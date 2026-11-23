За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. Так, в полдень 23 ноября они опеделили его стоимость в средние 44,9/45,74 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. ниже в покупке, но на те же 15 коп. выше в продаже.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость валюты выставили на среднем уровне 44,84/45,47 грн (покупка/продажа), что:

на 4 коп. ниже в покупке;

на 3 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,35-45,6 грн. Так:

ПриватБанк – 45,45 грн;

Сенс Банк – 45,45 грн;

Райффайзен Банк – 45,4 грн;

ПУМБ – 45,5 грн;

Универсал Банк – 45,35 грн;

Укрсиббанк – 45,45 грн;

Прокредит Банк – 45,45 грн;

А-банк – 45,6 грн;

Таскомбанк – 45,4 грн;

Юнекс Банк – 45,47 грн.

Покупают же они ее по 44,6-45 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,75 грн;

Сенс Банк – 44,8 грн;

Райффайзен Банк – 44,7 грн;

ПУМБ – 44,9 грн;

Универсал Банк – 44,85 грн;

Укрсиббанк – 44,8 грн;

Прокредит Банк – 44,6 грн;

А-банк – 45 грн;

Таскомбанк – 44,75 грн;

Юнекс Банк – 44,7 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

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Прогноз по курсу доллара в Украине на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесовый, до конца текущей недели (29 ноября) стоимость доллара и в банках, и в обменниках ожидается на уровне 45,5-46,2 грн. Таким образом, и там, и там прогнозируется рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

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до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"В конце ноября особенно важно различать реальные экономические риски и информационное нагнетание. Несмотря на сложность внешних обстоятельств, НБУ будет оставаться ключевым участником валютного рынка, который будет поддерживать его архитектуру и не позволит кратковременным всплескам спроса определять общую курсовую ситуацию", – рассказал банкир.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках действуют обязательные ограничения на снятие налички. По ним, клиенты не смогут снять больше определенной суммы за конкретное время. При этом лимиты каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.