Кабинет министров Украины договаривается с Верховной Радой, чтобы сделать 12 октября сессионным днем. Это нужно, чтобы парламент успел принять законы для привлечения Украиной около $4,3 млрд международного финансирования, которое поможет покрыть финансирование критических расходов – пенсий, зарплат и потребностей обороны. Сейчас депутаты должны вернуться к пленарной работе 13 октября.

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Об этом Корецкий заявил 30 сентября во время общения с журналистами. По его словам, поступление части запланированных средств зависит от решений правительства, а для получения остальных необходимы голосования Верховной Рады.

"Расходы бюджета привязаны к конкретным срокам: зарплаты нужно выплачивать ежемесячно, соответственно, и доходы должны поступать вовремя. Мы передали депутатам конкретные дедлайны. По каждому необходимому решению есть дата, до которой закон должен быть проголосован и подписан, чтобы мы успели получить необходимые средства", – отметил Корецкий.

Премьер-министр подчеркнул: международные партнеры имеют собственные процедуры согласования и выделения средств, поэтому Украине необходимо как можно скорее принять необходимые решения. "Для Украины сейчас очень мало времени", – добавил Корецкий.

В конце сентября правительство сообщило о сложной ситуации с государственными финансами и задержке части запланированного международного финансирования. Из-за этого Кабмин определил приоритеты расходов: в первую очередь будут финансировать оборону, пенсии, социальные выплаты и зарплаты учителей, врачей и других бюджетников. Не первоочередные расходы, в частности новое строительство, реконструкции, капитальные ремонты и отдельные проекты благоустройства, откладывают.

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27 сентября Корецкий сообщил, что дефицит потребностей оборонного бюджета составляет $27 млрд. Около $7 млрд правительство планирует найти благодаря экономии и перераспределению государственных расходов, а еще $20 млрд привлечь через механизмы внешнего финансирования.

Что этому предшествовало

В сентябре правительство начало ускорять выполнение обязательств, от которых зависит международное финансирование. Сначала Кабмин планировал завершить свою часть работы до 1 ноября. Однако из-за сложной ситуации с государственными финансами Корецкий объявил о переносе дедлайна на 15 октября. Всего речь идет о 42 правительственных решениях, необходимых для привлечения средств.

Главные истории дня

Параллельно Кабмин начал подавать в Верховную Раду законопроекты для выполнения международных обязательств. В частности, 3 сентября правительство одобрило четыре законопроекта, от которых зависят выполнение обязательств перед ЕС и МВФ и получение третьего транша макрофинансовой помощи ЕС на 1,45 млрд евро.

9 сентября Кабмин направил в Раду еще три законопроекта, связанные с привлечением международного финансирования. Тогда Корецкий заявил, что от совместной работы правительства и парламента зависит поступление значительной части из $29,5 млрд, предусмотренных международными партнерами.

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14 сентября премьер-министр предупредил депутатов о конкретных дедлайнах для голосований. По его словам, если сроки нарушить, Украина рисковала потерять значительную часть из запланированных $29,5 млрд международного финансирования.

В то же время часть внешних средств уже поступает. 18 сентября Украина получила очередной транш 3,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, а 22 сентября – $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Эти средства направляют на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

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Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов 10 сентября министр финансов Сергей Марченко не исключил, что в Украине могут возникнуть задержки с выплатой зарплат и соцвыплат. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, сколько средств будет поступать на Единый казначейский счет.

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