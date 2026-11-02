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Прежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало дороже

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
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Прежний курс доллара больше неактуальный
Прежний курс доллара больше неактуальный. Источник: Pixabay

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 2 ноября они выставили его на среднем уровне 45,81/47,02 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. выше в покупке и на 43 коп. в продаже, чем было вчером пятницы 30 октября.

Произошли изменения и в банках – однако менее заметно. Там стоимость наличного доллара определили в средние 45,31/46,09 грн (покупка/продажа). Это:

  • на 8 коп. выше в продаже;
  • осталось на прежнем уровне в покупке.
Курс доллара в украинских банках

Курс доллара в украинских банках. Источник: "Минфин"

В целом же, крупніе учреждения продают валюту по 45,8-46,3 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 45,99 грн;
  • Сенс Банк – 45,95 грн;
  • ПУМБ – 45,8 грн;
  • Универсал Банк – 46,3 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,99 грн;
  • Укрсиббанк – 45,95 грн;
  • А-банк – 46,1 грн;
  • Юнекс Банк – 45,97 грн.
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Покупают же они ее по 44,55-45,5 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,29 грн;
  • Сенс Банк – 45,2 грн;
  • ПУМБ – 45,2 грн;
  • Универсал Банк – 45,5 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,2 грн;
  • Укрсиббанк – 45,3 грн;
  • А-банк – 45,4 грн;
  • Юнекс Банк – 44,55 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. Источник: finance.ua

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 8 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,85-45,7 грн. Таким образом, до конца недели и в банках, и в обменниках ожидается рост курса в покупке при синижении в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Валютный рынок продолжит находиться между двумя силами: внешними обстоятельствами, подталкивающими курсы вверх, и действиями НБУ, сдерживающими чрезмерные колебания. И хотя этот "курсовой поединок" вряд ли завершится в ближайшее время, оснований ожидать потери валютного равновесия пока нет", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.

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