Швейцария сняла санкции с Усманова и Фридмана, но ввела новые: что известно

Швейцария исключила российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из своего санкционного списка. Ограничения против обоих бизнесменов действовали с 2022 года. В то же время страна расширила санкционное давление на Россию: под ограничения попали еще 254 физических и юридических лица, а также 41 судно российского теневого флота.

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Об этом 4 ноября сообщила Федеральный совет Швейцарии. Отмечается, что решение предусматривает присоединение страны к новым мерам в рамках 21-го пакета санкций Европейского Союза.

Швейцария сняла санкции с Усманова и Фридмана

3 ноября Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии принял решение исключить из санкционного списка шесть физических лиц и одну компанию. Среди них – российские бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман, в отношении которых ограничения действовали с 2022 года.

Теперь оба бизнесмена официально получили статус исключенных из списка лиц, на которых распространяются ограничения. Снятие санкций с Усманова и Фридмана произошло после аналогичного решения Европейского Союза.

Из санкционного списка Швейцария также исключила бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева и компанию Redbird Corporate Services Ltd.

Кроме того, из списка исключили трех человек в связи с их смертью: бывшего депутата Госдумы РФ Юрия Швиткина, конструктора Александра Леонова и иранского военного деятеля Алирезу Тангсири.

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Одновременно Швейцария ввела новые санкции против РФ

Под санкции попали еще 41 судно российского теневого флота

Одним из ключевых направлений нового санкционного решения стало усиление ограничений против российского теневого флота, который Москва использует для экспорта нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений.

Швейцария ввела комплексные запреты в отношении еще 41 судна, связанного с российским теневым флотом. Ограничения предусматривают запрет на покупку, продажу и предоставление услуг этим судам.

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Такие меры направлены на то, чтобы затруднить использование судов для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.

Помимо судов, санкции затронули компании, обеспечивающие деятельность теневого флота. В частности, в списке есть сингапурская Astute Maritime Services Private Limited и китайская Hua Xia Shipmanagement Company Limited. Согласно швейцарским документам, эти компании оказывают техническую поддержку судам, перевозящим нефть или нефтепродукты российского происхождения либо экспортированные из России, используя нерегулярные и рискованные практики судоходства.

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Также ограничения распространились на компании и лиц, связанных с сетью торговли российской нефтью 2Rivers Group, ранее известной как Coral Energy. В частности, в документах упоминаются ее акционер Ахмед Керимов и компания 2Rivers DMCCFZCO. По оценке швейцарских властей, эта сеть способствует экспорту российской нефти, в том числе компании "Роснефть", скрывая ее фактическое происхождение. Она также контролирует значительную часть судов российского теневого флота.

Ограничения против 254 лиц и организаций

Швейцария внесла в санкционный список еще 254 физических и юридических лица, компании и организации. Для них предусмотрены замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.

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Физическим лицам, попавшим под ограничения, также запрещен въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию.

В торговом секторе усиленный экспортный контроль ввели в отношении 41 компании, в том числе зарегистрированных в третьих странах. Кроме того, Швейцария ввела запрет на транзакции с рядом предприятий и учреждений.

Среди них:

- 33 российских банка;

- один банк из третьей страны;

- 17 финансовых учреждений и поставщиков криптовалютных услуг;

- пять компаний из третьих стран;

- четыре российских аэропорта;

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- два российских морских порта.

Новые правила для танкеров с СПГ и перевозки российской нефти

Отдельный блок мер касается энергетического сектора. Швейцария ввела новое требование сообщать о продаже или иной передаче права собственности на танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) третьим странам. Это должно помочь снизить риски обхода санкций путем смены владельцев судов.

Также страна расширяет действующие ограничения и исключения в отношении сжиженного природного газа в соответствии с последними решениями ЕС.

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В то же время Федеральный совет продлил до 31 марта 2028 года действие одного из исключений из запрета на транспортировку российской сырой нефти и предоставление связанных с этим услуг. Оно касается отдельных поставок российской нефти в Японию.

Когда вступят в силу новые ограничения

Согласно решению швейцарских властей, обновленные санкционные списки вступают в силу 4 ноября в 23:00 по местному времени. Секторальные ограничения начнут действовать 5 ноября.

Таким образом, Швейцария одновременно исключила из списка влиятельных российских бизнесменов и усилила санкционное давление на российскую экономику, финансовую систему, военно-промышленный комплекс и механизмы экспорта энергоресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, послы стран ЕС достигли соглашения о продлении санкций против России, которое будет включать снятие ограничений с двух влиятельных олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. За это Латвия, блокировавшая исключение российских миллиардеров, получит от Франции "ядерный зонтик".