основные продукты стремительно дорожают

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
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Супермаркет в Украине. Иллюстрация
Супермаркет в Украине. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В Україні за підсумками вересні-2026 у річному обчисленні (до вересня-2025) інфляція знову прискорилася – з 8,1% до 10%. Вперше з жовтня 2026 року показник досяг двозначного рівня. Одним із драйверів річного зростання цін традиційно стало подорожчання продуктів харчування – на 8,9%.

Найсильніше за це час у ціні додали риба та соняшникова олія – на 23% і 21,4% відповідно. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Инфляция в Украине в 2026 году

Инфляция в Украине в 2026 году

Слід враховувати, що як і в будь-якій іншій офіційній статистиці, у розрахунок взято усереднені ціни на ті чи інші товари. "Інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 р. становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% – з вереснем 2025 р.", – йдеться у звіті відомства.

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Цены на продукты: что подорожало больше всего

За останній рік, за даними офіційної статистики, в Україні найбільше подорожчали такі три види продуктів:

  • рыба и рыбопродукты – на 23%;
  • подсолнечное масло – на 21,4%;
  • хлеб и хлебопродукты – на 19,9% (из них сам хлеб – на 15,6%).
Цены на основные продукты в Украине

Цены на основные продукты в Украине

Здешевшання зафіксовано лише для двох продуктів. Це масло і фрукти, ціни на які знизились на 1,4% і 5,1% відповідно.

Ціни на безалкогольні напої при цьому піднялися на 10,3%. А алкоголь і тютюн подорожчали на 17,2% – в основному, за рахунок зростання цін на тютюнові вироби аж на 23,7%.

Кроме продуктов: как изменились остальные цены

Що стосується інших споживчих цін, то Держстат вчергове зафіксував здешевлення одягу та взуття ("мінус" 4,7% і 5% за рік відповідно). Також відзначено падіння цін на фармацевтичну продукцію та медобладнання (-1,2%).

Все інше лише дорожчало. Так, послуги:

  • транспорта подорожали на 38,4% за год;
  • образования – на 19,6%;
  • связи – на 13,9%.

Відчутно змінились і комунальні тарифи. Зокрема:

  • водоснабжение подорожало на 87,6%;
  • канализация – на 83,1%;
  • вывоз мусора – на 19%.

За год не изменились коммунальные тарифы, повышение которых заморожено мораторием, – на газ и отопление. Также не подорожала электроэнергия для бытовых потребителей.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні продовжили дію мораторію щодо тарифів на електроенергію. Це означає, що населення й надалі платитиме чинну ціну за кіловат-годину – щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

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