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России показали её место: министру из РФ устроили публичный демарш на собрании МВФ

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Андрей Пышный и представители стран, поддержавших Украину
Андрей Пышный и представители стран, поддержавших Украину. Источник: Facebok/Андрій Пишний

Ежегодные собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке завершились масштабным международным демаршем против российской делегации. Когда во время итогового пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (IMFC) слово взял министр финансов РФ Антон Силуанов, представители ведущих стран мира покинули зал для выступлений.

Об этом историческом моменте сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный по итогам работы украинской делегации на саммите. Он назвал это событие беспрецедентным для МВФ.

Что произошло

Демарш начался с того, что с началом выступления Силуанова глава НБУ встал и покинул зал. К украинской инициативе сразу присоединилась масштабная коалиция партнеров: главы центральных банков и министерств финансов стран Скандинавии, Балтии, Европейского Союза, Канады, Великобритании, Франции, Германии и других государств.

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"Для международного финансового сообщества это беспрецедентный момент. МВФ – институт, занимающийся вопросами глобальной экономики и финансовой стабильности. А главы центральных банков обычно чрезвычайно сдержанны в публичных проявлениях политической позиции. Это часть профессиональной культуры", – подчеркнул Пышный.

Изоляция РФ во время саммита МВФ

  • Изменение дипломатического рассадки

Еще в начале собрания во время официального приема, устроенного премьер-министром Таиланда, европейские делегации категорически отказались сидеть за одним столом с российскими представителями.

  • Отстранение вице-премьера РФ

После требования партнеров организаторы мероприятия изменили протокол, в результате чего российский вице-премьер-министр был фактически исключен из торжественного приема.

Значение международного демарша для Украины

По словам Пышного, такой уровень солидарности свидетельствует о глубоком осознании мировой финансовой элитой угроз со стороны российской агрессии, которая напрямую подрывает глобальную экономику и финансовую стабильность.

"МВФ – институт, занимающийся вопросами глобальной экономики и финансовой стабильности. А главы центральных банков обычно чрезвычайно сдержанны в публичных проявлениях политической позиции. Это часть профессиональной культуры. Поэтому такой коллективный демарш имеет особое значение", – подчеркнул Андрей Пишный.

Украинская делегация в составе представителей Нацбанка, Министерства финансов и Министерства экономики провела серию двусторонних переговоров с международными партнерами, завершив работу на собрании договоренностями о дальнейшей финансовой поддержке Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и Всемирный банк ожидают от Украины интеграции в Единую зону платежей в евро (SEPA). По словам Пышного, это не только разблокирует жизненно необходимую международную помощь, но и позволит украинскому бизнесу сэкономить сотни миллионов гривен.

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