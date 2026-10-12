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Старый курс больше неактуален: сколько стоит сдать доллары в банки 12 октября

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Сколько стоит сдать доллары в банки 12 октября
Сколько стоит сдать доллары в банки 12 октября. Источник: НБУ

За выходные в украинских обменниках заметно подешевел наличный доллар. Утром понедельника, 12 октября они продают его среднем по 44,35 грн, а покупают по 45,21 грн. Это на 24 коп. ниже в покупке, но на 16 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 9 числа.

Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее стоимость определили в средние 44,63/45,24 грн (покупка/продажа). Это:

  • на 2 коп. выше в покупке;
  • на 6 коп. ниже в продаже.
Курс доллара в украинских банках

Курс доллара в украинских банках. Источник: "Минфин"

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,15-45,3 грн. Так:

  • Сенс Банк – 45,2 грн;
  • ПУМБ – 45,3 грн;
  • Правекс Банк – 45,15 грн;
  • Юнекс Банк – 45,16 грн.
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Покупают же они ее по 44,35-44,75 грн. В частности:

  • Сенс Банк – 44,75 грн;
  • ПУМБ – 44,7 грн;
  • Правекс Банк – 44,7 грн;
  • Юнекс Банк – 44,35 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

В украинских обменниках заметно подешевел наличный доллар

В украинских обменниках заметно подешевел наличный доллар. Источник: finance.ua

Прогноз по курсу доллара в Украине на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 18 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,4 грн. Таким образом, до конца недели и в банках, и в обменниках ожидается рост курса в покупке при снижении в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Главной особенностью в период по 18 октября станет не столько смена курсовых ориентиров, сколько способность НБУ удерживать рынок в привычных рамках на фоне усиления внешнего давления. Курс может двигаться, реагировать на новости и настроения граждан, но предпосылок для хаотических скачков пока нет", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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