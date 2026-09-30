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Нужны деньги на пенсии, зарплаты и оборону: правительство попросило Раду выйти на работу на день раньше графика

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
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Общение Корецкого с медиа 30 сентября 2026 года
Общение Корецкого с медиа 30 сентября 2026 года
Источник: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины договаривается с Верховной Радой, чтобы сделать 12 октября сессионным днем. Это нужно, чтобы парламент успел принять законы для привлечения Украиной около $4,3 млрд международного финансирования, которое поможет покрыть финансирование критических расходов – пенсий, зарплат и потребностей обороны. Сейчас депутаты должны вернуться к пленарной работе 13 октября.

Об этом Корецкий заявил 30 сентября во время общения с журналистами. По его словам, поступление части запланированных средств зависит от решений правительства, а для получения остальных необходимы голосования Верховной Рады.

"Расходы бюджета привязаны к конкретным срокам: зарплаты нужно выплачивать ежемесячно, соответственно, и доходы должны поступать вовремя. Мы передали депутатам конкретные дедлайны. По каждому необходимому решению есть дата, до которой закон должен быть проголосован и подписан, чтобы мы успели получить необходимые средства", – отметил Корецкий.

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Премьер-министр подчеркнул: международные партнеры имеют собственные процедуры согласования и выделения средств, поэтому Украине необходимо как можно скорее принять необходимые решения. "Для Украины сейчас очень мало времени", – добавил Корецкий.

В конце сентября правительство сообщило о сложной ситуации с государственными финансами и задержке части запланированного международного финансирования. Из-за этого Кабмин определил приоритеты расходов: в первую очередь будут финансировать оборону, пенсии, социальные выплаты и зарплаты учителей, врачей и других бюджетников. Не первоочередные расходы, в частности новое строительство, реконструкции, капитальные ремонты и отдельные проекты благоустройства, откладывают.

27 сентября Корецкий сообщил, что дефицит потребностей оборонного бюджета составляет $27 млрд. Около $7 млрд правительство планирует найти благодаря экономии и перераспределению государственных расходов, а еще $20 млрд привлечь через механизмы внешнего финансирования.

Что этому предшествовало

В сентябре правительство начало ускорять выполнение обязательств, от которых зависит международное финансирование. Сначала Кабмин планировал завершить свою часть работы до 1 ноября. Однако из-за сложной ситуации с государственными финансами Корецкий объявил о переносе дедлайна на 15 октября. Всего речь идет о 42 правительственных решениях, необходимых для привлечения средств.

Параллельно Кабмин начал подавать в Верховную Раду законопроекты для выполнения международных обязательств. В частности, 3 сентября правительство одобрило четыре законопроекта, от которых зависят выполнение обязательств перед ЕС и МВФ и получение третьего транша макрофинансовой помощи ЕС на 1,45 млрд евро.

9 сентября Кабмин направил в Раду еще три законопроекта, связанные с привлечением международного финансирования. Тогда Корецкий заявил, что от совместной работы правительства и парламента зависит поступление значительной части из $29,5 млрд, предусмотренных международными партнерами.

14 сентября премьер-министр предупредил депутатов о конкретных дедлайнах для голосований. По его словам, если сроки нарушить, Украина рисковала потерять значительную часть из запланированных $29,5 млрд международного финансирования.

В то же время часть внешних средств уже поступает. 18 сентября Украина получила очередной транш 3,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, а 22 сентября – $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Эти средства направляют на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов 10 сентября министр финансов Сергей Марченко не исключил, что в Украине могут возникнуть задержки с выплатой зарплат и соцвыплат. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, сколько средств будет поступать на Единый казначейский счет.

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