Всемирный банк резко ухудшил прогноз для Украины: что тормозит экономику

Всемирный банк существенно ухудшил оценку восстановления украинской экономики, прогнозируя рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2026 году на уровне всего 1,2%, а в 2027 году – на 1,5%. Изменение прогноза связано с продолжением систематических ударов по критической инфраструктуре, высокими ценами на энергоносители и дефицитом рабочей силы.

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Об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка "Europe & Central Asia Economic Update", опубликованном 6 октября. В нем оценка на 2026 год была снижена сразу на 2,5 процентных пункта по сравнению с апрельским прогнозом (4%).

Изменение базового сценария и динамика ВВП

Главной причиной пессимистического пересмотра стал сдвиг временных рамок боевых действий. Если ранее аналитики исходили из предположения об их завершении в конце 2026 года, то теперь базовый сценарий предусматривает продолжение активной фазы войны в течение всего 2027 года. В целом динамика ВВП Украины выглядит следующим образом:

2023 год: +5,5%;

+5,5%; 2024 год: +3,2%;

+3,2%; 2025 год: +1,8%;

+1,8%; 2026 год (прогноз): +1,2%;

2027 год (прогноз): +1,5%;

2028 год (прогноз): ускорение до +3%.

Ключевые вызовы

Экономическая стагнация обусловлена комплексом внутренних и внешних факторов: систематическими ударами по критической инфраструктуре, высокими ценами на энергоносители и дефицитом рабочей силы. В частности, выделяются следующие кризисы в стратегических отраслях:

падение агроэкспорта – в августе объемы вывоза украинской сельхозпродукции упали до 1,5 млн тонн (на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года);

– в августе объемы (на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года); блокада Черного моря – из-за повреждений портовой инфраструктуры и судов отгрузки через черноморские порты сократились на 95%;

– из-за повреждений портовой инфраструктуры и судов логистические ограничения на Дунае – дунайские порты не смогли перехватить грузопоток из-за рекордно низкого уровня воды в результате засухи и удорожания логистики.

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Отставание от региона

По оценкам Всемирного банка, Украина существенно отстает от общерегиональных темпов. В 2026 году экономика региона Европы и Центральной Азии вырастет на 2,2% (без учета России – на 3%), тогда как для Восточной Европы (Украина, Молдова, Беларусь) прогноз составляет 1,6%.

Главным риском для бюджета аналитики называют неопределенность с международной помощью на 2027 год. Значительная часть финансовых потребностей государства остается непокрытой, а задержки с выполнением согласованных реформ рискуют замедлить поступление траншей и увеличить бюджетный дефицит.

Главные истории дня

Всемирный банк зафиксировал тенденцию, которую ранее отметили украинские регуляторы. Оценки ключевых институтов относительно роста экономики Украины в 2026 году фактически совпали:

Национальный банк Украины (НБУ) – 1,1-1,2%;

Всемирный банк – 1,2%;

Кабинет министров (проект госбюджета) – 1,3%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) также прогнозируют, что активизация российских атак на логистическую инфраструктуру Украины и торговые суда в Черном море скажется на состоянии экономики страны. Такое негативное влияние приведет к замедлению роста ВВП в 2026 и 2026 годах на треть.