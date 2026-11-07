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Россияне трижды за ночь атаковали объект "Нафтогаза" в Украине: вспыхнул масштабный пожар

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
309
Иллюстрация – ГСЧС тушит пожар
Россия нанесла удар по нефтегазовой инфраструктуре в Украине. Источник: ГСЧС

Российские войска в течение ночи трижды атаковали объект нефтегазовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз" в центральной части Украины. В результате ударов прогремел взрыв и возник масштабный пожар. Также повреждено оборудование, однако среди работников предприятия пострадавших нет.

Об этом сообщили в Группе "Нафтогаз". Отмечается, что персонал объекта удалось своевременно эвакуировать. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и последствия российской атаки.

"К счастью, работники не пострадали. Их вовремя эвакуировали. Благодарю спасателей ГСЧС и сотрудников Группы за оперативную реакцию", – отметил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

По информации компании, в результате попадания повреждено технологическое оборудование. Окончательные масштабы разрушений пока неизвестны. Специалистам предстоит установить, насколько серьезны повреждения и какие работы потребуются для восстановления объекта.

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В то же время в компании не уточнили, какой именно объект подвергся атаке и в какой области он расположен. Также пока нет информации о том, повлияли ли повреждения на объемы добычи, транспортировки или поставок газа.

Россия продолжает атаковать украинскую энергетику

Российские войска систематически атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру, в частности объекты добычи, транспортировки и хранения природного газа. Такие удары создают риски для стабильной работы энергетического сектора, особенно во время отопительного сезона.

Нефтегазовая инфраструктура играет важную роль в обеспечении украинцев природным газом. Повреждение ее отдельных элементов может потребовать сложных ремонтных работ, замены оборудования и дополнительных расходов на восстановление.

Особую опасность представляют повторные удары по одному объекту. Они могут осложнить ликвидацию последствий предыдущих попаданий и создать дополнительные угрозы для работников и спасателей.

При этом сам факт повреждения оборудования не означает автоматического прекращения газоснабжения потребителей. Последствия зависят от назначения объекта, характера разрушений и возможности использования резервных мощностей.

В настоящее время "Нафтогаз" сообщил только о повреждении оборудования и проведении оценки масштабов поражения. Информацию о возможных перебоях с газоснабжением компания не обнародовала.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы могут сэкономить на оплате газа, поскольку клиентам "Нафтогаза" доступна возможность оплачивать счета без дополнительной банковской комиссии через мобильное приложение "КУБ". Для этого нужно перейти в раздел "Оплата", выбрать способ "Мой банк" и найти банк с отметкой комиссии 0%, после чего подтвердить платеж.

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