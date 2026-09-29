Усиление российских атак на логистическую инфраструктуру Украины и торговые суда в Чёрном море скажется на состоянии экономики страны. Такое негативное влияние приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 и 2026 годах на треть.

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Об этом говорится в обновленном региональном экономическом прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На фоне последних событий эксперты пересмотрели свою оценку экономического роста Украины, озвученную в начале лета.

Что будет с ВВП после обстрелов

Согласно новым расчетам ЕБРР, темпы восстановления украинской экономики окажутся значительно более сдержанными, чем ожидалось в начале лета:

в 2026 году рост ВВП составит 1,5% (это на 0,7 процентного пункта меньше по сравнению с июньской оценкой);

ВВП составит (это на 0,7 процентного пункта меньше по сравнению с июньской оценкой); в 2027 году рост ожидается на уровне 2,5% (снижен сразу на 1,5 п.п.).

Фактически речь идет о сокращении ожидаемых темпов экономического роста примерно на треть. В ЕБРР констатируют, что украинская экономика оказалась в состоянии, близком к стагнации, что также повлияло на общее замедление роста во всем регионе присутствия ЕБРР (до 3,1% в первой половине 2026 года против 3,6% в 2025-м).

Дефицит экспортных мощностей

Эксперты банка выделяют несколько ключевых факторов, которые ударили по внешней торговле Украины. В частности, они выделили следующие факторы.

Морская блокада и атаки на суда

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Российские удары по черноморской инфраструктуре и гражданскому судоходству сократили украинский экспорт до самого низкого уровня с апреля 2022 года.

Кризис на Дунае

На фоне угрозы в Черном море ситуацию дополнительно осложнило естественное обмеление Дуная, которое существенно снизило пропускную способность этого основного альтернативного маршрута.

Прямые финансовые потери

По оценкам ЕБРР, из-за проблем с логистикой Украина в этом году рискует недополучить $5,5 млрд экспортной выручки от продаж пшеницы, масличных культур и металлов, что равно 2,5% ВВП.

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Влияние на мировые цены и агросектор

Несмотря на то, что объемы украинского урожая остались относительно стабильными (последствия засухи оказались ниже средних показателей последних 15 лет), логистические сбои и высокая стоимость удобрений вызвали скачок цен на мировых рынках.

В частности, из-за ограничения поставок из Украины мировая стоимость пшеницы выросла более чем на треть. По прогнозам ЕБРР, повышенный уровень цен на сельскохозяйственную продукцию на глобальном рынке сохранится до 2028 года.

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Как уже сообщал OBOZ.UA, в то же время правительственный проект госбюджета на 2027 год построен на пессимистическом сценарии роста ВВП на 1,3%, тогда как номинальный ВВП составит 11 144,4 млрд грн. Такой прогноз основан на предположении о продолжении полномасштабных боевых действий в течение 2027 года.

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