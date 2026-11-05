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Провал партии Трампа сыграл на руку Украине: цена еврооблигаций выросла до важного уровня

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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Украинские евробонды выросли после победы Демократической партии в США
Украинские евробонды выросли после победы Демократической партии в США. Источник: Создано с помощью ИИ

Поражение Республиканской партии президента Дональда Трампа на парламентских выборах в США вызвало рост долларовых еврооблигаций Украины до месячного максимума. Инвесторы надеются, что победа Демократической партии позволит улучшить отношения между Киевом и Вашингтоном и усилит оборонную поддержку.

Как сообщает Bloomberg, ценные бумаги Украины с купоном 4,5% и сроком погашения в 2034 году подорожали более чем на цент за доллар номинала – выше 63 центов. Аналитики отмечают, что украинские евробонды стали одними из лидеров роста среди развивающихся рынков.

Как менялась цена долларовых облигаций Украины

Как менялась цена долларовых облигаций Украины. Источник: Bloomberg

Что ожидает рынок

  • Защита оборонного сотрудничества

Инвесторы рассчитывают, что новый состав Конгресса, контроль над обеими палатами которого перейдет к демократам, заблокирует возможные попытки ограничить обмен разведданными или закрыть Украине доступ к спутниковой системе Starshield.

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  • Политический контекст

Отношения между Дональдом Трампом и украинским руководством оставались напряженными, поскольку Трамп публично возлагал на Киев вину за удары по российским НПЗ, которые привели к росту цен на нефть.

  • Мирные переговоры

Результаты выборов могут изменить динамику будущих переговоров о прекращении войны. Уже в ближайшие дни в Брюсселе запланирована встреча переговорщиков США с европейскими и украинскими партнерами для подготовки к новому раунду консультаций в Абу-Даби.

Что будет дальше

В то же время эксперты предупреждают, что дальнейшая политика Трампа в отношении Украины остается неопределенной. По мнению главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, даже при потере рычагов влияния внутри страны Трамп может попытаться активизировать внешнюю политику, чтобы быстро завершить войну на выгодных для Москвы Кремля условиях. Это, в свою очередь, усилит давление на европейские страны с целью увеличения собственных оборонных расходов и принятия большей ответственности за безопасность континента.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июне 2026 года украинцы установили новый исторический рекорд инвестиций в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – 153,6 млрд гривен. Это свидетельствует о том, что государственные облигации все чаще становятся для украинцев альтернативой банковским депозитам, сочетая возможность получить доход с поддержкой государственного бюджета.

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