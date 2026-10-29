Что будет с курсом доллара и депозитами в Украине: НБУ ожидает роста цен и обновил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил учетную ставку – на 0,5 процентного пункта, с 16% до 16,5%. Таким образом регулятор пытается бороться с инфляцией, ускорение которой он прогнозирует, а также поддерживать стабильный курс гривны. Как отмечают в банковском секторе, решение также повлияет на депозитный рынок, поскольку создает предпосылки для постепенного повышения доходности гривневых вкладов, прежде всего на срок 3-6 месяцев.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. "Главным аргументом в пользу более жесткой монетарной политики остается ускорение инфляции. В сентябре потребительские цены выросли на 2,1%, а годовая инфляция достигла 10% против 8,1% в августе. По предварительным оценкам, в октябре месячный рост цен может составить 1,7-2%. В то же время нужно понимать, что основные причины подорожания товаров и услуг в значительной степени лежат за пределами сугубо монетарных процессов", – пояснил банкир.

Именно решение Нацбанка о новом уровне "учетной ставки" вступит в силу с 30 октября, сообщает пресс-служба НБУ. Ставка пересматривается ежемесячно, поэтому регулятор предупредил: в дальнейшем он готов как ужесточить, так и смягчить свою политику.

"Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ценовой динамики. НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, учитывая как устойчивость ценового давления, так и вероятные последствия ослабления экономической активности", – говорится в заявлении регулятора.

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Это уже не первое за последнее время повышение ставки: предыдущее было только в сентябре-2026, а до этого – в июле, впервые с марта-2025). Это уже дало свой эффект.

"Предыдущие шаги по ужесточению процентной политики поддержали привлекательность гривневых активов. Первыми на повышение учетной ставки традиционно отреагировали небольшие банки, однако в течение последнего месяца свои ставки по гривневым депозитам начали пересматривать и крупные финансовые учреждения со значительной долей рынка. В результате активный спрос на гривневые сбережения сохранялся. Объемы вложений населения в гривневые депозиты и инвестиций в ОВГЗ в национальной валюте продолжали расти", – заявили в Нацбанке.

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Чего НБУ ждет от цен

НБУ ожидает, что инфляция в Украине начнет замедляться в 2027 году. Однако в ближайшие месяцы цены могут расти быстрее, чем прогнозировалось ранее. Тенденции к ускорению инфляции сохранялись и в октябре, констатирует Нацбанк. Там отмечают, что на динамику инфляции повлияли прежде всего:

прямые и вторичные эффекты от подорожания топлива вследствие войны на Ближнем Востоке;

интенсификация российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру Украины.

"Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 12,5%. По оценкам НБУ, только последствия обстрелов добавят к годовой инфляции около 0,7 п. п.", – заявили в Нацбанке.

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Цены дополнительно подталкивают расходы бизнеса. Речь, в частности, о электроэнергии, логистике и оплате труда. В то же время зарплаты продолжают расти, это поддерживает спрос и также не дает инфляционному давлению быстро ослабнуть.

"Конечно, учетная ставка не способна устранить причины ускорения инфляции. Однако ее повышение может предотвратить распространение инфляционного давления, поддержать привлекательность гривневых сбережений и в определенной мере сдержать спрос на иностранную валюту", – добавил Замотаев.

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Учетная ставка в Украине: банкир объяснил, что изменится

Курс доллара

До конца года ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно прогнозируемой, хотя некоторое ослабление гривны вполне возможно. При этом главным фактором курсовой стабильности останется именно политика Нацбанка, который сглаживает чрезмерные валютные колебания – только за прошлую неделю НБУ продал на межбанковском рынке около $1,19 млрд.

"Я не вижу достаточных оснований ожидать резких и неконтролируемых скачков курса. В ближайшие недели доллар, вероятнее всего, будет находиться преимущественно в пределах 45,5-46 грн, хотя возможны и кратковременные выходы за эти значения. До конца года не исключаю постепенного приближения официального курса к отметке 46,5 грн. В то же время существенное превышение этого уровня пока не рассматриваю как наиболее вероятное развитие событий", – отметил Замотаев.

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Дополнительным фактором могут стать инфляционные ожидания граждан и бизнеса. В условиях постоянных обстрелов, отключений электроэнергии и общей неопределенности люди могут активнее покупать валюту, пытаясь обезопасить собственные сбережения, заявил банкир.

"Однако не стоит путать психологическое оживление спроса с реальными угрозами валютной стабильности... До конца года гривна может испытывать умеренное девальвационное давление, но этот процесс вряд ли приобретет неконтролируемый характер. Конечно, при условии сохранения достаточных международных резервов, поступления финансовой помощи от партнеров и отсутствия новых масштабных экономических потрясений. Главное, что валютный рынок располагает необходимыми механизмами для поддержания равновесия. А для граждан это означает, что даже в сложных военных обстоятельствах нет оснований принимать поспешные финансовые решения, руководствуясь только эмоциями", – посоветовал Замотаев.

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Проценты по депозитам

Еще в конце лета банки начали постепенно пересматривать свою процентную политику. Поэтому сентябрьское повышение "учетки" уже не привело к существенному пересмотру ставок – самые привлекательные предложения достигали около 17,5% годовых.

Нынешний же рост учетной ставки открывает возможность повысить максимальные проценты по вкладам в гривне до

При нынешней инфляционной динамике такие условия позволяют вкладчикам не только частично компенсировать обесценивание денег, но и при благоприятном сценарии – получать положительную реальную доходность", – объяснил специалист.

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Цены в Украине

В июльском прогнозе Нацбанк ожидал инфляцию по итогам 2026 года на уровне 10%, а рост реального ВВП – на 1,8%. Однако с тех пор экономические условия заметно усложнились, констатировал Замотаев, а ускорение инфляции в сентябре превысило ожидания НБУ.

Прежде всего речь идет о интенсивности российских атак на энергетическую, производственную и логистическую инфраструктуру. Для бизнеса это означает не только дополнительные расходы на генераторы, топливо, резервное оборудование или перевозки, но и вынужденные простои, сокращение производства, нарушение хозяйственных связей и ограничение возможностей для развития.

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Еще одним важным фактором стало то, что удорожание топлива и энергоресурсов постепенно влияет на стоимость других товаров и услуг. Это создает дополнительное ценовое давление.

"Я бы не стал рассматривать ухудшение прогнозных показателей как признак потери экономической управляемости. Украинская экономика уже продемонстрировала немалую способность адаптироваться к чрезвычайно сложным обстоятельствам. Однако война постоянно меняет условия, и прогнозы должны отражать эти изменения. То есть сейчас важно найти разумное равновесие между необходимостью сдерживать инфляцию и потребностью поддерживать экономическую активность. Именно на этой грани, вероятнее всего, и будут формироваться дальнейшие решения Национального банка", – считает Замотаев.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк рассчитал официальный курс доллара на 28 октября на уровне 45,6 грн. Это стало новым рекордом в истории Украины.